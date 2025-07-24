Как развлечь деловых партнеров в новом городе: 5 секретов командировки

Иногда во время командировок необходимо развлечь клиентов в другом городе или посетить их компанию. В таких случаях совместное времяпрепровождение может помочь наладить доверие с деловыми партнерами. Современные технологии значительно упростили общение, но личные встречи все еще превосходят его в построении дружеских отношений. Чтобы успешно развлечь клиентов во время командировки, совмещайте путешествие с личными впечатлениями. Это требует определенных навыков — от организации и планирования событий до умения предусматривать желания клиентов. Заботясь не только о питании, но и о досуге ваших деловых партнеров, вы укрепите профессиональные связи. Мы подготовили несколько советов, как спланировать командировку с клиентом в новом городе, чтобы это принесло пользу вашему бизнесу.

Соберите информацию о пункте назначения

Выберите крутую локацию с хорошим рейтингом для встречи с клиентами. Источник: Freepik Выберите крутую локацию с хорошим рейтингом для встречи с клиентами. Источник: Freepik

Самое очевидное, что вы должны сделать, это узнать о городе, где вы планируете досуг с клиентами. Начните с изучения культуры города и достопримечательностей. Чем больше вы будете знать о месте, куда путешествуете, тем легче вам будет порекомендовать что-нибудь клиенту, независимо от его интересов или сферы деятельности. К примеру, если вы планируете ужин, узнайте о предпочтениях клиента и заранее забронируйте столик в заведении с хорошим рейтингом. Учитывайте отзывы критиков и посетителей на популярных веб-сайтах.

Если вы едете в город клиента, попросите у него совета

Если командировка проходит в родном городе ваших клиентов, попросите их порекомендовать рестораны и места для посещения. Это продемонстрирует уважение и покажет, что они важны для вас не только в деловых вопросах. Это хороший способ снизить напряжение, если вы еще не очень хорошо знакомы и облегчить давление переговоров. Вы можете узнать, есть ли у них места, которые они хотели бы посетить.

Если у вас нет конкретной информации, выбирайте популярные заведения, такие как хороший ресторан или лаундж с живой музыкой, чтобы развлечь клиентов в новом городе. Заведение должно предлагать не только развлечения, но и тихое место, где можно спокойно пообщаться. Не забывайте о погоде. Если на улице прохладно, вы не сможете удобно провести время на террасе.

Не ограничивайтесь только ужином

Деловые обеды или ужины уже стали частью бизнес-культуры. Но это не означает, что нет более подходящих вариантов для налаживания контактов или подведения итогов успешного сотрудничества. Будьте изобретательны (но не переусердствуйте с креативностью). Этот совет особенно актуален для тех, чьи бизнесы связаны с креативными индустриями. Ваш клиент оценит нестандартные решения и новаторский подход. Например, вы можете пригласить делового партнера на киносъемочные площадки, гала-мероприятия, выставки или презентации. Если возможно, заранее узнайте о хобби, интересах и предпочтениях клиента и попробуйте организовать мероприятия в новом городе с учетом этих данных. Это будет успешным, если ваш гость сможет встретиться с известными в этой сфере людьми или познакомиться с единомышленниками благодаря вам. Они будут ассоциировать приятные эмоции с вами.

Также хорошим вариантом является совместное исследование города, например посещение популярных фермерских рынков, прогулка по парку или кофе на панорамных площадках. Перед этим попросите клиента рассказать о любимых местах в городе и поделиться своим положительным опытом.

Не переусердствуйте со спортивными активностями

Совместный отдых должен быть комфортным для всех. Источник: Freepik Совместный отдых должен быть комфортным для всех. Источник: Freepik

Если вы точно знаете, что ваши клиенты ведут активный образ жизни и занимаются спортом, они вероятно оценят, если вы присоединитесь к их любимой спортивной игре. Но если вы запланируете для совместного досуга слишком физически требовательные занятия, это может поставить вас обоих в неловкое положение.

Отдавайте предпочтение спокойным активностям. Если ваш клиент любит отдых на природе, вы можете организовать командировку с прогулкой верхом, легким походом или прогулкой с фотосессией в конце. Учитывайте физическую подготовку и интересы клиента. К примеру, если им нравится гольф, игра на новом поле создаст правильную среду для расслабленного общения. Не забывайте учитывать свои возможности. Если активность вам совсем не нравится или кажется неуместной, ваш отрицательный опыт испортит приятную атмосферу. Например, если ваш деловой партнер – альпинист, а вы боитесь высоты, общее скалолазание – не лучшая идея.

Сделайте пребывание простым и профессиональным

Если командировка в новом городе слишком насыщенная, она может утомить вас и ваших клиентов. Поэтому ваша планировка должна быть гибкой, сочетая спокойные варианты и некоторые веселые активности на случай, если у всех сторон будет достаточно энергии для активного отдыха после рабочих мероприятий.

Планируя досуг, важно предусмотреть передвижение по городу. Навигация в незнакомом месте или даже в другой стране может быть запутана. Узнайте, какие службы такси работают в городе. Если вы будете использовать собственный автомобиль, обновите карты в навигаторе. Позаботьтесь о деталях передвижения клиентов — от прибытия на ужин или мероприятие до трансфера в аэропорт. Путешествуя с клиентами в новый город по делам, всегда оставайтесь профессиональными. Прибывайте на встречи раньше, будьте внимательны к разумному употреблению алкоголя и соблюдайте деловой этикет.