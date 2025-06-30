Когда и где ожидать аномальную жару в Украине: прогноз погоды

Уже началось!

Рассказывают об аномальной страшной жаре, которая надвигается в Украину.

Кто эти рассказывающие источники - трудно сказать.

Понятно, что это страх от западноевропейской жары.

А я же говорю все время - ценим наш украинский умеренно-континентальный климат)

Что я вижу своим синоптическим глазом?

"Аномальная", "страшная" жара в Украине побудет 3, 4 и 5 июля, днем ожидается в пределах +28+32 градуса, на юге, юго-западе и кое-где в центре +32+35 градусов.

Дальше тридцатки побудут в южной части, а где им еще быть? а на остальной территории значительно более сдержанно, +24+28 градусов.

Завтра июль в Украине приступаем к свежей погоде с температурой воздуха +20+25, на юге до +28 градусов.

Вот что уже могло бы успокоиться, так это ветер - завтра снова порывистый, с северо-запада.

В четверг даже попустит)

Дождь 1 июля возможен на северо-востоке Украины. И все!

В Киеве первого июля ожидается днем +20+22 градуса, ветер порывистый, северо-западный, без осадков.

Жара в столицу придет 3-го июля, 4-го также попечет, 5-6 июля попустит, 7-8 июля снова будет поджигать, с 9-го июля снова - температурная скромность))

Не поддавайтесь сплетням, не слушайте горлопанов, чистите пространство вокруг себя)