Киноиндустрия РФ, как составляющая пропаганды: в Ростове снимают фильм о ''освобождении Донбасса''

"Если слышите "вне политики" – стреляйте в звук" (с)

За время войны – я имею в виду период с 2014 по настоящее время – меньшая часть нашего общества получила значительную дозу прививки от вируса советщины и прошла полную личную декоммунизацию. Именно поэтому эта часть людей безумно реагирует на нарративы, запущенные российскими либералами "спорт – вне политики, эстрада – вне политики, кино – вне политики, артисты – вне политики".

О, я прямо чувствую, как вздрогнули мои читатели, потому что эти нарративы для них триггерны. Но, к сожалению, есть люди, еще слушающие русскую музыку, смотрят российские сериалы, оправдывают российских актеров и реально считают, что кино и домино вне войны. Люди еще реально считают, что россияне, играющие красивых, эмпатических, справедливых героев в сериалах, являются такими же по жизни. А российские спортсмены несут только олимпийский свет в груди и мечтают о спортивных победах.

Нет! В действительности российское общество воспитано так, что на первом месте у них пропагандистские лозунги, на втором классовая и национальная ненависть, на третьем личная ненависть к Украине. Поэтому, послушайте без розовых очков кого-то из русских либералов и вы увидите абсолютно глухое и слепое к нашей боли существо, мечтающее лишь о победе россии и уничтожении Украины, потому что шовинизм и империализм являются составной частью русского мышления.

Кстати, когда россияне кричат о чем-то там вне политики, это означает лишь одно: оправдание убийства и требование убивать.

Если спорт, культура, артисты, музыка и все прочее для россиян "вне политики", почему те актеры, спортсмены, культурные деятели, писатели, певцы, выразившие свою позицию "россия напала на Украину и она виновата в смертях украинцев" на россии объявлены персонами нон грата На этот вопрос на россии никто не ответит!

Иноагент на россии, это как враг народа при сталине. То есть человек, который, по мнению россиян, за свою позицию получает деньги от злобного Запада или злой Америки.

То есть иметь свое мнение на россии невозможно априори вообще никак. Если твое мнение не совпадает с мнением путина, кремля, критического большинства общества или партии – ты враг народа, иноагент, должен гнить в лагерях и быть убитым.

Это позиция не только кремля, это позиция критического большинства русского общества.

Знакомая позиция? Да, это же полный ссср!

Именно поэтому любой просоветский человек в любой стране, так раздраженный демократией, свободой слова, свободой позиции, возможностью выразить свое мнение.

Это наблюдала, как на россии снова клеймили какого-то певца. Иноагент! Расстрелят!

Так вот чтоб выделить русское "вне политики", я хочу процитировать одного из русских корреспондентов: " Смутное ныне время… Раньше попроще было – предатель семьи и все. А теперь в сортах этих предателей разбирайся. Могли бы кстати в новости объяснить, за что конкретно инагенстность влепили. А то вдруг он невинно оболганный ".

Поэтому, если слышите "вне политики" – стреляйте в звук.

В СССР в политике было все. Абсолютно вся жизнь человека была в политике, хотя люди этого не знали и не понимали, потому что "в СССР пропаганды не было". Да, вот так! Пропаганда, проклятые буржуи на проклятом мероприятии придумали, чтобы люди не знали, как они плохо живут и как хорошо живут на россии.

А на россии все любили сталина, ленина, ссср, колхозы, родину-мать, никто не воровал, не убивал, все эмпатичные, преданные, честные, а если за человеком приезжал "черный воронок", то было за что.

Именно это советскому человеку показывали в кино, в спорте, пели, писали книги. Пропагандой и политикой была прописана вся жизнь в советском союзе. Ни шагу без догм, написанных партией!

Конечно, политика и пропаганда стали основой всего, даже культуры, кино, спорта. Это сразу поняли советские лидеры и взяли на вооружение. Как любил говорить товарищ сталин: "Кино – важнейшее из искусств".

И это действительно так! Как вы поняли, сегодня мое сообщение об этом действительно важном элементе пропаганды – киноиндустрии.

Почему? Ибо сегодня российское кино снова стало неотъемлемым атрибутом войны и пропаганды.

За время войны – снова напомню, я имею в виду период с 2014 по настоящее время – на России созданы сотни кинофильмов, воспевающих оккупацию Крыма, Донбасса, оправдывают войну с Украиной, убийства, рассказывают о "светлом образе российского воина-освободителя".

Российское кино стало частью пропаганды и войны. Хотя почему "стало" – было всегда!

Вот снова в Ростове на Парамоновских складах снимают кинофильм о Донбассе. Как "освобождали", как "люди ждали", как "зверели бандеровцы", как "русский солдат с одной гранатой против 100 000 американских танков, в которых сидели польские наемники" …

Здесь немного отойду от кино, сделаю экскурс в историю, потому что это очень важно.

Парамоновские склады, которые находятся в Ростове-на-Дону – это комплекс складских помещений XIX века. То есть памятник архитектуры. Руины зданий расположены на берегу Дона между проспектом Соколова и Университетской аллеей. Останки внесены в список памятников федерального значения, но, как все на России, это не охраняется законом и находится в состоянии хищения.

Эти склады очень интересны и известны как сооружения с уникальной системой охлаждения, потому что круглый год, несмотря на погодные условия, здесь стояла постоянная температура для содержания зерна. Склады использовала советская армия во время войны, и, конечно, они потерпели значительное разрушение, впоследствии все здание превратилось в руины и никому не принадлежит.

Старейший корпус был построен в середине XIX века, а последний – в конце 1890-х годов. Строительством занимались инженеры Якунина и Э.В. Шульман. Они спроектировали склады, вписав их в природный ландшафт и использовав уникальные системы для поддержания температуры и хранения зерна. В частности, использовалась вода из бьющих со склона источников для поддержания постоянной температуры. Ростовчане очень любят эти постройки, потому что считают их историческим фундаментом развития аграрной славы Ростовщины.

Вот так. С одной стороны, россияне так много кричат о любви к родине, о своем историческом превосходстве, об уважении к имперству, а на самом деле, уничтожают все историческое, ибо на самом деле им безразлично свои корни, исторические дома, вообще на все. Это народ, возникший из скопления, смешение рас, наций, поэтому не имеет уважения к истории.

Ростов, во времена советщины и времена путинизма, потерял 95% архитектурных памятников, старинных особняков, домов с историей и невероятной архитектурой, исторических находок, находок археологического значения.

Так вот, ростовчане пишут, что на время съемок "исторического фильма об освобождении Донбасса" архитектурный памятник "Парамоновые склады" выкрасили в черный цвет. Вот вам отношение вандалов даже к своему историческому достоянию.

Съемочная группа сразу отрицала факт вандализма, мол, это не краска, а сажа, вот помоем и будет, как новенькое. Но ростовчане говорят, что любое окрашивание стен, которые и так на ладан дышат, уничтожило, осквернило это важное и ценное для ростовчан архитектурное сооружение. Поэтому Ростовщина негативно отнеслась к съемкам "исторического" фильма. Но советуют съемщикам "правду" снимать на Донбассе и смеются над тем, что почему-то "правду" о Донбассе снимают не на самом Донбассе.

На Донбассе снимать не комильфо, потому что "освобождение" уничтожило там какие-либо признаки цивилизации.

Правду об уничтоженном Донбассе никогда не покажут зрителям.

Как вы видите, "историческое" кино, которое можно смело назвать пропагандистским роликом, важнее для россиян, чем исторические памятники, поэтому фильм снимают, в стены стреляют, что-то взрывают без учета архитектурного значения объекта и мнения местного населения. Еще немного и местное население за такую критику съемок отнесут к воронам народа, инагентам и укропам.

Россиянам снова покажут правду об оккупации Донбасса. Вновь люди будут смотреть на эмоциональные сцены, где "русские осовободители" будут спасать "несчастных русскоязычных жителей Донбасса, которых злые укро-фашисты спрашивали в застенках гестапо".

Снова люди будут сочувствовать, гордиться своими "героями", поверят в "распятого мальчика" и во все, что покажет им кино, "вне политики".

Эмоции, которые испытывают люди при просмотре фильма, самые яркие. Сочувствие и ненависть, любовь и уважение, которые формируются при просмотре фильма, живут в человеке дольше всего.

Люди влюбляются в киногероев, люди создают себе кумира среди актеров и киногероев, люди хотят "родить сына от Штирлица", делают прически, как у героини фильма, люди реально считают, что герой кино в реальной жизни точно такой, как в кинообразе.

Это не о тех временах, это уже о настоящем, полностью повторяющем советские времена.

Люди все еще зависимы от образа киногероя. Наверное, это оттого, что советский и постсоветский человек не может без кумира.

Поэтому киноактер в глазах простого народа имел право быть сверхчеловеком. Им прощали пьянство, богатую жизнь в блате с недоступными для советского человека благами.

Эта зависимость существует и сейчас. из нее кумира, ожидают от нее только высоконравственных поступков и закрывают глаза на их позорные поступки.

Кино формировало многое в обществе. И вот это понимание – есть неприкосновенная каста, есть ощущение счастья от жизни в СССР.

Я часто пишу об этом и о том, что история, кино, культура, музыка, сейчас это тоже фронт. Россияне используют историю, как пропаганду и изменение исторических фактов в свою пользу все время.

Даже рекламу россияне сделали пропагандой.

Именно через универсальное использование киноиндустрии для пропаганды сталин придавал большое значение советскому кинематографу, считая его мощным средством агитации и пропаганды. активно использовал ее в своих целях. Для образования ореола эйфории счастливого советского человека, сталин предпочитал фильмы, которые, по его мнению, поднимали дух народа и воспевали советские достижения, особенно музыкальным комедиям, был очень суров к тем фильмам, которые, по его мнению, содержали идеологические ошибки или могли.

Больше псевдоисторических и пропагандистских фильмов во времена СССР было создано о Второй мировой, потому что россиянам было важно скрыть факты сотрудничества с гитлером и фашистами.

Вот почему сейчас россия вкладывает столько денег и сил в фильмы о "освобождении Донбасса". Потому что нужно изменить реальность, оправдать преступления, убийства, оккупацию.

Самым ярким примером использования, как пропаганды и оружия кино и культуры во времена СССР, является формирование симулякру "Молодой гвардии".

Все эти "фильмы", которые являются прямой российской пропагандой, они будут возить по миру, показывать на либеральных тусовках, фестивалях, потому что это "искусство", а оно "вне политики".

Мы должны реагировать на это жестко. Ни один "культурный" деятель или актер из России, который будет задействован в пропаганде, не должен быть принят цивилизованным обществом. россией, не может быть "вне политики", ибо российская "политика", это война, насилие, шовинизм, фашизм, расизм.