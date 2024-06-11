Как от россиян скрывают правду об опасности

В ОРДЛО очередное убийство. Снова убитая девушка. Снова изнасилована. Снова преступник – российский военнослужащий. Эти преступления уже банальная жизнь ОРДЛО. Здесь люди уже не удивляются таким новостям. Убил? Самая виноватая. Изнасиловал? Самая виноватая. Вынесли приговор жертве и пошли дальше. Ибо этих преступлений настолько много, что здесь на них особо никто не обращает внимания.

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ОРДЛО змінилося за ці роки. Люди стали байдужі, без емоційні, без емпатичні, безжальні. Насилля тут повсюди, навіть у школах діти ґвалтують дітей. Тому відношення людей до усього цього просто без емоційне, бо у їх очах усе зло давно отримало виправдання.

Щоб в ОРДЛО не робили російські окупанти чи колаборанти у військовій формі, соціум одразу стає на бік злочинця й звинувачує жертву у "провокації".

Більш того, в ОРДЛО соціум у критичній більшості підтримує будь яке насилля.

Наприклад, сімейне – "бьет-значит любит", "сей час бабы от рук отбились, поучить сам Бог велел".

Чи насилля у школі, тобто керований булінг від вчителів. Це теж тут сприймається належним чином "сам виноват".

Більшість коментаторів у соцмережах ОРДЛО, коментуючи якусь ситуацію, використовують однотипові бажання – "расстрелять", "на бутылку", "отдать кадыровцам", "четвертовать".

Й звісно ж, куди без улюбленого "сталина на их нет".

Мрії про життя в гетто соціум має навіть мешкаючи у гетто. Тобто люди, опинившись в страшному світі, де тортури, насилля вже стало банальним сьогоденням, мріють, щоб це усе тільки погіршилося, маючи надію, що насилля ніколи не буде застосовано до них самих.

Дивний та страшний світ. Він змінився й вже ніколи не буде "как раньше", "как до войны", як би ми цього не хотіли. Ці зміни відбулися на моральному, психологічному та ментальному рівні. Тобто це не тільки особисті зміни в особистості, це зміни у суспільстві, соціумі, що ще страшніше, бо вибудувалися нові моральні закони, правила, аспекти життя, де чорне то біле, а біле то чорне.

ОРДЛО це така собі суміш росії та срср. Де терор викликає лише посмішку, а насилля стає нормою.

Оці страшні зміни в ОРДЛО почалися саме під час окупації. Немов отой "руський мир", про який в ОРДЛО складають легенди, став відправною точкою, зламом, чи чимось таким, що зняло з людей маски доброчинності та людяності.

ОРДЛО все більше стає схожим на росію. Й це навіть не росія 90-х, як багато хто каже порівнюючи ситуації, це значно гірше.

В 90-ті не було катівень, зброї в кожній хаті та великої кількості людей, що вміє й хоче вбивати, відчуває свою силу та безкарність. Зараз це критична маса населення.

Військова форма й ось людина вже відчуває свою особливість, владу, безкарність.

10 років війни. Злочинність в ОРДЛО набрала таких обертів, що зґвалтування щотижня норма, яка нікого не лякає.

Окупація, вірніше росія, вірніше росіяни, які стали частиною життя мешканців ОРДЛО, змінили його настільки, що…

Що Ростовська область почала відгороджуватися від ОРДЛО буферною зоною та готуватися до захисту від "новоросів" та "республік". Саме таке рішення прийняв губернатор Ростовщини.

Кордон, перевірка, перепустки, база військових угруповань ОРДЛО, яка на росії має позначку "небезпечно". Що ж, породження темряви починає боятися сама темрява. Цікаво.

Цікаво ще й те, що Ростовщина теж потерпає від зростання злочинності, яке почалося тут з 2014-го року, коли Ростовщина стала воротами для захоплення Луганщини та Донеччини.

З того часу, як Ростовщину кремль "пустив під ніж", тобто зробив з аграрного регіону військовий полігон, тут теж дуже змінилося життя пересічних громадян.

Єдине, що поки рятує Ростовщину, це те, що тут немає у населення стільки зброї, як в ОРДЛО. Хоча трафик викраденої в армії зброї, яку везуть назад до росії вже нелегально на продаж населенню, тут колосальний.

Але усе змінюється. На росії зростає кількість людей, які пройшли війну, тобто мобілізованих, демобілізованих, дезертирів, добровольців, тих самих зека, які вчора "зона" сьогодні "герой сво".

Звісно ж зростає кількість нелегальної зброї.

Звісно ж зростає кількість людей, які впевнені у безкарності та владі військової форми та зброї у руках.

Російське суспільство й так є хворим. Це не просто вислів, росія займає перші сходинки у міжнародних рейтингах по психологічних захворюваннях, шизофренії, олігофренії, вадах фізичного та психологічного розвитку, бо ж алкоголізм, наркоманія, генетичні дефекти, що вже є візитівкою цілих поколінь.

Війна ж зробила критичну більшість людей там абсолютно психологічно асоціальними. Це я так красиво назвала імперсько-маніакальну схибленість росіян та їх потреб вбивати.

Пропаганда шовінізму, расизму, антисемітизму, українофобії, ненависть до усього людства, кровожерливість, культ сталінізму, культ зони (вагнери), заздрість, жадоба, які культивує телебачення росії, зробили свою справу. Насилля є національною потребою та культом на росії. Будь яке насилля.

Зміни на росії такі ж страшні, як в ОРДЛО. Але, якщо соціум ОРДЛО був зовсім інший до 2014-го року й змінився саме під час окупації, то соціум росії завжди був таким, просто ось зараз отримав волю для здійснення своїх найкривавіших бажань.

Зараз росія вже стоїть перед відчиненими дверима, де написано "час Х", тобто час судного дня. Вона сама запустила ці процеси, сама відкрила ці двері й сама зробила шаг у цю кімнату, де вже почалася російська "гра кальмара" чи російські "голодні ігри", бо ж багато зброї та військових у схибленій країні, зрештою призведе до того, що вкладалося у голови росіян роками: до масових погромів, вбивств, мародерства.

Насправді, якщо зараз росіяни "випускають пару" на війни вбиваючи нас, то будучи закритими у кордонах своєї країни, вони почнуть вбивати один одного.

Шансу уникнути цього у росії немає. Він знищений пропагандою та імперством.

"На росії варто чекати зростання злочинності на тлі повернення в країну учасників війни з Україною, у тому числі колишніх засуджених, помилуваних путіним".

Ні, це не пропаганда, не лякала для росіян, це висновки, які озвучив в депутат держдуми, єдинорос Максим Іванов.

"Зараз десь, можливо, підвищиться криміногенна ситуація. Люди повертаються зі СВО. Хтось відсидів, наприклад. З них хтось став на шлях виправлення, а хтось ні",- заявив депутат. Я б сказала по іншому: породження зла повернеться до своїх витоків, щоб стати ще більшим злом, або вчить закон бумерангу.

Страх вулиць, страх за життя, безкарність вбивць та без емпатичність населення,- усе це до чого треба готуватися росіянам.

К чему уже сейчас нужно привыкать россиянам

Яка гарна новина. Тому продовжу.

На росії вводять спрощений механізм купівлі багатозарядної та нарізної зброї для ветеранів бойових дій. Юхуууу! Які молодці.

Згідно з законопроектом, який ось прийме держдума росії, " герої сво" зможуть набувати право володіння зброєю без навчання та стажу, бо саме це на думку владоможців з росії "підвищити довіру до учасників воєн з боку держави та суспільства".

Фактично, це джек-пот. Ви ж розумієте про що я? В мене така емфатична фантазія, що ось прямо малює картини, як російські "герої сво" у наколках та свастиках, легалізують своє право на зброю, владу, безкарність та вбивства.

Оті сценарії "голодних ігор" та "гри кальмара" це дитячі лякалки, бо те, що ось-ось розвернеться на росії, ось де справжній хоррор.

Якщо моніторити російські новини, то волосся вже на голові дибки стає: канібалізм, зґвалтування, вбивства…

Скажемо так, веселі часи вже настали на росії. Просто їх поки що вміло приховують від росіян.

Не просто так МВС росії перестало публікувати щомісячні доповіді про стан злочинності.

Оце правильно, я вважаю, навіщо ото лякали людей. Сюрприз буде (с).

Вже підіймалося питання щодо абсолютної засекреченості цих звітів, бо вже якось самим страшно.

Що цікаво, зростання злочинності МВС росії зафіксувало саме з 2022 року – після вторгнення в Україну – лише в перший рік повномасштабної війни кількість особливо тяжких злочинів на росії зросла на 9,4%, майже до 125 тис., а у 2023 році поліція росії зареєструвала вже понад 142 тис. особливо тяжких злочинів.

Підкреслюю, це цифри виключно по особливо тяжким злочинам, а є ще ДТП, пограбування, побиття та інші.

За прогнозами Науково-дослідного інституту МВС росії, зростання числа особливо тяжких злочинів у 2024 році становитиме 7%, а загальна кількість таких злочинів стане рекордною за останні 15 років у країні, перевищивши позначку 152 тис.

Ну, тут що можна сказати, тільки одне: росія вперед!

До факторів, які впливатимуть на ситуацію зі злочинністю цього року, до НДІ МВС віднесли війну в Україні та її наслідки: збільшення "чорного ринку" зброї та повернення з фронту колишніх в’язнів. Також, згідно з прогнозом, криміногенна обстановка погіршуватиметься через санкції, бідність і закредитованість росіян, зростання інфляції, високий рівень алкоголізму та міжнаціональну напруженість.

Так й хочеться запитати: А хто це все зробив? Чи це й є отой геніальний план великого стратега путіна? Чи це є оті "цкли сво", які весь час лунають з російського телебачення?

Але питати не будемо, просто купимо попкорн та приготуємося читати яскраві новини з росії.

У 2023 році МВС росії зафіксувало зростання злочинів терористичного характеру, викрадень, вуличних вбивств, зґвалтувань та побиття.

Загальна кількість тяжких та особливо тяжких злочинів становила 579 089 (максимум за 12 років). Більш високу активність виявляли організовані злочинні угруповання (+18%), зростання оргзлочинності у МВС росії прогнозують і 2024 року.

Бачите різницю? Ми прогнозуємо врожаї, вступ до ЄС та НАТО, розвиток економіки, виробництва та аграрного сектору, а вони прогнозують зростання тяжких злочинів та розвиток організованих злочинних угруповань. Яка країна, такі й пронози.

Отут я б привела ще один приклад. Ми теж країна, яка у війні, в якій зброя, військові, люди з посттравматичними травмами, але за 10 років в Україні не відбулися зміни, які б свідчили про наявність проблем криміногенного стану.

У минулому році, до речі, на росії вже практикували приховування інформації та заміну "проблемної інформації" на позитивну.

Міністерство внутрішніх справ росії приховало кримінальну статистику про збільшення кількості злочинів, пов’язаних із незаконним обігом зброї, а зростання таких злочинів у 5–17 разів вже фіксувалося на росії залежно від регіону, а особливо у прифронтових та прикордонних областях.

Ну, це я спостерігаю по Ростовщині, де кожен день перестрілки та пограбування зі зброєю.

"Щонайменше 192 учасників війни з Україною було засуджено в Росії за насильницькі злочини з початку вторгнення, підрахувала "Нова газета Європа", вивчивши дані з сайтів судів.

49 справ було порушено за статтею "Вбивство". 143 особи звинувачувалися у заподіянні шкоди здоров’ю різного ступеня важкості. Дії 26 із них закінчилися загибеллю потерпілого.

Серед тих, хто вчинив злочини проти життя та здоров’я, судимість має кожен шостий військовий.

Видання зазначає, що з кожним місяцем бойових дій таких злочинів стає дедалі більше. За 2023 рік їх кількість збільшилась у 13 разів. А в перші шість місяців учасники війни поставили рекорд із насильницьких злочинів сексуального характеру".

Ось це все буде зростати. А ще буде зростати сімейне насилля, пограбування, підриви гранатами, викрадення людей, терор підприємців, а російські злочинні угруповання будуть схожі на маленькі армії сомалійських піратів, тіко без вітрильників.

Брянський гарнізонний військовий суд засудив до 15 років позбавлення волі 36-річного контрактника, який повернувся з війни з Україною та поглумився над 10-річною падчеркою.

У квітні 2023 року у Туві 24-річний учасник війни зґвалтував та вбив 66-річну пенсіонерку.

Зростання злочинів проти статевої недоторканності, скоєних російськими військовослужбовцями та демобілізованими "героями сво", це теж реалії росії.

За вісім місяців року у військові суди надійшли щонайменше 64 справи про зґвалтування, при цьому кожна друга потерпіла — дитина. Це ті, що вижили. Це ті, хто звернувся.

Загалом кількість вироків щодо ветеранів війни зросла у сім разів. Крім насильницьких злочинів, їх судять за керування у нетверезому вигляді (252 вироки), обіг наркотиків (141), крадіжку (84), шахрайство при отриманні виплат (55) та ін. Як мінімум 158 колишніх та діючих учасників бойових дій було притягнуто до кримінальної відповідальності не вперше.

Це росія, дитинко!

От ще питаннячко, яке ніколи не поставлять у ефірі російські ліберали: А де ж ваші скрепи, росіяни?

Бо, як ото послухаєш, усі педофіли та фашисти, окрім громадян росії. А як подивишся на кількість злочинів щодо статевої недоторканості, так за голову хапаєшся. Ці ж люди, педофіли, ґвалтівники, кати та вбивці, вони ж усі ходять до церкви, носять хрестик, волають про православіє та скрепи.

Ще трошки й росіяни будуть переживати "щасливі" моменти, про які так багато пишуть у соцмережах, правда, у цих моментах, вони мріють,як будуть ґвалтувати українських дітей на очах батьків, але у всесвіту українське почуття справедливості. Тому скоро російські матері будуть дивитися, як "герої сво" ґвалтують їх дітей на їх очах.

Як і було у часи срср, військова форма, погони, партквиток- це шлях до безкарності.

Згідно з російського КК, будь-який рецидивіст не може отримати "менш як одну третину максимального терміну найсуворішого виду покарання, передбаченого за скоєний злочин", якщо у справі не виявиться пом’якшувальних обставин, а "учасник сво" на росії, це "герой", тобто пом’якшувальні обставини "жертва сама виновата, ему нужно было снять стресс, жертва была фашистом, инагентом".

Екс-найманець пвк "вагнер" зламав очниці колишній дружині, побивши її на очах доньки, після чого їй довелося замінити роздроблені кістки обличчя титановою пластиною. Жінка ледь добилася порушення кримінальної справи про навмисне заподіяння шкоди здоров’ю середньої тяжкості, бо їй відмовляли у цьому, отримала у суді "ляпас" від російського криво суддя:обвинувачений приніс на суд медаль "За взяття Бахмута" й отримав штраф у 5 тисяч рублів, бо "жертва спровоцировала".

Ось це буде дуже болісним "ляпасом" для росіян, які вірять у "справедливость российского суда и справделивость путина". А суди будуть виправдовувати "героїв сво", розгортаючи "крила" безкарності та величі вбивць, провокуючи зростання злочинності надалі.

Безкарність породила російське зло, тепер це зло потрохи починає жерти й саму росію.