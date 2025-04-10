Китай участвует в украинской войне. Трамп вынужден определяться

Что касается китайских солдат, попавших в плен ВСУ (с документами и банковскими картами): Белый дом признал общую тенденцию, что Китай напрямую вовлечен в войну, а не "независимая сторона" в процессе. И, похоже, это связывает с затягиванием процесса переговоров со стороны Путина.

"Беспокоит то, что китайские солдаты попали в плен. Мы знаем о сообщениях о том, что Украина захватила двух китайских граждан, воюющих на стороне России в Украине. Китай – основной союзник России в войне в Украине", – пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс.

"Мы не будем долго проявлять терпение во время затянутых переговоров, и мы не будем терпеть нарушения обязательств. Удары, подобные удару по Кривому Рогу, а также убийство военнопленных могут поставить под угрозу усилия по мирному урегулированию и предстоящие переговоры", – постпред США при ООН.

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Очевидно, Трамп вынужден признать, что Китай достаточно глубоко вовлечен в завоевательную деятельность России – и это делает невозможным простые сценарии. В России не получится отмахнуться от Китая, как от Ирана (который тоже вовлечен в войну). Не получится и выжать Китай из России, чтобы упростить уравнение.

И Китай упускает возможность выступать "непривлеченным посредником" и тем более инициатором каких-либо требований в сделке. Потому что он фактически признан стороной войны – как Северная Корея или Беларусь.

Соответственно, это сокращает список вероятных модераторов и координаторов процесса переговоров. В смысле, США на время становятся безальтернативным вариантом. Ответственность падает на Трамп.

Следовательно, Трамп не имеет другого выхода, как выбирать жесткие решения. Ведь Путин уже не раз продемонстрировал, что ему безразлично призывы, попытки договориться, компромиссные предложения. Путин хочет просто протиснуть позицию Трампа, слишком спешащего и сдавшего все козыри еще до игры. И ясно, что Трамп не согласится на вариант "прогнуться перед требованиями Путина – длиннейшим перечнем требований".

Но это, как ни парадоксально, делает более вероятным прекращение огня. Не потому, что это очень нужно Трампу. А потому, что Путин, хоть и усердно затягивает с переговорами, все же видит наиболее вероятные перспективы, и они гораздо менее приемлемы, чем текущая ситуация. В настоящее время он может опираться на невыгодные позиции Украины после весеннего наступления РФ.

Но если Путин будет затягивать с договоренностями и дальше, то следующий этап договоренностей будет летом – когда экономическая ситуация в России станет значительно хуже (прежде всего из-за тенденции с ценой на нефть).

И тогда ситуация может сложиться так, что формат договоренностей будет выглядеть как капитуляция Путина. Потому шанс на прекращение огня летом не уменьшается, а наоборот, растет. Но это только шанс.