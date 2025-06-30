Как москвичи стараются не замечать войну

Разговаривал на днях со знакомым из Москвы (хороший, кстати, молодой человек). Москва - говорит - пьет и жрет в три горла. Люди развлекаются, как могут, встречаются, чтобы общаться по-английски, играть в настольные игры, обсуждать книги и фильмы, но главное при этом - не говорить о войне и политике, это неписаное правило любых клубов по интересам и большинства дружеских компаний.

В основном москвичи пытаются не замечать войну, делать вид, что "это не наше дело, изменить мы ничего не можем, значит нет смысла как-то реагировать и переживать".

Так рассуждают не ватники какие-то, а вполне интеллигентные, молодые люди.

Чтобы не нервничать и не переживать, они просто стараются поменьше смотреть в сети новости о трагедии украинского народа, которую устроила их страна, не кликать видео, где падают бомбы и льется кровь мирных жителей. Мой московский знакомый посоветовал это и мне. Мол, береги нервы, все равно ничего не изменить.

Я понимаю, почему они не протестуют против войны и военных преступлений их страны. Героев всегда мало. Не удивительно, что в России единицы тех, кто готов подвергать себя риску мученической гибели в концлагере за сказанное вслух слово правды (я сам тоже не герой). Я даже готов понять, почему они не чувствуют своей вины или хотя бы коллективной ответственности за происходящее. Такие относительно продвинутые россияне успокаивают себя тем, что лично никак не поддерживают войну и власть, живут своей частной жизнью, стараясь избегать по возможности любых контактов с государством.

Но, черт возьми, как они могут не переживать происходящее как личную трагедию, не испытывать гнев и стыд каждый день от того, что их страна, её руководство и армия ежедневно убивает соседний народ, уничтожает его прекрасные города, в которых они наверняка были и поднимали бокалы за своих украинских друзей и родственников.

Я просто не понимаю, как они могли закрыть глаза на этот кошмар? Как такое возможно? Никто не имеет право осуждать человека за то, что он не герой. Но люди, демонстрирующие чудовищную моральную слепоглухоту и тупость, заслуживают презрения.