История с независимостью НАБУ и САП: Украина еще окончательно не выбралась из политического кризиса

Несмотря на положительное завершение истории с независимостью НАБУ и САП, наша страна пока не выбралась окончательно из того политического кризиса, в который начала сползать. Ведь Украина уже провалила большое количество индикаторов ЕС, МВФ и Всемирного банка. А поскольку темп введения необходимых изменений снизился, еще больше индикаторов могут быть провалены в следующие кварталы. Это приведет к потере необходимого финансирования, что может запустить полноценный экономический кризис — ведь мы живем без гиперинфляции и продуктовых талонов во время войны исключительно за счет постоянной титанической финансовой поддержки западных партнеров.

Между тем, Парламент продолжает ослабевать: однопартийное большинство, которого фактически нет уже несколько лет, скоро исчезнет и формально, даже если коррупционные подозрения паре десятков ее членов не превратятся в судебные приговоры. Еще одна важная черта политического кризиса — уменьшение легитимности Президента, плохо во время войны, потому что придется принимать непопулярные решения, требующие высокой легитимности (мы еще очень далеко от победы, и у нас куча накопившихся нерешенных проблем). Еще больше будут нуждаться в легитимности мирные переговоры, которые когда-нибудь начнутся — а к тому времени легитимность будет сползать вниз. Мораторий на народные протесты фактически снят, поэтому все самоограничения и самоцензура, взятые на себя гражданами, в значительной степени больше не действуют. Наконец, накопление сложных проблем требует сложной системы их решения, а наша система управления, наоборот, все дальше упрощается.

У меня нет уверенности, что правящая политическая команда извлекла хорошие уроки по истории из НАБУ и САП. Возможно, у них есть впечатление, что они всех переиграли, что народ забудет и пойдет по домам, а международные партнеры успокоятся. Именно так выглядели предпосылки принятия законопроекта, взорвавшего политическую стабильность 22 июля: думали, никто не обратит внимания. Следовало бы сейчас сделать выводы. Я уже писал, что единственным путем выхода из кризиса вижу политическое лидерство, которое может привести к возобновлению доверия внутри и снаружи. Меня совсем не радует потеря легитимности главой государства во время войны.

Наша минимальная повестка дня на ближайшее время включает:

1. Реформа Бюро экономической сохранности.

2. Реформа таможни.

3. Обновление международных экспертов в составе Высшей квалификационной комиссии судей.

4. Назначение изъятых судей Конституционного суда.

5. Отказ от проблемных проектов поправок в Уголовный кодекс.

6. Принятие закона об административном судопроизводстве.

7. Полноценное возобновление трансляций из парламента, включая заседания комитетов.

8. Введение своевременного подписания президентом принятых законопроектов.

9. Введение публичных консультаций при разработке законопроектов.

Мы не вернулись в ту точку, в которой находились 21 июля. Это иллюзия. Мы вроде бы там, но на самом деле с большими политическими потерями. Нельзя расслабляться ни политикам, ни гражданам, ни международным партнерам.