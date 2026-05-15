Идиоты нас похоронят: об астрологах и гадалках, к которым обращаются политики

Для тех, кто следит за механизмами принятия решений в российских властях, присутствие в штатном расписании различных государственных различных астрологов и гадалок – я уже не говорю о консультациях у ведущих астрологов или нумерологов – не является большой тайной. Еще одной важной группой, влияющей на принятие решений, есть различные старцы – от Оптиной пустыни до Афона, шаманы и проповедники.

Об этом написаны десятки статей, но мне читать их было не нужно хотя бы потому, что в годы своей работы в Москве я видел этих людей своими глазами и знал названия занимаемых ими должностей. И я прекрасно понимал, почему это так. Ведь 1917 год – год разрушения российской имперской государственности – как пену, вынес на гору неграмотных неразвитых людей, которых научили читать по слогам "Мама милая раму" и "Ленин всегда живой". Но умение читать или даже возможность получить образование не дорого к критическому мышлению. Суеверия и вера в мистику остаются частью мира так называемого "простого человека", который остается простым именно потому, что благодаря большевикам, а впоследствии и излому 90-х годов он не прошел этапов эволюции.

Поэтому чем ближе к этой простоте, которая, по русской же пословице, хуже воровства, тем больше астрологов, нумерологов и старцев. Янукович, как известно, ездил на Афон, его окружение скупало астрологов оптом и в розницу. То, что мы после 2019 года снова с этим столкнулись, по-моему, было таким же предсказуемым, как опасность большой войны. То, что я над этим не задумывался, связано с тем, что по сравнению с ожидающей Украину катастрофой методология принятия решений молодой командой казалась мелочью. Наконец, какая разница, как принимают решение те, кто по определению не осознает последствия своих действий.

Поэтому главная проблема вовсе не у Вероники и ее коллегах. Главная проблема та же, как и в 1917 году, только уже в условиях демократии и искусственного интеллекта – как объяснить "простому человеку", что когда он голосует за себе подобное, он подписывает смертный приговор не только нам с вами, но и себе и своим детям. Как научить ее осторожнее без прохождения необходимых этапов эволюции в школе цивилизационных катастроф?

Я всегда убеждал себя, что не должен искать ответ на этот вопрос, потому что все равно работаю для меньшинства в обществе. И что не моя задача упрекать людей, не виновных в том, что социальные катаклизмы просто прервали логику эволюционных процессов.

Мне просто было думать так в России, где знакомые политики из путинского окружения советовали поговорить с астрологом, а ведущие врачи предлагали читать псалмы вместо того, чтобы принимать лекарства. Мне труднее было скрываться за мыслями о собственной непричастности после двух постмайданных реваншей. В конце концов, как и все мы, я попал под ракеты – в то время как астрологи из двух стран продолжают напряженно работать (и я, кстати, не удивлюсь, когда мы узнаем, что они берут заказ и из Киева, и из Москвы – звезды не пахнут). При этом этот цивилизационный тупик распространяется и на другие страны, которые, казалось бы, не знали эволюционного перепада.

Так что мир будущего будет миром, где астрологические прогнозы будут укладываться с помощью искусственного интеллекта, потому что технология может измениться, а человек – нет. И если мыслящие люди не смогут принять этот вызов безумия и обрести противоядие, тогда нам придется просто согласиться с тем фактом, что эти идиоты нас похоронят.

С Вероникой или без нее.