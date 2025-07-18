Как российская разведка проникает в телефоны командиров: реальный детектив

Два года назад комбат одного из пехотных батальонов ВСУ сбросил фото своего блиндажа, полностью разбитого. Я всегда пытаюсь выяснить, что случилось.

- Сегодня утром в мой блиндаж попали два "Краснополя", я выжил только потому, что моя комната в блиндаже находится чуть дальше.

- Были обстрелы других твоих позиций "Краснополями"? – Нет.

– Ты возле своего блиндажа людей не строишь, машины не скапливаешь, какие признаки могли определить, что это твой командный пункт? – Не знаю, вероятно местные злили.

- Это невозможно, вокруг много позиций батальона, есть движение людей и техники, дрон противника не сможет определить, где ты находишься, и местные не смогут разобраться, где именно здесь комбат. Если бы был массированный удар по всем позициям "Краснополями", тогда можно было бы заподозрить, что дроны бьют по всем. Но ударили именно по твоему замаскированному блиндажу, то есть враг точно определил тебя как приоритетную цель без наличия признаков демаскирования. Значит, данные слили, и судя по тому, что другие штабы бригады не атакованы, это признаки проникновения в телефон в твоем районе обороны. Или твой или тех офицеров, которые передают по этим телефонам координаты. Меняй телефон, покупай новый Айфон, не открывай вложений ни от кого.

– Ок, будем искать".

Звонок через два дня. "Привет. Телефон заменил, сменил место расположения штаба. Ночью это место снова накрыло и снова два "Краснополя". - Все живы? - Да. Мы только определили место, я сообщил командование о новых координатах, но на самом деле переехал в соседнюю разбитую хату в подвал. И сразу два "Краснополя" прилетели теперь, и мы все теперь. понимаем точно – это утечка из телефона, надо понять из какого именно. - Я лично не пересылал, то есть узнали не от меня. дома, где у тебя будет сидеть дежурный. Тогда любые пришедшие начальники найдут дежурного, который проведет к тебе, но уже без всякого риска.

- Мы так и сделали, и теперь я буду передавать ложные кооринаты на каждый из телефонов, которые имели доступ к информации о моих предыдущих КП".

Звонок еще через два дня. "- Мы нашли телефон, из которого произошла утечка. Я сообщил очередному место нового ложного командного пункта, и он сообщил со своего телефона в штаб бригады место с ложными координатами. Но ночью он ошибся - и отправил точку с координатами не в штаб, а только мне самому, то есть больше этих координат не было ни в одном сообщении. И за несколько часов по ." дежурного, вызвавшего контрразведку, изъяли телефон. Оказывается, этот телефон - единственный забой связи, который нам оставили те, кто стоял перед нами. кто-то принял на этот телефон шпионскую программу, вероятно, принял какое-то фишинговое сообщение и через вирус в сообщенные враг получил данные к этому командному телефону. владельцами этого телефона".

Судя по удару по штабу 110-й механизированной бригады 2 июля, далеко не все командиры на всех уровнях выстраивают систему информационной безопасности в сообщениях, и по сей день многие военные дают в общие чаты координаты и время проведения различных мероприятий. И когда врагу удается проникнуть в один из телефонов в таких чатах, враг получает доступ к оперативной информации и может затем уточнить данные и нанести удары, которые приведут к значительным жертвам. Думаю, о событиях в 110-й бригаде и о мерах безопасности, которые должны определяться приказами, следует написать отдельно, чтобы определить четкие и адекватные в условиях войны правила.