Как выбрать и пить бурбон

Бурбон не является таким популярным напитком, как, например виски, с которым его часто путают. Однако у него особенный терпкий узнаваемый вкус и аромат, который непременно стоит оценить. Тем более, что сегодня этот американский напиток представлен в широком ассортименте.

Почему мы говорим именно американский? Все дело в том, что его родиной является США, и именно там сегодня производится продукт. Более того, оригинальным считается исключительно американский бурбон, и еще лучше "родом" из штата Кентукки.

Заказать бурбон в Киеве для себя или в подарок можно по ссылке https://turbo.ua/ru/category/burbon. Однако как выбрать напиток из всего разнообразия, представленного в магазинах, и что тоже немаловажно – как правильно его употреблять, чтобы максимально насладиться вкусом, ароматом и послевкусием? Об этом мы и поговорим далее.

Особенности выбора бурбона

Бурбон изначально называли бурбонским виски – это было примерно в 18 веке. Все потому, что впервые этот крепкий алкогольный напиток был изготовлен в одноименном округе штата Кентукки. Сегодня напиток производят во многих штатах, однако рецептура и методика его приготовления остается неизменной.

Для создания напитка используется кукуруза, причем в процентном соотношении ко всему составу от 51%. Настаивается бурбон в огромных дубовых бочках, и срок выдержки напитка варьируется от двух лет и более. Чем больше времени бурбон провел в бочке, тем насыщеннее и интереснее будет его вкус.

При этом выбирать напиток стоит не только ориентируясь на его срок выдержки. Необходимо также проверить такие основные критерии:

Оригинальность. Бурбон относится к дорогим элитным категориям алкогольных напитков, а значит его часто подделывают. Первое, что указывает на фальсификат – подозрительно низкая цена. Брендовый алкогольный напиток не может стоить слишком дешево. Важно, чтобы на бутылке были характерные отличительные знаки бренда и акциз. Бренд. Начинать знакомство с алкогольным напитком стоит с продукции проверенных популярных брендов. Так вы сможете убедиться в том, что перед вами действительно классический вкус и аромат. Среди самых популярных компаний, которые занимаются производством этого алкогольного напитка в США: Jim Beam, Maker's Mark, Blanton's, Woodford Reserve, Wild Turkey, Four Roses, Kentucky Tavern.

Как правильно пить бурбон

Итак, вы купили качественный хороший бурбон и уверены в своем выборе. Однако чтобы напиток максимально раскрылся, и вы смогли ощутить его истинный вкус, необходимо придерживаться некоторых правил:

Разливайте его в правильные бокалы. Напиток пьют из стаканов из толстого стекла с тяжелым дном. Не забывайте о правильной температуре подачи напитка. Бурбон не подается в охлажденном виде, дополнительно охладить его можно кубиками льда или специальными камнями для виски. В теплом виде бурбон также не рекомендован. Идеальная его температура составляет 18-20 градусов. Сколько бурбона наливают в стакан? Чтобы напиток не успел нагреться и по максимуму раскрылся, наполняйте стакан на одну треть. При этом немного нагреть напиток температурой своего тела может быть даже полезно. Подержите стакан в руке, чтобы бурбон слегка прогрелся. Так вы сможете почувствовать интересный привкус и аромат ванили, орехов, корицы и т.д.

Лучше всего начинать знакомство с бурбоном в чистом виде, чтобы оценить его вкус. Особенно это касается выдержанных напитков, которые стоят дорого и рекомендованы к употреблению исключительно без добавок. Менее выдержанный бурбон вы можете разбавить льдом, добавить в стакан небольшую дольку лимона или смешать напиток с любимой содовой.