Каждый удар по российским НПЗ и нефтебазам приближает нас к окончанию войны.

С каждым рейдом украинских беспилотников возможности российских нефтебаз и НПЗ уменьшаются, а значит, уменьшаются и доходы бюджета РФ, соответственно, уменьшаются и возможности вооруженных сил РФ

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ЗСУ методично знищують нафтобази відразу у кількох регіонах РФ. Після того, як стало відомо про удари по нафтобазах у Ростовській області, де зайнялися значні пожежі, з'явилося ще одне повідомлення, що палає нафтобаза й у Кіровській області РФ. А це, до речі, 1500 км від кордону з Україною. Таким чином стало очевидно, що українські безпілотники можуть долати значні відстані та влучати у ціль. Це знищення можливостей російських нафтобаз можна назвати відповіддю на нові атаки збройних сил РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

За останні місяці Росія вже втратила значну частину своєї нафтопереробки. І, як бачимо, жодні заходи захисту російських нафтобаз поки що не призводять до якихось позитивних результатів для РФ. Попри те, що губернатори й Ростовської, і Кіровської областей рапортують про знищення всіх безпілотників, самі відеозйомки пожеж на російських нафтобазах свідчать про зворотне. А разом з рейдом ЗСУ на територію Курської області все це свідчить про перенесення війни на території Росії.

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Звичайно, масштаби дій української армії на російській території поки що не можна порівняти з тими діями, які здійснює армія РФ на території України. За словами президента Володимира Зеленського, 27% суверенної території України зараз перебуває під контролем РФ. Під контролем ЗСУ - поки що невеличка територія у Курські області Росії. Як відомо, нещодавно була спроба прорватися й у Білгородській області РФ. Так що є сподівання, що російська територія, яка буде контролюватися українськими військами, збільшуватиметься з продовженням російсько-української війни.

Росія намагається зробити все, щоб знищити енергетику України, і досягає на цьому шляху очевидних результатів. Але й Україна зараз робить багато чого, щоб зменшити можливості нафтопереробки у РФ. Відомо, що економіка Росії, особливо після запровадження серйозних західних санкцій, базується саме на нафті. Без доходів від нафтогазового сектору Володимиру Путіну не вдасться продовжувати війну проти України. Російському керманичу та його найближчому оточенню так чи інакше доведеться замислитися над, якщо не зупиненням, так призупиненням цієї війни у найближчі роки.

Таким чином кожний удар по російських НПЗ (нафтопереробний завод) та нафтобазах наближає нас до закінчення війни. Навіть, якщо у Кремлі спростовують свою готовність до будь-яких перемовин з Україною, а після наступу ЗСУ у Курській області, взагалі виключають можливість будь-яких дипломатичних кроків, які могли б призвести до умовних домовленостей між Москвою та Києвом.

Однак стає вже абсолютно очевидним, що сутність кроків до припинення російсько-української війни полягає саме у перенесенні війни на території РФ. Адже саме у цьому випадку ця війна не тільки для нас, але й для Путіна та його співвітчизників перестає бути так званою спеціальною воєнною операцією (СВО), звичайнісіньким знищенням суверенної території України, як тієї території, яка є під контролем легітимної української влади, так і території, що була окупована та анексована Російською Федерацією.

Перенесення війни на територію РФ робить війну війною. Абсолютно невипадково Володимир Путін зараз робить все можливе, щоб його співвітчизники не усвідомили, що ця жорстока війна вже прийшла до їхніх домівок і збирається у цих домівках затриматися на всі наступні роки цієї невблаганної війни. Адже навіть після наступу українських військ у Курській області РФ і встановленню контролю над територією цього російського регіону у Москві вирішили оголосити контртерористичну операцію (КТО) на території Білгородської, Курської та Брянської областей. І це так, ніби мова йде про звичайнісінькі дії, що пов'язані з внутрішньою стабільністю у РФ, а не війною з армією іншої держави.

Росіяни весь час намагаються зменшити інформацію щодо наслідків ударів по НПЗ та нафтобазах РФ. Постійно губернатори областей, на територіях яких палають нафтобази, підкреслюють, що Україні не вдалося досягти своїх цілей і всі безпілотники, що цілили в енергетичні об'єкти РФ були знищені ще на підльоті. Однак відео з місць події свідчать зовсім про зворотне.

І з кожним рейдом українських безпілотників можливості російських нафтобаз та НПЗ зменшуються, а значить зменшуються і доходи бюджету РФ, відповідно, зменшуються і можливості збройних сил РФ, які також використовують продукцію власних НПЗ та нафтобаз. І це значить, є чітке розуміння того, що війна і війна за допомогою знищення інфраструктурних об'єктів, і війна за допомогою контролю над російською територією, вже стала невблаганною реальністю для росіян.

Таким чином жодні спростування російських чиновників не можуть скасувати цієї реальності. На наших власних очах російські нафтобази продовжують палати, а бюджет РФ та російські військові продовжують втрачати.