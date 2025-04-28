Как Трамп и НАТО получили плевок от Путина

Лавров и Путин: ультиматум "отдайте все" и предложение "перемирия Победы" в один день.

Лавров в письменном интервью бразильской O Globo широко и уверенно перечеркнул все заявления Белого дома по условиям хотя бы временного прекращения огня и все надежды Трампа "скоро добиться хороших результатов".

В итоге, если разбить ответ по темам, вышло шесть пунктов. Причем шестой – открытый плевок у Трампа и НАТО.

Какие условия необходимы для того, чтобы Россия сегодня села за стол переговоров с Украиной?

Наша позиция по соглашению хорошо известна. Мы исходим из того, что:

Нечленство Киева в НАТО и подтверждение его нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Украины 1990 года является одним из двух столпов окончательного разрешения украинского кризиса, отвечающего интересам безопасности России. Второе – преодоление последствий неонацистского режима в Киеве, сформировавшегося в результате февральского переворота 2014 года, включая его действия по законодательному и физическому уничтожению всего русского – языка, СМИ, культуры, традиций и канонического православия. Международное признание российской собственности на Крым, Севастополь, Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Херсонскую область и Запорожье крайне необходимо. Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения выполнения и быть постоянными. На повестке дня стоят задачи демилитаризации и денацификации Украины, Отмена санкций, судебных исков и ордеров на арест, а также возвращение российских активов, замороженных на Западе. Мы также будем стремиться к надежным гарантиям безопасности Российской Федерации от угроз, создаваемых враждебной деятельностью НАТО, Европейского Союза и их отдельных государств-членов на наших западных границах.

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Это ультиматум, совершенно неприемлемый для Украины – потому что предполагает не только добровольный отказ навсегда суверенных территорий "с гарантиями", но и отказ от государственности.

Ясно, что Трамп ничего столь масштабного не мог обещать Путину за ничто. Он и в вопросе Крыма, "давно очевидном и вообще это все вина Байдена", избегает однозначных утверждений. А здесь такие аппетиты. Даже добавлен шестой пункт: ультиматум НАТО и США "убирайтесь из Европы на границы 1997-го". Допускаю, что чисто как самый очевидный предмет для торга: "хорошо, от этого мы откажемся, но иное необходимо обеспечить".

На самом деле, это довольно неожиданное заявление. Тем более в письменном виде – никто не сможет сказать, что это "не так поняли слова", "вырвали из контекста", "неверно перевели". Ведь буквально днем раньше, в интервью CBS News, тот же Лавров придерживался кардинально другой тактики. Обтекаемые формулировки, ожидаемое представление Украины как стороны, не желающей компромиссов и уклоняющегося от договоренностей, еще разжигает войну "нарушением временного прекращения огня от 18 марта и Пасхального перемирия". Все то, что и мы, и Белый дом ожидали от Кремля.

А здесь проходит один день – и Кремль через Лаврова резко выдвигает ультиматумы, обозначает максимально жесткую позицию по отношению к США и военному присутствию их в Европе. После чего Путин лично заявляет о трехдневном "перемирии Победы" на 8, 9 и 10 мая (хотя здесь логично: он так пытается обезопаситься от украинских дронов над "парадом Победы", потому что слишком неудобно получится).

Похоже на выведение крупной рыбы то ослаблением, то усилением натяжения: Путин не желает, чтобы Трамп сорвался и быстро вышел из переговоров.