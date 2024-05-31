Как начисляется страховой стаж для пенсии с 2004 года
С 1 января 2004 г. в Украине действует система общеобязательного государственного пенсионного страхования, которая базируется на страховом стаже. Это период, за который человек подлежит этой системе и за который ежемесячно уплачиваются страховые взносы.
От страхового стажа зависит не только право на выход на пенсию, но и его размер. Чем больше стаж, тем больше будет пенсия. В 2024 году для ухода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. Этот показатель ежегодно растет и к 2028 году достигнет 35 лет. Специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" объяснили, как засчитывается страховой стаж до 2004 года.
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Как формируется страховой стаж?
К страховому стажу причисляются:
- Периоды трудовой деятельности, за которые уплачивался Единый социальный взнос (ЕСВ).
- Периоды обучения по дневной форме в высших и специальных учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре.
- Отпуск по беременности и родам.
- Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.
- Периоды получения пособия по безработице.
- Другие периоды, в течение которых за человека уплачивался ЕСВ, например, при получении пособия по уходу за больным ребенком.
Не причисляются к страховому стажу:
- Периоды отпуска без сохранения зарплаты.
- Периоды приостановки трудового договора, если за работника не уплачивался ЕСВ.
- Пенсии, кроме пенсий по инвалидности.
- Периоды ведения предпринимательской деятельности, за исключением случаев уплаты ЕСВ.
Как проверить свой страховой стаж?
Проверить свой страховой стаж можно:
- Через личный кабинет на http://portal.pfu.gov.ua/.
- С помощью приложения "Действие" : "Услуги" -> "Меню" -> "Справки" -> ОК-5 или ОК-7.
- Обратившись в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины.
Помните: регулярная проверка страхового стажа поможет вам вовремя выявить возможные ошибки и принять меры по их устранению.
Что делать, если страхового стажа не хватает?
Если у вас не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, вы можете:
- Продолжить работу до наступления необходимого стажа.
- Принять участие в добровольном государственном пенсионном страховании, платя ЕСВ самостоятельно.
- Воспользоваться альтернативными видами пенсионного обеспечения, например, пенсией по возрасту.
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