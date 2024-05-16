Какие сейчас размеры минимальных пенсий в Украине: кто имеет право на надбавки

С 1 января 2024 г. в Украине выросли минимальные размеры пенсионных выплат. Их размер зависит от возраста и страхового стажа.

К минимальной пенсии могут добавляться надбавки за возраст (70 лет) и за потерю трудоспособности. Для некоторых категорий пенсионеров предусмотрены дополнительные выплаты, например, по уходу за инвалидами. Подробнее о размерах пенсий и порядке их выплаты можно узнать на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Вот сколько получают разные категории пенсионеров:

65-летние пенсионеры, у которых нет необходимого страхового стажа: 2 725 гривен.

2 725 гривен. Пенсионеры до 70 лет при наличии 30/35 лет стажа для мужчин и женщин соответственно: 2980 гривен.

при наличии 30/35 лет стажа для мужчин и женщин соответственно: 2980 гривен. Пенсионеры от 70 до 80 лет при наличии 30/35 лет стажа: 3240 гривен.

при наличии 30/35 лет стажа: 3240 гривен. 80-летние пенсионеры, имеющие страховой стаж 20/25 лет: 3 370 гривен.

Кроме того, вы можете получить консультацию по пенсионным вопросам по номерам телефонов:

Горячая линия ПФУ: 0800-503-338

0800-503-338 Контакт-центр ПФУ: 0-800-503-338 (бесплатно со всех стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины)

Дополнительная информация

Прожиточный минимум для лиц, лишившихся трудоспособности, по состоянию на 01.03.2024 года: 2 361 гривна.

2 361 гривна. Прибавка к пенсии для 80-летних пенсионеров, имеющих ухудшенное состояние здоровья: 944 гривны.

Напомним, ранее мы рассказывали, как обеспечить достойную пенсию в размере 10 тысяч гривен.

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