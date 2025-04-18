Кинофестиваль ЛГБТ в страстную пятницу: почему любовь одного человека к другому является преступлением?

Говорят, кинофестиваль ЛГБТ в страстную пятницу – это провокация?

Кстати, говорят в основном провокаторы от ФСБ. А потом уже распространяют и некоторые украинцы.

Что-то я запутался. Неужели Иисуса распинали геи? О римлянах, конечно, многое говорили, но, кажется, это не основная идея.

Или в страстную пятницу вообще нельзя смотреть кино? Можно только делать куличи, красить яйца и мыть окна? Или кого-то насильно тянут в конкретное место смотреть кино вместо молитвы? И эти кто боятся, что если посмотрят такое кино, то сразу их потянет в гей клуб вместо церкви? Если да, то простите, дело не в фестивале, а у вас. И не следует бороться с собственной природой.

Не говоря уже о том, что, похоже, Украина светское государство. И те, кто хотят молиться, могут молиться, но не имеют никакого права заставлять молиться других?

Или кто-то так увлекся идеями Трампа, что решил последовать примеру Орбана в Украине? Это очевидно плохой пример. И, кстати, о Трампе. Едва ли не единственный взрослый в его команде, министр финансов, Скотт Бессент, открытый гей, живущий в браке со своим партнером, и имеющий нескольких детей с ним. Так что здесь нужно осторожно пытаться поймать волну лизания задниц. Потому что можно промахнуться.

Всегда думал, что религия – это о любви. Почему тогда любовь одного человека к другому может быть преступлением никогда не могла понять.