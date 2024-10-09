Как Путин использовал свой день рождения

Владимир Путин воспользовался собственным днем рождения для того, чтобы собрать руководителей стран постсоветского пространства на неформальный саммит СНГ, саммит, еще раз продемонстрировавший, как уменьшается влияние России на территории бывшего Советского Союза. Хотя, конечно же, сам Путин хотел бы другого развития событий, пишет Виталий Портников для krymr.com.

Руководителей стран, которые не могут отказаться от путинского предложения, становится все меньше. Да и те, что приезжают, участвуют в празднике без большого энтузиазма и в свободное от путинских дней рождения время находятся в беспрерывном поиске новых "спонсоров безопасности" – то есть, попросту говоря, тех, кто защитит их от России. И чему тут удивляться?

Ведь среди руководителей стран, которые приехали на день рождения российского президента, нет тех, у кого есть проблемы с территориальной целостностью: эти страны либо давно уже вышли из СНГ и разорвали дипломатические отношения с Россией, как Украина и Грузия, либо заморозили свое участие в постсоветском клубе. Российские территориальные претензии к другим странам даже собравшимися лидерами никогда не воспринимались с пониманием. Да, конечно, не каждый был готов, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина дать оценку подлинному статусу "ДНР" и "ЛНР" еще до аннексии этих оккупированных украинских территорий Москвой.

Но, между прочим, никто из гостей Путина никогда не был в оккупированном Крыму. Даже Александр Лукашенко, которого в последние месяцы Кремлю удалось склонить к общению с президентом непризнанной даже Беларусью Абхазии Асланом Бжанией и главой "ДНР" Денисом Пушилиным, в Крым так и не собрался – хоть и обещал. Об остальных постсоветских лидерах я уж и не упоминаю.

Поэтому очень трудно эти посиделки на путинский день рождения назвать встречей друзей. Если и друзей – то да, по несчастью иметь соседа, от которого не очень понятно, как защититься, и от которого приходится осторожно дистанцироваться – чтобы он ничего не заметил, пока вы не отбежите на безопасное расстояние. Ну и, конечно, то, что этот нелепый саммит проходит во время войны, тоже, конечно, не радует его участников.

Вспомним, как президент Азербайджана Ильхам Алиев, который прибыл в Москву подписать с Путиным очередное соглашение как раз накануне российского нападения на Украину в феврале 2022 года, отказался после переговоров с российским лидером выходить с журналистами, оставив Путина отвечать на вопросы в одиночестве. И, по большому счету, это путинское политическое одиночество среди соседей продолжается просто потому, что страх перед российской агрессией превращает поездки в российскую столицу в ритуал, которого нельзя избежать.

И даже самые верные союзники Путина – за исключением, возможно, того же Лукашенко, хотя и в нем я не уверен до конца – прилетают в Москву с надеждой, что когда-нибудь им больше не придется встретиться за общим столом с именинником.