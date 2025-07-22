Каждое улучшение враждебной логистики означает еще одну уничтоженную жизнь в Украине

Сегодня о наболевшем – улучшение логистики окупантов.

Как вы знаете, я пишу об этом уже довольно часто, но не прекратю, пока мы не перережем эту артерию войны.

Конечно, болит всем, что играет на руку московитам. Потому что улучшение у них, это же потери у нас. Ибо улучшение у них. Это новый поток беженцев, новые брошенные на произвол судьбы кошки и собаки, которых рискуя жизнью вывозят волонтеры, это новые уничтоженные оккупантом земли, бизнес, зерно, села.

Каждый их шаг по нашей земле, это невероятная боль.

Вот уже почти месяц Мариуполь, Мелитополь весь в новоприбывших оккупантах. Снова потянулся условный "дагестан". Пишу условно, потому что на расстоянии люди не могут определить, к какой многонациональной национальности россиян относятся новоприбывшие бойцы с восточными чертами.

С испуга люди даже заговорили, что это афганцев-талибов везут, потому что очень сильно они из автомобилей кричали какие-то непонятные вещи с упоминанием Аллаха. В конце концов договорились в сообщениях отмечать их как "кадыровцы" или "дагестанцы", потому что пока нет документального подтверждения участия на стороне россии представителей Талибана, фейки мы не разгоняем.

Увеличилось военных и гражданских россиян и на оккупированной Луганщине. Но в более тыловых городах, как город Свердловск (ОРЛО) из новоприбывших, это либо военные с ранениями, которые лечатся в местных профилакториях и больницах, либо их семьи – женщины и дети, которых российские военные привозят в ОРДЛО, потому что очень выгодно можно приобрести жилье, тепло, фрукты, близость к морю.

Когда-то в профилакториях отдыхали шахтеры, пенсионеры и жители городов, качество медицинских услуг было на уровне больших санаториев – озокерит, разные виды массажей, бассейны, лечебные ванны. А сейчас эти профилактории недоступны для шахтеров, потому что их "асвобадили асвабадители".

Вообще, города ОРДЛО настолько обрусены, что на дороге или прогуливаясь по городу можно встретить кучи россиян и ни одного местного. Я тоже писала об этом и это тоже связано с восстановлением россиянами железнодорожного и автомобильного сообщения Ростов-Мариуполь.

Конечно, это удручает, конечно, это болит. Еще больше болит, когда ты в названиях оккупированных селений угадываешь родные места. Нет, я луганчанка, не дончанка, но за 10 лет войны у меня столько родных городов появилось, не перечислить, потому что там живут или жили мои друзья.

Так же с другими городами Украины. Как обстрел, бегу пересматривать самые первые города, где живут друзья.

Для кого-то информация об оккупации какого-то села на Донетчине, то просто информация. Я уже привыкла, что в основном люди относятся к войне "где-то там". А мне болит, потому что вот читаешь новости: "На новопавловском направлении агрессоры оккупировали село Звезда и продвинулись в районах еще нескольких населенных пунктов. В Донецкой области, на новопавловском направлении, у админграницы с Днепропетровским регионом россияне оккупировали село Звезда Комарской сельской общины Волноварского района, а также информационный ресурс DeepState, недавно обновивший свои интерактивные карты.

А видишь Комар, потому что знаешь его каждую улочку, потому что там жила твоя подруга-козовод.

Боже же ты мой, люди, какие там степи, какие там травы… были. Поэтому болит, потому что каждый шаг окупантов, это потеря нашей земли и всего того хорошего, что там было.

Слава богу, из Комара мои друзья успели перевезти почти 200 голов коз в безопасный (условно безопасный, потому что вся наша Украина сейчас условно безопасна) и уехать самим, обживаются на долинах.

Но там, в Комаре, люди покинули дома, ферму, мечты, часть своей жизни. Как когда-то в Свердловске (Довжанске), Луганщина, оставила я свое. И прижилась на новом месте, и счастлива, как только можно быть счастливой в наших реалиях, и не жалею, и не намерен вернуться, чтобы хоть посмотреть, что там, потому что все то, что там, оно умерло. Но почему-то болит. Поэтому понимаю каждого, кто уехал, бежал, кто бросил или сейчас смотрит на то, как проседает фронт и дрожит, потому что должно принять решение.

Что такое улучшение логистики окупантов? Это не просто слова, новость, информация. Это предупреждение, чтобы вы не упустили беду, это напоминание, что нужно помогать ВСУ, волонтерам и зооволонтерам, это крик, чтобы не отвращались от носителей "желтой звезды" - ВПЛ, которых снова станет больше, потому что враг намерен…

Не буду писать о намерениях врага, мы их и так знаем. Напомню лишь о том, что артерия, питающая окупантов оружием и живой силой, до сих пор работает.

Напомню, что оккупация, то есть каждое движение оккупанта по нашей земле, это новые беженцы, новые уничтоженные жизни, новые жертвы, это сужение нашего условно безопасного пространства. Это не потеря "где-то там" какого-то поселка на смешное название - Комар, это враг уже возле вашего дома.