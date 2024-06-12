Какова будет формула ''мира'', а точнее ''заморозки''

Было несколько незапланированных встреч с непростыми иностранцами (Британия, ЕС), активно интересовавшихся сценариями и возможным форматом.

Не буду пересказывать весь разговор, но поделюсь основными тезисами.

Далее текст на языке оригинала

1. "Заморозка" – єдиний можливий сценарій на найближчий час.

Це вигідно всім, про це раніше писав (вигідно і Китаю та Росії та ЄС та США).

2. Найменше у "заморожуванні" зацікавлені Брити.

3. Умови "заморозки" – найголовніше питання сьогодні.

Є різні "формули", але...

4. Як кажуть військові: "переговори ведуться на полі бою".

І росія вже понад 7 місяців піднімає ставку, не зупиняючи наступ і відкриваючи нові фронти.

- її мета показати, що умови "заморозки" від росії можуть комусь не подобатися, але це точно "краще", ніж втрачати території, людей, промисловість, сидіти в темряві.

5. У нас цю "формулу" ніхто не прийме. Це очевидно.

6. Більше того, ОП не готовий обговорювати жодну формулу крім української (насправді сьогодні це найкраще рішення)

7. Повертаємося до тези про "переговори на полі бою".

- Попереду відповідальний етап: мобілізація та отримання "смачних" подарунків від наших партнерів.

- Своєчасне отримання "подарунків" та грамотна мобілізація дозволять змінити статус кво та вийти на адекватну "переговну позицію"

8. Ні, у нас не буде прямих переговорів із росією, вони будуть сепаратні, щоправда, ми точно братимемо участь у фінальних формулюваннях.

9. Але рішення остаточне, все ж таки, буде не за нами, а за США та Китаєм.

10. А якщо не погодимося – "відключать газ". Жарт. Обмежать фінансову та технічну підтримку, обвалять рейтинг.

11. Орієнтовні терміни початку "заморозки" – осінь 2024 – весна 2025 (підв'язано під президентські вибори в США. у першому випадку – план Байдена, у другому – план Трампа)

12. "Заморозка" потрібна всім, включаючи Україну, щоб "перевести дух" і підготуватися до ще більшої битви.

13. За сценаріями завершення конфлікту в Україні з боку США я писав раніше (вище у стрічці). На НВ текст набрав майже 200 тис. переглядів

14. Наступний "раунд" великої війни стартує через 2 роки після заморозки з 2027 року:

- Коли Китай закінчить повне переозброєння своєї армії

- Є думка, що росії для відновлення військового потенціалу потрібно 2-3 роки

15. Відповідно, навіть якщо заморозка станеться, Україна матиме всього (!) 1,5-2 роки для найшвидшого в історії Світу нарощування виробництва озброєнь, нових розробок, підвищення потужності армії, створення непереборних фортифікаційних споруд, мобілізації економіки та населення

15. Але є аспект.

Як сказано вище, не всім вигідна та цікава "заморозка".

Зокрема, я ставлю під сумнів думку, що вона вигідна Великобританії.

Росія їхній давній конкурент і ослаблення впливу Росії на континенті - одна зі стратегічних цілей.

Великобританія не несе істотних витрат і ризиків у конфлікті

Для них навіть "програш" України не є найгіршим сценарієм. Між бритами та ординцями є ще ціла Європа.

Але пріоритетне завдання – максимально виснажити росію. А для цього сценарій "заморозки" не підходить.

16. Де і як розпочнеться наступний виток агресії орди після "розморожування"?

Сценаріїв кілька:

- Це може бути Україна, якщо ми не потроїмо наш військовий потенціал за 2 роки і зробимо повторення конфлікту неможливим

- Це може бути будь-яка країн Балтії (я ставлю саме на Латвію, де схід російськомовний і сценарій "зелених чоловічків" з військовоторгу дуже ймовірний). реалізація сценарію країн Балтії – удар по існуванню Блоку НАТО. Захоплені всі вони можуть бути за 1-2 дні максимум. Це не буде прямою агресією із оголошенням війни. НАТО увійде до ступору зі своєю статтею №5 і буде девальвовано (так вважають на орді"

- Це може бути Кавказ (та сама Грузія чи Вірменія)

- Або Казахстан (але тут може бути проти Китаю)

Який формат "заморожування" може бути?

17. Є російський сценарій, де вони наполягатимуть на демілітаризації зони понад 200 км, зняття претензій з боку України на Крим та Донбас, демілітаризацію української армії та суспільства.

- Є Китайський сценарій, де ще 2023 року Китай виступив публічно за все добре і проти всього поганого (без конкретики)

- Є Українська формула світу

18. російську формулу не прийме ні Україна, ні захід. Це очевидно.

19. Українська формула – це формальний програш Росії, чого не хоче допустити ні Росії, ні США (вище посилання на текст про це)

20. "Заморозка" в стані "як є" на сьогодні не влаштовує ні Україну, ні США.

Але росія до цього вже прагне піднімати ставки – не зупиняючи наступ, відкриваючи нові фронти та знищуючи українську енергетику, промисловість.

21. Сценарій "заморозки" буде зрозумілим лише після нового витка "переговорів" на полі бою - після отримання Україною обіцяного озброєння, включаючи авіацію та далекобійні ракети.

А також після проведення запланованої (хоча і коряво) мобілізації, підготовки нових підрозділів та введення їх у розпорядження генштабу.

22. Саме після реалізації 21-го пункту (і від того, як він буде реалізований) і формуватиметься "формула заморозки".

23. Візьмуся припустити який вона (заморозка) можливо.

Але спочатку:

- Україна має не лише зупинити наступ, а й відсуне вглиб окупованих територій лінію фронту

- Повернути доступ до Азовського моря

- зробити Крим островом (у прямому розумінні, включаючи відсутність робочого мосту)

- зробити непридатною до життя прикордонні території Росії

- Знищити енергетичну інфраструктуру (НПЗ, електростанції у радіусі понад 300 км від кордонів України)

- Знищити дронами радіусом дії до 3 тис км стратегічні об'єкти Росії

24. Це буде базою для формування переговорної позиції. Який?

- Конфлікт буде заморожено на тих кордонах, які ми відвоюємо до кінця вересня

- Нам дадуть гарантії безпеки

– І поспілкуються ще більші кошти для відновлення економіки

– Буде проведено широку медійну компанію для організації підтримки такого рішення українським суспільством. Сенс буде в тому, що краще "худий мир" на не найгірших умовах (безпека, гроші), ніж нескінченні жертви

Написане є гіпотезою, яку промовляв із міжнародними експертами.

Загалом вони бачать приблизно так само.

Важливо пам'ятати, що наше майбутнє залежить від:

- Нашої організованості

- Здібності мислити стратегічно зберігаючи суб'єктність і мислити не тактичними завданнями, а на три-п'ять кроків уперед

- Вміння формувати партнерства (уникаючи закидів, загроз)