Услышав новый ультиматум Трампа наша экспертная среда начала соревноваться в том, как лучше сказать, что Трамп нас намахал. Давайте попробуем разобраться, так ли это?

Ключевое заявление Трампа – это оружие. Напомню нашим рыбкам-гупе, что две недели назад вы проклинали Трампа, что оружия нет. Теперь о санкциях. Закон Грэмма в нынешнем виде не заработает. Потому что он предполагает ссору с Индией и Китаем. Трамп это прекрасно понимает. И потому не торопится.

Если немного шире: почему Трамп не торопится?

- в Белом доме понимают, что страны Персидского залива наращивают (постепенно) добычу нефти;

– Россия продемонстрировала, что находится на пиковых отметках своей добычи и нарастить добычу существенно не смогла и не сможет;

- Вашингтон ждет санкций ЕС о ценовом потолке на нефть, чтобы ударить по России (сузить рынки) руками Европы.

– Вытеснить Россию полностью с нефтяного рынка мира невозможно. Максимум, что можно сделать – уменьшить их долю на 15-20%! за 6-12 месяцев. И, похоже, это то, что будет пробовать делать администрация Трампа.