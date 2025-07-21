KLM запускает зимние рейсы в Киттиль, открывая доступ к финской Лапландии.

С 23 ноября 2025 года KLM Royal Dutch Airlines вводит сезонный еженедельный рейс по воскресеньям между Амстердамом и Киттиля, городом в северо-западном регионе финской Лапландии. Рейсы продлятся до 22 марта 2026 года на самолетах Boeing 737-800. Расположенный за Полярным кругом, Киттиля является важным пунктом въезда для посетителей, стремящихся открыть зимние пейзажи и активный отдых северной Финляндии.

Регион вокруг Киттиля известен своей продолжительной зимней порой и надежным снежным покровом, способствующим разнообразным видам активного отдыха. Основные характеристики этого района:

Близость к большим горнолыжным курортам

Расположение вблизи природоохранных зон

Возможности для различных зимних активностей

Доступ к уникальным культурным традициям, характерным для арктической среды

Эта комбинация делает Киттиля удобной базой для доступа к зимним направлениям, предоставляя путешественникам из Западной Европы прямую связь, уменьшающую количество пересадок в аэропортах.

Вблизи Киттиля ежегодно воспроизводится Ледовая деревня Лайнио из снега и льда, включающая ледовые туннели, скульптуры и часовню. Озеро Ерисярви, когда замерзает, позволяет заниматься такими активностями, как подледная рыбалка и зимнее плавание, а также посещать традиционные сауны на берегу озера. Кроме того, ферма оленей Саммунтупа позволяет узнать о разведении оленей и прокатиться на санях в окрестных лесах.

Национальный паркПаллас-Юллястунтури является прилегающей территорией с разветвленной сетью лыжных трасс для беговых лыж и преимущественно неприкосновенной арктической дикой природой. Посетители могут пешком или на снегоступах подняться на вершину Юлляс Фелл, откуда открываются панорамные виды окружающего ландшафта. База Snow Fun Safari в Кёнгасе предлагает туры на собачьих упряжках, прогулки на снегоходах и управляемые вылазки в дикую природу, адаптированные к разным уровням подготовки.

Паллас-Юллястунтури предлагает разветвленную сеть зимних троп. Источник: unsplash Паллас-Юллястунтури предлагает разветвленную сеть зимних троп. Источник: unsplash

Сезонный авиадоступ в северную Европу расширяется благодаря этому маршруту, дополнительно к уже действующим рейсам в Рованиеми. Этот новый маршрут придает путешественникам большую гибкость в достижении отдаленных районов финской Лапландии, особенно в зимний сезон, когда погодные условия часто усложняют или делают ненадежным наземный транспорт.