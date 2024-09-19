Изменения в МИДе: что происходит с украинской дипломатией

Что-то давно я не писал о посольских назначениях-увольнениях. Надеюсь, что с приходом нового министра МИД Андрея Сибиги эти процессы, наконец, не просто активизируются, но и станут более понятными, прозрачными, быстрыми и институциональными (с возвращением к сдаче экзаменов по иностранному языку, например).

Так вот. На Банковой уже список послов, скоро могут потерять свои дипломатические должности. Ими недовольны ни в ОП, ни в МИД. Причины разные. Но основная претензия – их неэффективность.

Например, недовольны нашим послом в Словении – бывшим министром обороны Андреем Тараном. Но логичен вопрос: а разве это предназначение с самого начала не было провальным? Хотели же экспериментов...

Из политических назначенцев Таран не один таков. Есть вопросы и по нескольким другим кандидатурам.

По моей информации, планирует в Украину вернулись и нынешний посол Украины в Китае – Павел Рябикин. Там личный вопрос. Но замена ему не определена. И пока никто и не объявляет кандидатов… потому что их нет.

Начинают думать и над тем, правильно ли отправили Андрея Мельника из Германии в Бразилию на фоне того, что (как считают в ОП) нынешний посол Алексей Макеев ведет себя с немцами слишком дипломатично и мягко.

На должность посла в Польше пока не доехал Василий Боднар, а на его место в Турции – Петр Бешта.

До сих пор не понятно, что там за спецпроверку проходит по Алексею Данилову, экссекретарю СНБОУ, которого президент анонсировал как посла в Молдове и который туда так и не доехал. Разные источники говорят, что не очень-то он туда и хочет.

Но даже без учета этих стран остается еще более 15 украинских диппредставительств, где назначением послов и не пахнет. Пиарпроект с конкурсом от МИДа провалился и уже признан неактуальным. Также не назначены послы в Африку – там планировали открыть шесть новых посольств. Года два планировали.

Вообще, прошедший в августе последний "взлет" послов на Банковой восприняли, скажем так, без особого энтузиазма (в предыдущий год некоторые послы вообще спали на встрече с президентом). Поэтому кому требовались эти три дня "игры" в Киеве и регионах (последний большой ивент отставленного Дмитрия Кулебы), в ОП не поняли. Поэтому надеются, что Сибига окажется более эффективным менеджером, чем Кулеба.

Пока как-то да.

Как говорится, будем следить за руками.