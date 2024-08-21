Как разведка Катара помогла ЗСУ войти в Суджу

Стоило "путину" улететь на два дня в Баку, как в кремле началась художественная самодеятельность. Вопреки словам "путина" 12 августа, что после Курска переговоры невозможны по определению, его советник по внешней политике Юрий ушаков заявил 19 августа, что очень даже возможны и предложения РФ не аннулированы.

Лавров в этот день отказался верить в версию немецких СМИ о выпивших украинских офицерах, которые взорвали "Северный поток", не известив о своих планах Залужного, Зеленского и даже Вашингтон. Лавров требовал от немцев прекратить обсуждать эту версию из-за её фантастичности и официально заявить, что газопровод взорвали по указке из Вашингтона. Он сильно обижался на Германию, что она не передаёт ему материалов следствия, но ничем ей за это не угрожал, что крайне непохоже на лаврова и дипломатию Москвы. Даже не упомянул ракетный удар по Берлину.

Заявление ушакова о готовности Кремля к переговорам было явной реакций на статью в "Вашингтон пост" от 17 августа, авторы которой утверждали, что ЗСУ своим вхождением 6 августа в Курскую область сорвали начало переговоров в Катаре между Украиной и РФ. Традиционно официальные переговоры с РФ об обмене пленными ведутся в Саудовской Аравии и в Объединённых эмиратах за что им от имени Украины несколько раз публично выражали благодарность. Почему вместо них вдруг возник Катар, где в эти дни готовили переговоры Израиля с новым главой Хамас – загадка.

Переговоры Израиля с Хамас в Катаре таки начались 15 августа, а Украины с РФ – нет. В статье отмечалось, "Вашингтон пост" перед публикацией 17 августа обратилась в Офис президента Украины за комментарием и получила ответ – "из-за ситуации на Ближнем Востоке" встречи в Катаре не будет, но переговоры пройдут 22 августа в видеоформате. Их тема всё та же – соглашение на два месяца не наносить удары по объектам энергетики в Украине и нефтебазам в РФ. В Белом доме и Кремле от комментариев газете отказались.

Ситуация на Ближнем Востоке не более напряжённая чем обычно, а возобновление с 15 августа в Катаре переговоров Израиля с Хамаса её даже разрядило. Переговоры между ними идут тоже как обычно. Формально делегации Хамас в Дохе, столице Катара, нет, и израильтяне беседуют с катарцами. После этого катарцы находят где-то Хамас, узнают его мнение, пересказывают его израильтянам, и так изо дня в день. В Катаре и те, и другие чувствуют себя достаточно безопасно. Исмаил Хания останавливался в Катере перед тем как убыть в Тегеран на инаугурацию нового президента. Израильтяне там его трогать не стали, так как Катар – святое место, где осенью 2023 г. они передали деньги Хамас, чтобы на праздничный день 7 октября ничего не случилось. Иран тоже бомбить Катар не будет, даже если там появится Нетаньяху. Вдобавок в Катаре находится база военно-воздушных сил США, и он в списке друзей американского народа, как и Израиль. США сразу разнесут Иран в щепки, если он обидит Катар, а если обидит Израиль, то будут думать.

Катар такое же спокойное место для переговоров между Украиной и РФ, как Эмираты и Саудовская Аравия. Поэтому ссылка Банковой на напряжённую обстановку – натяжка, и остаётся вопрос, почему она хотела перенести переговоры в Катар из Саудовской Аравии и Эмиратов.

Простой ответ – дипломаты Израиля могут въехать в Саудовскую Аравию и Эмираты, но они сразу привлекают к себе внимание, что создаёт проблемы, а в Катаре они находятся почти постоянно и все знают зачем. Явно кто-то на Банковой хотел совместить переговоры с РФ в Катаре с присутствием израильтян, беседующих с Хамас.

В этом случае могла быть перекрёстная сделка. Москва принудит Хамас принять план Байдена, навязанный им Нетаньяху, – отдать всех заложников, взамен получить какое-то число своих боевиков и уход ЦАХАЛ с границы Египта с Газой. После этого шесть недель прекращения огня и затем переговоры о "вечном мире". Взамен Израиль убедит Украину восемь недель не бить по нефтебазам, а РФ по электростанциям в Украине, как написала "Вашингтон пост", ссылаясь на свои источники в РФ. Очевидно, что для столь сложной комбинации не бить по нефтебазам мало и предполагалось ещё что-то. Наиболее вероятно – выполнение РФ трёх условий Первого саммита мира, в частности, обмен пленными "всех на всех".

Появление идеи такой перекрёстной сделки не кажется неожиданным, если вспомнить, что Израиль с осени 2015 г. граничит с РФ в Сирии. Это его напрягало и заставило иначе взглянуть на российско-украинскую войну. В 2018 г. в Израиль приехал Коломойский с целью отомстить оттуда Порошенко и проводил кастинг на нового президента Украины. В числе кандидатов был и Виталий Портников, но он отказался. Зато Нетаньяху решил, что президент-еврей в Украине будет Израилю очень кстати. Нетаньяху не имел конкретного плана и думал, если всё получится, то будет действовать по ситуации.

В результате в выборах 2019 г. появился кроме московского ещё и израильский фактор. После первого тура, когда всё стало интересно, в Украине высадился десант израильских и еврейских политтехнологов. В том числе Белковский из РФ и Шейтельман из Иерусалима, раннее работавший на Березовского. Если вспомнить легенду о Березовском, сбежавшем из РФ, который в отместку устроил Майдан 2004 г., то Нетаньяху не выглядит Колумбом, открывшим Украину. Но в августе 2019 г. он стал первым премьер-министром Израиля, который в XXI в. посетил Украину, а в марте 2022 г. Михаил Шейтельман стал первым израильтянином, который стал называть нашей украинскую армию.

Это вполне объясняет появление идеи о перекрёстной сделке в Катаре, а заодно и то, почему московские "кроты" ещё не срыли Печерские холмы, – схлестнулись с "кротами" из Израиля и не только с ними. Евреи, как всегда, воюют по обе линии фронта, и надо просто научится отличать наших евреев от не наших, как сказал бы Шейтельман, и не забывать, что у Израиля есть собственные интересы.

В числе тех, кто не забывает, оказалась разведка Катара. Похоже, она и стала одной из причин, сорвавших перекрёстную сделку. Катарское издание Доха-новости 16 августа не без гордости сообщило, несколько дней назад в резиденции ЦРУ его директор Уильям Бёрнс наградил главу разведки Катара Абдаллу бен Мухаммеда Аль-Хулайфи медалью имени Джорджа Тенета. Эта медаль – высшая награда ЦРУ и названа в честь Дж. Тенета, его директора в 1997-2004 гг.

Формула награждения лаконична – за усилия по укреплению сотрудничества между Катаром и США. Под это подпадает многое. Американский агрегатор новостей Axios от себя добавил – наградили за сотрудничество в борьбе с терроризмом. Но надо вспомнить дипкризис 2017-2021 гг., когда более 10 арабских стран разорвали отношения с Катаром из-за поддержки им "Аль-Нусры" и других структур, которые они называли террористами. Саудовская Аравия и Эмираты тогда потребовали от катарцев покинуть свою территорию и никогда не появляться, на что Катар ответил тем же. Потом Кувейт всех долго мирил.

Но если предположить, что разведка Катара передала ЦРУ информацию о том, что в Дохе готовятся переговоры Украины с РФ и возможна перекрёстная сделка Израиля с РФ, то это действительно заслуживает награды. Заодно и повести "От Омана до Катара через Стамбул". Разговоры в Украине о переговорах с РФ в ноябре и референдуме можно в неё тоже внести.

После того, как разведка Катара поделилась с ЦРУ знаниями, всё пошло по немецкому сценарию, в котором выпившие полковники лихо взорвали "Северный поток". На этот раз они столь же лихо и опять никого не предупредив заняли Суджу и пошли дальше на фоне радиомолчания. Это молчание закончилось 20 августа и было объяснено идеологическими мотивами. Разговоры о референдуме и переговорах пропали сами собой после 6 августа, а в Москве просто воцарилась растерянность и "путин" сказал – никаких переговоров.

"Вашингтон пост" вошла в ситуацию Москвы и написала 17 августа, что после Суджи расея "не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время". Катар, по данным газеты, отказался принять делегацию Украины, и стать таким же передатчиком на переговорах как Израиля с Хамас. Этот отказ указывает, разведка Катара причастна к событиям в Курской области. Зато премьер-министр Индии якобы согласен стать таким передатчиком слов от Зеленского к "путину" и наоборот, но посредником на переговорах быть не хочет, написал 19 августа "Блумберг".

Вероятно, "Блумберг" тоже узнал это от разведки Катара, имеющего давние и настолько близкие связи с Индией, что рупия в нём до сих пор легко конвертируемая валюта. В Киев вскоре может приехать сам Нарендра Моди и тогда многое прояснится.

В Кремле слова из "Вашингтон пост" – "дайте нам время", восприняли как подсказку и спасательный круг. Там сделали вывод – Вашингтонский обком не против официальных и прямых переговоров Украины с РФ, но предлагает им умерить аппетиты. Поэтому ушаков 19 августа заявил, что переговоры возможны, но аппетиты не умерим, и лаврова послали под эту сурдинку наехать на немцев. Стандартный приём повышения ставок, чтобы потом откатить после упорных торгов. Продолжением стал вызов 20 августа в ведомство лаврова Стефани Холмс, временной поверенной США, где ей выразили "решительный протест" из-за того, что "Вашингтон пост" и СNN сделали репортажи из подконтрольной Украине части Курской области.

Но в этом судорожном повышении ставок появились три новые вводные.

Первую создала 20 августа Верховная Рада, запретив в Украине деятельность РПЦ во всех её ипостасях. Банковая тянула с этим по ряду причин, в том числе потому, чтобы не дать Кремлю внести на переговорах новое требование – вернуть РПЦ и её филиал УПЦ МП. Даже посылала гонцов к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой дать УПЦ МП такой же Томас, как и ПЦУ. Патриарх назвал четыре каноничные причины, почему он это не сделает и закрыл тему. Поскольку Катар отказал во въезде украинской делегации и переговоры с РФ в нём закрылись не начавшись, а церковный марафон в парламенте стал притчей во языцах, то 20 августа УПЦ МП закрыли как безнадёжное предприятие. Кремль особо бодаться за неё не будет. Она действительно безнадёжна и проще воцерквлённую агентуру перевести стройными рядами в ПЦУ.

Вторую вводную Кремль создал себе сам, постановив, что 1 августа РФ вышла из Рамочной конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств, которую подписала в 1996 г. Почему кремлёвцы сделали это – понятно. Но они не подумали, что отныне и навсегда теряет все юридические основания их требование к Украине придать российскому языку статус государственного и всё остальное. Этот пункт они уже могут уверенно вычеркнуть из своих тезисов для переговоров.

Третья вводная – 2-2,5 тыс. срочников, взятых ЗСУ в плен в Курской области. Их число равно полку "Азов", получившему команду сдаться в Мариуполе в 2022 г. Азовцы тогда были главным и персонифицированным пунктом в разделе Кремля о "денацификации". Теперь их придётся менять на срочников и де-факто удалять пункт о "денацификации". Для Кремля это не составит особую проблему, он ещё будет делать себе пиар на этом.

В итоге имеем ситуацию, когда разведка Катара и ЦРУ стремятся отучить Банковую от междусобойчиков в переговорах с Москвой и сделать этот процесс прозрачным для всех, а кремлёвцы демонстративно взвинчивают ставки и ждут 5 ноября. При этом прикидывают, от чего можно будет отказаться после 5 ноября.

Определённости в кремле нет, все варианты в вялой работе. Профессор Соловей из-за этого съехал на приют для бездомных животных и перестал вещать о вторжении в одну из стран Балтии и о старте транзита в кремле в этом году. Когда в кремле застой и неопределённость профессор всегда сползает на театр или на кошечек.