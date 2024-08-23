Киев и Украина существуют более полутора тысячелетий и будут существовать дальше

24 августа Украина отмечает День восстановления независимости, провозглашённой в 1991 году. Третий год украинцы отмечают День независимости в условиях полномасштабной российской агрессии. За 2,5 года они не сломались, не сдались, выдержали самые большие испытания, которые ложились бы на плечи любой европейской страны или нации после Второй мировой войны.

Эта война стала вызовом в обороне независимости, идентичности и европейского выбора украинского народа. Очевидная и нескрываемая цель кремлёвских сатрапов – уничтожить украинскую государственность и нацию. Но такое задание Zлодеяния им просто не под силу. Украина существует более полутора тысячелетий, в отличие от России, которая в виде Московского княжества, а затем Московского государства существует с 1263 года, а с названием Россия только с 1721 года. Это почти 800 лет разницы.

Ведь в 482 году был не только основан Киев. Это был первый и самый большой город всех славян, сразу став центром первого в истории славян племенного объединения антов. Киев стоял на меже антов с другим известным славянским объединением – склавинами. Именно анти и склавины создали, по сути, первую украинскую государственность, существовавшую с 482 по 882 год в виде первого Киевского государства. С 882 года это уже второе Киевское государство - Русь, которое творили дети антов - поляны, древляне, северяне, белые хорваты, волыняне, уличи, тиверцы. Дети антов и склавин и родители современных украинцев держали второе Киевское государство до 1240 года, то есть до прихода полчищ монголо-татар, которые хотя и оккупировали большую его часть, однако центр Руси переместился на запад дальше от господства кочевников из Азии.

Им стало Галицко-Волынское княжество, как преемник Киева, державшее флаг государственности ещё более 100 лет в виде Королевства Русского. Затем украинские земли входят в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского, а с 1569 в Королевство Польша. В начале 17-го века украинские казаки вместе с поляками несколько раз захватывали московский престол и сажали на кремлёвский трон своих протеже. Последний раз украинско-польские войска были в Москве в 1618 году, и кажется за 400 лет россияне просто забыли, что такое расквартированы в Москве украинские подразделения. Этого точно не знает двоечник истории Владимир Путин, представляющий себя великим знатоком исторических событий, о которых он не имеет ни белого понимания. Здесь недалеко отошёл его многолетний друг по диктаторскому управлению Александр Лукашенко, окончивший исторический факультет периферийного белорусского пединститута, имея нулевые знания всемирной истории.

Последний его перл: "ну вы все знаете, что Россия никогда не проигрывала войн". Понятно, что для него почти полное уничтожение Москвы в 1571 году Крымским ханом или многократный захват белокаменной украинскими казаками и поляками ничего не значит. Видимо так же, как и сожжение Москвы войсками Наполеона в 1812 году. Очевидно, Путин себя считает таким себе новоиспеченным Кутузовым. Тот не защитил Москву, вроде бы с целью стратегического наступления, а этот мечтает, сдав часть Курской области, тоже обеспечить себе общую победу. Только французы не были готовы к холодной русской зиме, а украинцы с ней знакомы. Французский тыл был в 2 тысячах километрах, а для Украины всё рядом. Ещё более унизительным было русское поражение в Крымской войне 1853-56 годов.

России было запрещено иметь Черноморский флот, а все военные укрепления должны были быть снесены на побережье Черного моря. Петербург был вынужден выплатить ещё и военную контрибуцию. В отчаянии российский император покончил жизнь самоубийством. Заместитель председателя Госдумы Толстой, провозгласивший себя прямым потомком великого русского писателя, в конце февраля 2022 года заявил, что в этой войне Россия точно победит Украину, как его прапрадед в своё время победил в Крымской войне противников. Видно, так и будет, и этого также невежества истории в Москве обвинят в измене, которую он пропагандировал ещё в начале войны.

Представляете, Россия останется без Черноморского флота, потеряет все укрепления на побережье, выплатит значительные компенсации за причиненный колоссальный ущерб, а Путин укоротит себе жизнь… Ещё одно колоссальное поражение России в войне с Японией в 1904-05 годах. Последствия очень печальны, но главное это привело к Первой революции в России. И, наконец, поражение в Первой мировой войне. Хотя сначала Россия вроде бы просто вышла из войны, но затем снова две революции – распад империи, значительную часть её территории оккупировали немецкие и австро-венгерские войска. Тогда, в 1918 году, украинские войска вместе с немцами зашли в Суджу. Нарком иностранных дел России Чичерин в связи с этим прислал Киеву ноту протеста. А местные власти попросили у Украинского государства профинансировать открытие восьми украинских школ. И не зря, по переписи 1897 года в Судже было 61% украинского населения. Так что незнание истории Путиным, Лукашенко и Толстым не освобождает их от ответственности.

Ну а Украина борется и становится сильнее. Нашу независимость и борьбу поддерживает большинство стран мира. Украина – не просто полноправный член международного сообщества, она основательница ООН и других международных организаций. Если Лукашенко в последнем интервью и пугал, что Украина может исчезнуть, то пусть лучше посмотрит на своё государство, которое при такой его политике действительно скоро просто не станет, растворившись в России как очередной субъект Федерации. А Киев и Украина существуют более полутора тысячелетий и будут существовать дальше. Этому подтверждение слова нашего гимна: "Ещё не умерла Украина".