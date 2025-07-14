Известные на данный момент обстоятельства убийства российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича

Убийство совершили два российских агента, они действительно найдены по горячим следам после преступления. Доказательства их причастности максимально убедительны, поскольку россияне их использовали как одноразовых. На обмен россияне их забирать бы не стали, ценности они никакой для ФСБ не имеют, они действовали за деньги и кроме заказчика не знали ничего. Поэтому оба ликвидированы при попытке оказать сопротивление и убежать. Теперь даже прах их рассеется без вести.

Далее текст на языке оригинала.

Особи злочинців: виконавець – Гулализада Хагані, забезпечення - Нармін Гулієва. Вони обидва мають паспорти Азербайджану, але насправді тісно пов'язані з кримінальними угрупованнями в Росії.

Гулієва в'їхала в Україну 15 травня з Молдови через пункт перетину Маяки-Удобне.

Хагані намагався перетнути офіційно державний кордон на тому самому пункті перетину Маяки-Удобне 27 лютого 2025-го року. Але оскільки у базах даних українських правоохоронців він був зазначений як мафіозі, у в'їзді в Україну йому офіційно відмовили та заборонили в'їзд до 2030-року. Тобто вбивця опинився та діяв в Україні нелегально.

Ціллю кілерів був саме Іван Воронич. Іван був одним з керівників 5-го управління контррозвідки СБУ, яке було створено у 2015-му році для диверсійних операцій на тимчасово окупованих територіях, і знищило десятки найвідоміших командирів російських військ та спецслужб. Останні роки Воронич служив в іншому підрозділі СБУ, але ворог, очевидно, давно хотів помститись полковнику, і Воронич залишався серед найбільших ворогів Росії. Він заслужив найвищих відзнак України, робив кар'єру не політичними замовленнями, а справами, користувався повагою бойових товаришів.

За попередніми даними, на жаль, полковник Воронич проживав за місцем реєстрації у своїй квартирі, яка зазначена в усіх базах даних. В результаті росйські агенти встановили спостереження за під'їздом та через короткий час вистежили офіцера та організували вбивство.

Це другий за час повномасштабного вторгнення випадок організованого замаху російських спецслужб у Києві проти державних посадовців, який достовірно підтверджений та доведений. Раніше, також у цьому році, російські агенти зчинили у Києві замах на життя військовослужбовця ЗСУ, він дивом вижив. Теракти були і в інших міцстах України і проти військових і проти відомих волонтерів, які роблять вагомий внесок у перемогу.

Російські спецслужби давно ведуть кампанію терора в Україні, і, очевидно, масштаби засилання агентури, яку вербують у кримінальних колах, будуть збільшуватись. Цілком вирогідно, що широкомасштабні напади та вбивства громадян Азербайджану в РФ пов'язані якраз з тим, що російські спецслужби намагаються примусити певних людей вести терористичну діяльність проти України.

Викликає занепокоєння організація безпеки інших відомих офіцерів СБУ, які також брали активну участь у ліквідації ватажків окупантів. Один з них – полковник Роман Червінський, якого суд запроторив під домашній арешт. Домашній арешт має бути відмінений, інакше Червінського також підставляють під удар росіян.

Усім офіцерам ЗСУ та СБУ, деяким відомим громадським діячам, треба продумати заходи безпеки, і при можливості не проживати за місцями реєстрації або адресами, які публічно відомі, оскільки російські спецслужби, безумовно, будуть продовжувати засилати нові групи найманих вбивць.

А помста за справжнього українського героя полковника Воронича далеко не завершена, далі буде, і відплата ворогу буде не раз.

Іван Воронич гідний звання Герой України (посмертно).