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Как ЕС планирует изолировать антиукраинскую политику Орбана

Виктор Небоженко

Как ЕС планирует изолировать антиукраинскую политику Орбана
Как ЕС планирует изолировать антиукраинскую политику Орбана

Венгрия Виктора Орбана уже несколько лет, используя механизмы согласования решений евроатлантического блока, научилась дискредитировать и ослаблять НАТО в ее военно-политической помощи Украине в борьбе с российской агрессией. Дело дошло до того, что Орбан в Вашингтоне, осмелевший (обнаглевший), на торжественном саммите НАТО по случаю 75-летнего юбилея отказался подписывать заключительный документ по результатам этой встречи, потому что там были "плохие слова" о России и Китае. Такого в истории НАТО еще не было.

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Як рядовий член Євросоюзу, виконуючи волю Кремля, Орбан не раз ставив палиці в колеса військово-політичної та економічної допомоги Україні. Зараз, коли Угорщина головує у Раді ЄС, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виконуючи настанови Кремля, намагається використати цю роль для потужних політичних інтриг на користь Росії. Мета та сама, що й у випадку з НАТО-відокремити Європу від США та від України і повернути ЄС у зону впливу путінської Росії.

Ось чому Євросоюз бойкотуватиме саміт міністрів закордонних справ Європи у Будапешті, який збирає особисто Орбан. Таким чином, ЄС принижує не Угорщину, а друга Путіна та його агента впливу в Європі прем'єр-міністра Орбана, показує безсилля Орбана змінити антиросійську політику ЄС.

Відповідно завдання дипломатії Євросоюзу показати, що Орбан – це не європейська Угорщина, куди хотіли б приїхати європейські політики та дипломати. У свою чергу Брюссель, провідні політики Євросоюзу вже відкрито кажуть, що Орбан не представляє інтересів і політики ЄС.

Тому Євросоюзу доведеться, використовуючи засоби європейської демократії та дипломатії, виробити механізми ізоляції антиукраїнської та проросійської політики Орбана. Інакше Кремль, відчувши слабкість ЄС, перейде в наступ і в інших "розгублених" країнах Європи – це називається "орбанізація Європи".

Источник:facebook.com

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