Как Сирия связана с САП и НАБУ и с переговорами в Стамбуле 

Эрдоган позвонил 18 июля в кремль, чтобы узнать о погоде в Москве, и 21 июля ТАСС уполномочили заявить – делегация РФ прибудет 23 июля в Стамбул для переговоров с Украиной. Это был первый понедельник после "понедельника Трампа", и начался он ещё в субботу, когда команда Трампа назвала Нетаньяху сумасшедшим, который всё портит.

Другой сумасшедший из кремля устроил в этот понедельник две крупных авианалёта на Киев и Ивано-Франковск и только после этого ТАСС уполномочили заявить. Александр Коваленко (Злой Одессит) отмечает две особенности – дроны на Киве летели окольным путём и прошли 700 км вместо 500, а пуски ракет были асинхронными, вопреки логике. Вывод – атака имел больше демонстрационный и террористический смысл, чем военный.

Вывод Коваленко вполне коррелирует с тем, что в этот день была сессия Рамштайна в режиме видеоконференции, а в Москве шёл прилив ненависти к Азербайджану из-за того, что 20 июля Алиев принял в подарок коллекцию шевронов ЗСУ и призвал Украину не сдаваться. Кремлёвцы явно хотели показать США, полсотне стран-участниц Рамштайна и Азербайджану, что может случиться с теми, кто поддерживает Украину и перечит Москве.

Но сразу после бомбардировки ТАСС поспешила заявить, "путин" уже не ищет новое место для переговоров с Украиной, его уже полностью устраивает Стамбул, и то, что их надо провести прямо сейчас, а не на рубеже августа-сентября. Шарик мощи РФ почему-то мгновенно сдулся после её демонстрации и без всякой паузы. Вероятно, Эрдоган, когда звонил в кремль на счёт погоды, пообещал его обитателям суровые магнитные бури, если делегация РФ не явится на этой неделе в Стамбул. В этом контексте презентация Алиеву шевронов Еленой Курбановой с телеканала "Прямой" выглядит не просто совпадением.

Не похоже на случайность и то, что Эрдоган звонил в кремль в день, когда ЕС принял 18-ый пакет санкций с новым потолком цены на нефть и списком танкеров, которые её возят. "Магнитные бури" Эрдогана выглядят как обещание: Турция может присоединиться к санкциям и начать стопорить танкеры в Босфоре, если кремлёвцам не нравится Стамбул как место встреч. Через три дня ТАСС уполномочили заявить, что в кремле все в восторге от Стамбула.

У Эрдогана есть длинный список причин устроить "магнитные бури" кремлю и его партнёру Нетаньяху, а ситуация всё больше к этому располагает. Назовёт три-четыре.

Первая, давнее желание Турции вступить в ЕС. В этом году новое правительство ЕС начало тоже делать встречные движения. Присоединение Турции к нефтяным санкциям вслед за Великобританией, заявившей об этом 21 июля, обяжет Брюссель ко многому.

Вторая крупная причина – это Нетаньяху, бомбящий Газу и Сирию, и пытающийся составить с Грецией альянс против Турции. Некоторые греческие судовладельцы заявили "Ройтер", что их танкеры продолжат возить нефть из РФ ещё как минимум 90 дней, а там будет видно. Эрдоган может подкорректировать не только их планы. Заодно и вернуться к дискуссии с Афинами о бурении в Эгейском море. Греция долго в этом ему отказывала, из-за чего пришлось бурить в Чёрном море, а не в Эгейском.

Эрдоган давний сторонник бурения везде не меньше, чем Трамп, и это не единственное, что их объединяет. Эрдоган хозяин проливов, через которые на мировой рынок идёт 30% нефти РФ, и реализовывать вторичные пошлины Трампа предстоит ему. В обмен на фото Нетаньяху на скамье подсудимых в Гааге и ещё что-то. Команда Трамп уже развлекается тем, что крутит ролик с Обамой на скамье подсудимых, а отношение к Нетаньяху в Белом доме быстро разворачивается на 180 градусов.

Отслеживанием линии Нетаньяху – Белый дом давно занимается Барак Равид, спецкор агентства "Axios" по Ближнему Востоку, публикующийся также в израильских СМИ и ведущий рубрику "Мир Трампа". Наклеить на него глупый лейбл "антисемит" нельзя, как и на тех 30-40% евреев Израиля, которые против коалиции вокруг Нетаньяху.

В 2024 г. Барак Равид, и не только он, констатировали постепенное, но неуклонное ухудшение отношений между Байденом и Нетаньяху из-за нежелания премьера принять план Белого дома по Газе. Нетаньяху говорили, что Израиль – это, конечно, святое для США, но не надо же так наглеть, и грозили перестать давать деньги и оружие. В октябре Равид отметил, что Байден и Нетаньяху, наконец, пришли к согласию. План Байдена для Газы перенесли на после выборов, а взамен израильское лобби в США стало топить за Камалу Харрис и атаковать Трампа.

Но в Белый дом пришёл Трамп, который, как отмечает Равид, очень доброжелательно относился к Нетаньяху и пригласил его семью на инаугурацию. Трамп также встретился с ним в Белом доме, несмотря на ордер МУС об аресте Нетаньяху, и его отказ подписать перемирие с Хамас накануне инаугурации. Виткоффу стоило килограмм нервов добиться перемирия в срок, но отношение Трампа к Нетаньяху оставалось благожелательным, так как тот переводил стрелки на своих неразумных партнёров в правительственной коалиции. Трамп даже пару раз требовал от израильтян прекратить судебные дела против Нетаньяху.

Однако, 20 июля "Axios" опубликовал статью Барака Равида и Марка Капуто – "Он сумасшедший": команда Трампа обеспокоена Нетаньяху после его ударов по Сирии". Их статья – публичный выплеск раздражения Белым домом и предостережение Нетаньяху – давай прекращай.

Авторы не называют фамилии тех шести сотрудников Белого дома, которые сказали им, что Нетаньяху сумасшедший и всем всё портит, но в ней упомянуты Стив Виткофф и Том Барак, посол США в Турции и спецпредставитель Трампа по Сирии. Упомянуты как те, кто очень негативно относится к Нетаньяху и к двум партиям из его коалиции "Еврейское превосходство" и "Религиозный сионизм".

Двум министрам из последней Словения 17 июля запретила въезд из-за ситуации в Газе. Но это был "цветочек" – уже после выхода статьи 28 стран Европы, Австралия и Канада приняли заявление с требованием к Нетаньяху прекратить бойню в Газе. Германия к нему не присоединилась, и социал-демократы как партнёры по коалиции стали критиковать за это Мерца. Так что, срочный приезд главы МИД Израиля в Киев 22 июля впервые после вторжения 2022 г. – это про то, как оторвать Украину в этом вопросе от Европы, и ни о чём другом.

У Виткоффа с Бараком, а также у Госдепа, в конце минувшей недели было в избытке головной боли из-за Нетаньяху и без Европы. Во-первых, ЦАХАЛ бомбил христианскую церковь в Газе. Во-вторых, толпа еврейских поселенцев убила гражданина США Саифа Мусаллета, считавшего себя палестинцем.

Но самое главное, – Нетаньяху устроил 14 июля войну в Сирии между друзами и бедуинами, и его армия выступила на стороне первых. В результате, Саудовская Аравия, Турция, Иордания, Египет, Ливан и Ирак задали Виткоффу и Бараку простой вопрос, если Израилю можно бомбить Сирию из большой любви к друзам, следовательно, мы можем бомбить Израиль из неменьшей любви к сирийцам и палестинцам.

К субботе 19 июля Виткоффу и Бараку ситуацию в Сирии удалось кое-как разрулить, но сектор Газа никуда не делся. Гарантами соглашения, что Нетаньяху не будет вести против Сирии ни "гибридную", ни какую другую войну, стали США, Турция и все близлежащие. Иран не позвали, но он и не напрашивался.

Нетаньяху намекнул 22 июля через СМИ, его делегация скоро вылетит в Баку, чтобы там заключить окончательное мирное соглашение с правительство Аль-Шараа, которое израильский официоз иначе как джихадистским и фашистским не называет. Сомнительно, так как придётся вернуть Сирии не только новые оккупированные районы на Голанах, но и старые, а многие в политикуме Израиля уверяют, что это невозможно, поскольку они уже вписаны в конституцию.

Поэтому появление в "Axios" статьи о сумасшедшем Нетаньяху, который всё портит, не удивляет. Но авторы дали Нетаньяху шанс, и сообщили, Трамп ещё благосклонен к нему, в отличие от всей команды. Если не воспользуется, то будут говорить: Моисей был тем, кто вывел евреев из Египта, а Нетаньяху стал тем, кто вывел их из Израиля, и обнулил 150 лет трудов сионистского движения.

На израильско-сирийской войне в воскресенье 19 июля опять спалились двое "хороших русских" – Марк Фейган и Михаил Крутихин. Спались весело, а не как Юлия Латынина. Фейган в своей манере брякнул, сирийские повстанцы с Аль-Шараа – это всё сплошь аль-каидовцы, аль-нусровцы, игиловцы и джихадисты, и они хотят убить всех евреев, друзов, курдов, алавитов и христиан. В общем, фашисты. "Во истину так", подтвердил Крутихин, как спец по Востоку и разведке углеводородов. "А Эрдоган их поддерживает, значит, он тоже фашист", – любопытствовал Фейган. "Близок к тому", уклончиво ответил Крутихин, в стиле ответов в анекдотах мудрого Чапаева наивному Петьке.

Спались, так как в Москве ожидали, что Нетаньяху развернётся в Сирии по полной, и просили Фейгана с Крутихиным погреть тему о джихадистах-фашистах. Этот нарратив кремль и "хорошие русские" в унисон навязывали при падении Асада, в чём совпадали с Нетаньяху. Москва вскоре перестала, поскольку надеется сохранить свои военные базы в Сирии, а "хорошие русские" и Нетаньяху продолжают, несмотря на то что Трамп пожал руку Аль-Шараа в Эр-Рияде. В результате Крутихин даже заверил Фейгана, что не надо спешить с выводами, так как в израильско-сирийской войне всё ещё может измениться. Но ошибся – Госдеп погнал Нетаньяху на переговоры в Баку, так как у Трампа установка на мир во всём мире.

В отместку агентура Нетаньяху срочно устроила в Украине 21 июля обыски в САП и в НАБУ, а на следующий день переподчинила их генпрокурору, что вызвало шок у ЕС. В 2022 г. ЕС приложил огромные усилия, чтобы добиться назначения глав САП и НАБУ. Их обязанности с 2019 г. выполняли временные лица под колпаком у Офиса, утверждавшего, что в Украине коррупции почти нет, так как Зеленский президент. Но Офис не раскрывал рецепт, как это ему удаётся. Российское вторжение 2022 г. показало, что есть не только коррупция, и глав САП и НАБУ осенью пришлось назначить, чтобы сохранить помощь от ЕС.

Теперь Офис перед встречей в Стамбуле отправил ситуацию даже не в 2022 г., а куда-то во времена Янукович, притом, что САП и НАБУ вполне "ручные" конторы и "трясти" их, тем более срочно, необходимости у Банковой не было. В результате Марта Кос, комиссар по расширению ЕС, в этот же день спросила: "Что за фигня?", а в Москве получили тему, если Зеленский скоро сбежит как Янукович, то зачем нам ехать в Стамбул и вести с ним переговоры.

Нетаньяху получил реальную гарантию, что в этой ситуации Украина не присоединится к резолюции Австралии, Европы и Канады, осуждающей Израиль за фото из сектора Газа, которые Урсула фон дер Ляйен назвал невыносимыми и потребовала, вслед за Эрдоганом, от Нетаньяху начать кормить его жителей. Можно предположить, что прилетевший в Киев глава МИД Израиля привёз семье Зеленского паспорта и заверил, что его всегда примут в Земле обетованной, если что. В результате тот быстренько подписал закон о подчинении САП и НАБУ своему четвёртому генпрокурору с профильным образование, которого не было у Юрия Луценко. В этом процессе также тихо спалилась Юлия Тимошенко со всей своей партией.

В итоге получилось, только начали мириться с США, как основательно повздорили с Европой на радость Москве. Тут уже не выдержал даже Виткофф и объявил, что срочно вылетает на Ближний Восток, чтобы заняться делами Украины там.

Миллион дронов или даже полтора миллиона, о наличии которых год назад говорили Зеленский и Шмыгаль, так и остаются невостребованными. Притом, что давно было бы логичным назначить каждому городу в Украине по два города "побратима" в РФ, куда в ответ на 500 их дронов прилетит 2000 наших. В Белгородском и Воронежском субъектах РФ тогда были бы уверены, что в ответ за Харьков прилетит им, а не Курску и Брянску.

Трамп в стиле Гоголя уже интересовался у Зеленского, могут ли украинские дроны долетать до Москвы или только до Коломны.