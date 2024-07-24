Массовые отключения электричества стали обыденностью. А зарядная станция для дома перестает быть роскошью и становится средством пережить блэкаут с комфортом. Независимо от того, имеем ли мы дело с плановым отключением или неожиданным сбоем, портативная зарядная станция Ecoflow может стать отличным решением. Просто подключите к ней необходимое оборудование и будьте уверены, что она не подведет в самый неподходящий момент. Чтобы выбор станции для дома был для вас несложным, предлагаем сравнение моделей, в котором каждый пользователь найдет подходящую зарядную станцию.

Электростанция: что это и для чего нужна?

Как выбрать подходящую зарядную станцию EcoFlow для дома: лучшие модели Как выбрать подходящую зарядную станцию EcoFlow для дома: лучшие модели

Портативная электростанция работает как большой блок питания, способный заряжать несколько устройств одновременно. Такое оборудование отлично подойдет в качестве аварийного источника питания в случае отключения электроэнергии, во время пребывания в кемпинге или на приусадебном участке. В зависимости от мощности, устройство можно использовать и в качестве аварийного источника питания для бытовой техники. Мобильные электростанции имеют мощность до 3600 Вт*ч, а для некоторых моделей можно купить дополнительный аккумулятор. Лучшие модели для бытового использования, оснащенные элементами LFP, могут выполнять до 3000 циклов зарядки без потери эффективности. Это означает, что мощность оборудования достигнет более низкого уровня только через несколько десятков лет использования. Еще одним преимуществом этих устройств является их тихая работа, в отличие от генераторов, которые могут быть очень шумными. Электростанции можно заряжать через розетку переменного тока или автомобильное зарядное устройство. Вы также можете заряжать технологически продвинутые устройства, например Ecoflow Delta Pro, с помощью солнечной энергии. Стандартная электростанция имеет несколько портов с разными входами, например AC, USB-A или DC5521. Время работы батареи этого типа - до 3000 циклов.

Выбираем линейку EcoFlow

Как выбрать подходящую зарядную станцию EcoFlow для дома: лучшие модели Как выбрать подходящую зарядную станцию EcoFlow для дома: лучшие модели

Данный производитель предлагает две линейки - Delta и River. Прежде всего, необходимо определиться с тем, какая подойдет вам больше. Они обладают разными характеристиками и габаритами, так что искать по одной из них будет проще. Любая станция EcoFlow может похвастаться стремительной зарядкой, огромным количеством циклов без утраты емкости ниже 80%, комфортным управлением и эргономичной симпатичной конструкцией.

Лучшие модели EcoFlow:

Зарядная станция EcoFlow River 2 - никакого беспокойства о низком заряде батареи благодаря самой быстрой скорости зарядки от 0 до 100%. Времени работы хватит, чтобы 15-20 раз зарядить телефон или 3-4 раз ноутбук и даже подключить проектор или мини-холодильник на несколько часов.

Зарядная станция EcoFlow River 2 Pro - оснащена мощным инвертором компактного формата, который обеспечивает мощность 800 Вт в непрерывном режиме. Он даже имеет пиковую мощность 1600 Вт. Время зарядки самое быстрое 0-100% всего за 70 минут.

Зарядная станция EcoFlow Delta 2 - обеспечивает одновременное питание до 15 устройств, включая приборы высокой мощности. Емкость аккумуляторной батареи подходит для крупной бытовой техники - для холодильника и даже для котла. Дополнительная интеллектуальная батарея DELTA Max Extra Battery емкостью 2016 Вт*ч увеличивает емкость EcoFlow DELTA 2 почти на 200%. Кроме того, технология X-Boost позволяет DELTA 2 справляться с оборудованием мощностью до 2400 Вт.

Зарядная станция EcoFlow Delta Pro - обеспечит бесперебойное питание всего дома. Благодаря множеству портов, можно подключать до 15 устройств. Мобильная электростанция имеет несколько типов портов, в том числе: AC, USB-A и USB-C, благодаря которым можно подключать различные устройства. Delta Pro способен питать большие приборы мощностью 3600 Вт (или 7200 Вт для парных устройств). Полная зарядка блока питания от обычной розетки занимает менее 2 часов.

Комплект энергонезависимый Ecoflow Power Prepared Kit - обеспечивает энергию для беззаботной жизни вне сети и поездок на автодоме, а также экономит ваше пространство. Аккумуляторы емкостью 2 и 5 кВт*ч надежно складываются по три, что позволяет увеличить емкость до 15 кВт*ч.

Электростанция EcoFlow для дома

Как выбрать подходящую зарядную станцию EcoFlow для дома: лучшие модели Как выбрать подходящую зарядную станцию EcoFlow для дома: лучшие модели

Проведя обзор зарядных станций, подходящих для квартиры или для дома, можно отметить, что в случае домашнего использования наиболее важным параметром является мощность электростанции. Если вы хотите воспользоваться ноутбуком, микроволновой печью, блендером, холодильником и дополнительно зарядить телефон, выбирайте серию DELTA ​​емкостью. Для путешествий, кемпинга или работы в саду необходимо выбрать зарядную станцию серии River.