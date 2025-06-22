Как сэкономить на бронировании отелей: лучшее время для бронирования номера

Среди всех расходов на поездки наибольшую часть составляют транспорт и проживание. Часто на отель приходится тратить даже больше, чем на авиабилеты, поэтому стоит подумать, как сэкономить на бронировании отелей во время планировки поездки.

Самый очевидный способ - определить лучшее время для бронирования отеля, чтобы поймать момент величайшей выгоды. Цены на отели и аренду жилья динамичны и зависят от спроса, сезона и т.д. При планировании вы можете заметить, что стоимость одного и того же номера может отличаться в разные дни, даже если вы выбираете его на ту же дату. Итак, когда стоит бронировать отель, чтобы сэкономить? Вот несколько советов для экономных путешественников.

Когда бронировать номер по выгодной цене?

В пиковые периоды спрос на гостиницы растет в несколько раз. Источник: Image Drazen Zigic/Freepik В пиковые периоды спрос на гостиницы растет в несколько раз. Источник: Image Drazen Zigic/Freepik

Как и в случае с бронированием авиабилетов, нет точной даты или конкретного дня, когда вы гарантированно получите лучшую цену на проживание. Чтобы определить лучшее время для дешевого бронирования отеля, следует обратиться к статистике.

Самые низкие цены на номера появляются за 15 дней до даты прибытия. Так, в случае с отелями раннее бронирование не всегда выгодно. Зачастую лучшие предложения можно найти в последнюю минуту. Платформа NerdWallet в 2022 году провела исследование, проанализировав более 2500 цен на гостиничные номера за 2019-2021 годы. Согласно их результатам, путешественники, бронировавшие номера за 15 дней до прибытия, смогли сэкономить примерно 13% по сравнению с теми, кто резервировал за 4 месяца вперед.

Однако имейте в виду, что это средний показатель лучшего времени для экономии на гостинице, и пиковые периоды путешествий, такие как праздничные дни, не учитывались при определении этого. Для таких периодов следует бронировать отель заранее, поскольку спрос растет в разы, и если ждать до последнего, вы рискуете остаться налегке.

Также следует учитывать пункт назначения. Согласно исследованию туристической платформы Hopper, 15-дневное окно является хорошим ориентиром для крупных деловых городов, таких как Чикаго или Нью-Йорк. Но для популярных тропических направлений, таких как Гавайи или курорты Карибского бассейна, этого недостаточно, чтобы считать это самым лучшим и выгодным временем для бронирования отеля. Для таких популярных направлений, по данным Hopper, лучшие предложения на проживание появляются примерно за 2-3 месяца до поездки.

Какие риски позднего бронирования?

Первое, что может нарушить ваши планы – это отсутствие свободных номеров в выбранном отеле. Если вы планируете путешествие в популярное направление или в пиковый период, может оказаться, что свободных номеров нет и в других отелях.

Чтобы свести к минимуму этот риск, найдите номер в отеле, который предлагает бесплатную отмену. Тогда, если появится лучшее предложение, вы можете воспользоваться этой возможностью. Просто регулярно отслеживайте тарифы: так вы не упустите лучшее время для бронирования отеля, чтобы сэкономить. Но будьте осторожны и ознакомьтесь со всеми условиями отмены. Перед бронированием номера дважды проверьте мелкий шрифт, чтобы не упустить возможные штрафы или ограничение отмены. Этот метод поиска лучшего времени для дешевого бронирования отеля требует определенных усилий, но он действительно эффективен.

Как выбрать самый подходящий день и время для аренды номера?

Отслеживайте цены на отели в течение нескольких недель для выгодного бронирования. Источник: Image Freepik Отслеживайте цены на отели в течение нескольких недель для выгодного бронирования. Источник: Image Freepik

То, что время дня или день недели может влиять на стоимость бронирования, в большинстве своем является мифом. Между одним днем и последующим разница в ценах на номера будет незначительной. Чтобы выбрать лучшее время для бронирования номера и сэкономить, следует рассмотреть общую картину за 2 недели или 2–3 месяца до прибытия в зависимости от того, куда вы направляетесь. Таким образом, вы сможете определить приблизительные пределы, в которых колеблются цены на номера и выбрать правильный тариф.