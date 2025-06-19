Как правильно трактовать заявления Трампа и Путина

Стиль заявлений Трампа и Путина следует различать. Трамп, когда оценивает ту или иную ситуацию, руководствуется прежде мгновенными эмоциями и необходимостью скрыть собственные намерения, если они, по его мнению, противоречат созданному в его собственной аудитории образу. Этим заявления Трампа схожи с заявлениями Зеленского с важным отличием: второй Трамп (не стоит путать с первым) находится в состоянии политической деменции, а Зеленский после 2022 года (не стоит путать с Зеленским периода 2019-2022 годов) в состоянии эмоционального истощения и выгорания.

Все это, конечно, не о политическом профессионализме, но все же о живых людях. С заявлениями Путина все обстоит иначе. Российский президент лишен эмоций даже тогда, когда усердно и заученно их имитирует.

Путинские заявления подразумевают две цели – послать сигналы и создать возможности. "Сигнальная" политика имеет целью поставить вас в ситуацию догоняющего. Ведь вы еще и понять этот "сигнал" (и если вы его поймете неправильно, Путин совсем не будет против, ведь его задача не с вами договориться, а вас запутать, если он хочет чего-то на самом деле достичь, он говорит открытым текстом, без шифров).

А возможности – это для тех, кто хочет защищать его интересы, но нет платформы. После заявлений Путина можно говорить, что он "стремится к переговорам" и окончанию войны, ведь он сам сказал - и на этих началах блокировать новые санкции и помощь Украине. Или убеждать, что он не намеревался бить по жилым кварталам Киева, а "просто уничтожает украинский ВПК (российский "оппозиционер" Николай Митрохин уже объяснил, что удары по жилым кварталам – попытка России "адресно" убить работников оборонной промышленности, а теперь такие "полезные идиоты" Кремля могут насыщаться).

И потому это тоже не о политике. Это об агентурной работе.