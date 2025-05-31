Идеальный отпуск: Топ-15 курортов Греции

Когда мы думаем о Греции, перед глазами появляются солнечные пляжи, изумрудные воды и белоснежные дома с синими крышами. Но Греция – это не только живописная картинка, это целый мир, исполненный удивительных открытий и незабываемых впечатлений. В 2024 году Греция открывает свои двери еще шире, приглашая путешественников со всего мира насладиться ее безграничным гостеприимством и уникальной культурой.

Среди многочисленных курортов каждый найдет что-то свое: роскошные отели с видом на море, уединенные бухты для тихого отдыха или живописные деревни, где можно почувствовать традиционную греческую жизнь. В этой статье мы делимся с вами семью лучшими курортами Греции, которые обязательно должны быть в вашем списке для посещения в 2024 году. Откройте себе места, где история встречается с современностью, а роскошь сочетается с простотой. Готовьтесь к путешествию, которое останется в вашей памяти навсегда!

1. Angsana Corfu Resort & Spa

Местонахождение : Остров Корфу, Греция.

: Остров Корфу, Греция. Адрес : Akra Punta, 11 Km National Rd Corfu Benitses, Керкира 490 84, Греция

: Akra Punta, 11 Km National Rd Corfu Benitses, Керкира 490 84, Греция Вебсайт : https://www.angsana.com/greece/corfu

: https://www.angsana.com/greece/corfu Рейтинг : 4.7 ⭐

Angsana Corfu расположен недалеко от международного аэропорта Корфу, что обеспечивает легкий доступ к острову из разных стран.

Курорт расположен на зеленом холме у кристально чистых вод Ионического моря и объединяет греческое гостеприимство с азиатскими влияниями, создавая уникальную атмосферу для гостей.

Курорт предлагает 37 приватных вилл с бассейнами, которые словно сливаются с морем, создавая иллюзию безграничного пространства.

Angsana Corfu предлагает спа-процедуры с использованием натуральных ингредиентов для восстановления тела и души. Здесь можно насладиться массажами и персонализированными тренировками.

Angsana Corfu – это волшебное место для отпуска и множества впечатлений в Греции.

2. Nana Princess Suites, Villas & Spa

Местонахождение : Остров Крит, Греция.

: Остров Крит, Греция. Адрес : Old National Road (El. Venizelou), Drapanos, Chersonissos, Crete, Chersonisos 700 14, Греция

: Old National Road (El. Venizelou), Drapanos, Chersonissos, Crete, Chersonisos 700 14, Греция Вебсайт : https://www.nanaprincess.gr/

: https://www.nanaprincess.gr/ Рейтинг : 4.9 ⭐

Nana Princess Suites расположен на приватном пляже, где гости могут вдохновляться удивительной красотой безграничных горизонтов.

Курорт предлагает 102 невероятно оформленных люкса и виллы. Каждый номер поражает современной мебелью и дизайном, что создает ощущение дворцовой роскоши.

На курорте есть современный оздоровительный клуб и спа с различными процедурами. Здесь можно расслабиться в спа, посетить фитнес-центр или насладиться массажем.

Nana Princess Suites располагает 2 открытыми бассейнами и 3 ресторанами с различными кулинарными предложениями. Каждый найдет здесь что-нибудь для себя.

Nana Princess Suites, Villas & Spa – это роскошный отпуск в Греции с безупречным сервисом.

3. Abaton Island Resort & Spa

Потрясающие виды из номеров лучших курортов Греции. Источник: Image by Mikele Designer from the Pixabay website Потрясающие виды из номеров лучших курортов Греции. Источник: Image by Mikele Designer from the Pixabay website

Местонахождение : Остров Крит, Греция.

: Остров Крит, Греция. Адрес : Themistokleous Avenue, Chersonisos 700 14, Греция

: Themistokleous Avenue, Chersonisos 700 14, Греция Вебсайт : https://www.abaton.gr/

: https://www.abaton.gr/ Рейтинг : 4.6 ⭐

Abaton вдохновляется уникальным стилем и обрамлен бирюзовыми водами Эгейского моря. Это место, где роскошь совмещается с комфортом.

Курорт предлагает 152 уникальных номера, люксы и виллы с 71 бассейном. Бассейн с эффектом бесконечности и приватный песчаный пляж создают идеальные условия для релакса.

Спа и релаксация ждут вас здесь. Все процедуры разработаны для гармонии тела и разума с использованием продуктов Elemis.

Buddha-Bar Beach – одно из самых горячих мест, где можно насладиться азиатско-фьюжн кухней и коктейлями. Мировые диджеи и живые мероприятия создают летнюю атмосферу. Рестораны обрадуют гурманов изысканными блюдами из местных продуктов, от критской до международной кухни.

Курорт предлагает уникальный шоппинг-опыт: от местных дизайнерских бутиков до ювелирных изделий здесь можно найти что-то особенное.

Abaton Island Resort & Spa – идеальное место для отдыха среди современных удобств на побережье.

4. Grecotel Amirandes Exclusive Resort

Местонахождение : Гувес, Крит, Греция.

: Гувес, Крит, Греция. Адрес : Gouves 700 14, Греция

: Gouves 700 14, Греция Вебсайт : https://www.grecotel.com/amirandes/

: https://www.grecotel.com/amirandes/ Рейтинг : 4.7 ⭐

Amirandes расположен среди благоухающих садов и лагун, окруженных пальмами, и предлагает роскошное проживание с невероятными видами на море.

Курорт предлагает коллекцию изысканных номеров, люксов и вилл. Персонализированный дизайн и комфорт создают уютную атмосферу.

Курорт рекомендует 10 ресторанов и баров с разнообразными кухнями. От изысканных блюд к свежим коктейлям – выбор за вами.

В спа-центре Six Senses есть спа-центр с закрытым бассейном, сауной и фитнес-оборудованием. Или воспользуйтесь олимпийским бассейном с соленой водой, детским бассейном, песчаным пляжем и лагуной – здесь есть все для всех.

Amirandes Grecotel Boutique Resort – отличный курорт в Греции, подарящий уникальные моменты надолго.

5. Anemos Luxury Grand Resort

Местонахождение : Георгиуполи, Ханья, Крит, Греция.

: Георгиуполи, Ханья, Крит, Греция. Адрес : Georgioupoli 730 07, Греция

: Georgioupoli 730 07, Греция Вебсайт : https://www.anemosresort.com/en-gb

: https://www.anemosresort.com/en-gb Рейтинг : 4.7 ⭐

Anemos Luxury Grand Resort предлагает великолепные виды на горный хребет Лефка-Ори и Критское море. Это место, где можно вдохновляться красотой природы и живописными пейзажами.

Все номера, люксы и бунгало в Anemos Luxury Grand Resort оформлены со вкусом. Некоторые бунгало и люксы имеют личные бассейны. Для младших гостей есть удобства для активного досуга.

Курорт оснащен четырьмя открытыми бассейнами и одним закрытым бассейном с подогревом. Гости также могут расслабиться в спа-центре, где опытные мастера предлагают персонализированные процедуры.

Три ресторана предлагают аутентичную средиземноморскую и критскую кухню. Гости также могут насладиться коктейлями и другими напитками в четырех барах.

Anemos Luxury Grand Resort – идеальное место для тех, кто хочет насладиться роскошью, красотой природы и высоким уровнем сервиса в Греции.

6. Lyttos Mare

Романтическая атмосфера в греческих курортах. Источник: Image by Michelle Raponi from Pixabay website Романтическая атмосфера в греческих курортах. Источник: Image by Michelle Raponi from Pixabay website

Местонахождение : Херсониссос, Крит, Греция.

: Херсониссос, Крит, Греция. Адрес : Ανισσαράς 700 14, Греция

: Ανισσαράς 700 14, Греция Вебсайт : https://www.lyttosmare.gr/

: https://www.lyttosmare.gr/ Рейтинг : 4.6 ⭐

Lyttos Mare предлагает комфортабельные номера и люксы с современным дизайном. Виды на море и зеленые сады создают атмосферу релакса.

Курорт оборудован разнообразными бассейнами, от олимпийских до детских. Гости также могут посетить спа-центр для отдыха и оздоровления.

Рестораны курорта поражают вкусной едой. Здесь вас удивят местными и международными блюдами, приготовленными из свежих и органических продуктов.

Lyttos Mare – это волшебный мир роскоши и комфорта для прекрасного отдыха в Греции.

7. 12 Gods Resort

Местонахождение : Пилос, Пелопоннес, Греция

: Пилос, Пелопоннес, Греция Адрес : EO Pilou Kalamatas 82, Pilos 240 01, Греция

: EO Pilou Kalamatas 82, Pilos 240 01, Греция Вебсайт : https://12gods.biz/

: https://12gods.biz/ Рейтинг : 4.6 ⭐

12 Gods Resort расположен на горе, что обеспечивает прекрасные панорамные виды на море и порт Пилоса. Все апартаменты комфортно оборудованы, включая мини-кухню и уютный балкон. Также в отеле есть открытый бассейн, где можно расслабиться и полюбоваться удивительной красотой.

Курорт предлагает бесплатный Wi-Fi по всей территории, чтобы вы всегда оставались на связи. Для любителей велоспорта есть возможность аренды транспорта для исследования окрестностей.

12 Gods Resort – отличный выбор для тех, кто ищет спокойный и комфортный отдых с красивыми видами.

8. Creta Maris Resort

Местонахождение : Херсониссос, Крит, Греция.

: Херсониссос, Крит, Греция. Адрес : Dimokratias, Chersonisos 700 14, Греция

: Dimokratias, Chersonisos 700 14, Греция Вебсайт : https://www.cretamaris.gr/

: https://www.cretamaris.gr/ Рейтинг : 4.7 ⭐

Creta Maris Resort – экологический курорт с системой "все включено", соблюдающий принципы устойчивого развития и экологического сознания. Это важно для тех, кто ценит экологичный отдых.

Курорт расположен всего в 25 км от Ираклиона, в живописном городе с прекрасными видами на море и горы. Все апартаменты оснащены кондиционерами и комфортными кроватями.

Creta Maris располагает собственным пляжем, где можно наслаждаться солнцем и морем с комфортом курорта.

На территории отеля есть 10 открытых плавательных бассейна, 1 закрытый бассейн с подогревом и 5 детских бассейнов. Также есть аквапарк и кинотеатр под открытым небом. Кроме того, доступны детские игровые комнаты и специальные мероприятия для младших гостей.

На курорте есть 7 ресторанов, 5 снек-баров и 10 баров. Наслаждайтесь критской, средиземноморской и международной кухней.

Для любителей спа-процедур есть специально оборудованные комнаты для массажа лица и тела, а также сауна и хаммам.

Creta Maris Resort предлагает комфортное проживание, разнообразные развлечения и внимательное обслуживание для всех гостей.

9. Porto Galini Seaside Resort & Spa

Уединенные пляжи в лучших курортах Греции. Источник: Image by Nina Evensen from the Pixabay website Уединенные пляжи в лучших курортах Греции. Источник: Image by Nina Evensen from the Pixabay website

Местонахождение : Никияна, остров Лефкада, Греция.

: Никияна, остров Лефкада, Греция. Адрес : Main Street, Lefkada 311 00, Греция

: Main Street, Lefkada 311 00, Греция Вебсайт : https://portogalini.gr/

: https://portogalini.gr/ Рейтинг : 4.6 ⭐

Porto Galini Seaside Resort & Spa – спа-отель в Никиане с ухоженными садами и уединенным пляжем. Расположен на восточном побережье острова Лефкада, всего в 12 км от города Лефкада.

Курорт предназначен для максимального комфорта, высокого качества обслуживания и рекреационных возможностей. Варианты размещения включают одноместные номера, номера с видом на сад, апартаменты с видом на море и роскошные люксы.

Porto Galini Seaside Resort & Spa располагает частным пляжем с удивительной зеленой водой Ионического моря, а также 2 открытыми бассейнами и спа-центром с 2 закрытыми бассейнами.

Отель предлагает разнообразную международную кухню и местные деликатесы. Завтрак предлагается в формате шведского стола.

Porto Galini Seaside Resort & Spa рекомендует широкий спектр активностей:

3 теннисных корта;

современный тренажерный зал с видом на море;

площадка для пляжного волейбола

Также есть павильон для йоги, ориентированный на занятия на рассвете.

Porto Galini Seaside Resort & Spa – отличный выбор для тех, кто ищет романтику по доступным ценам.

10. Sani Resort

Местонахождение : Полуостров Кассандра, Халкидики, Греция.

: Полуостров Кассандра, Халкидики, Греция. Адрес : Sani Resort, Kassandra 630 77, Греция

: Sani Resort, Kassandra 630 77, Греция Вебсайт : https://sani-resort.com/

: https://sani-resort.com/ Рейтинг : 4.8 ⭐

Sani Resort – настоящий рай, расположенный в бухте Эгейского моря на полуострове Кассандра в Халкидике. Этот курорт объединяет пять 5-звездных отелей, предлагая гостям незабываемый отдых в Греции.

Курорт окружен тропической зеленью лесов, пышной растительностью болот и семью чистыми пляжами. Это место, где природа поражает своей девственной красотой.

Все отели курорта получили престижные награды и предлагают роскошное проживание и высокий уровень обслуживания.

Sani Resort предлагает восемь грунтовых теннисных кортов, инфраструктуру мирового класса и индивидуальные приложения для гостей. Легенда тенниса Рафаэль Надаль недавно посещал курорт.

Курорт организует различные мероприятия, такие как Sani Festival, где можно наслаждаться выступлениями легенд живой музыки, и Sani Gourmet, праздник первоклассной кухни.

На Sani Gourmet гости могут наслаждаться изысканными блюдами от лучших шеф-поваров. Также есть ресторан Over Water, который предлагает современную французскую кухню.

Sani Resort – идеальное место, где все мечты о роскошном отпуске становятся реальностью.

11. Elounda Bay Palace

Местонахождение : Элунда, Крит, Греция.

: Элунда, Крит, Греция. Адрес : Schisma Eloundas 720 53, Греция

: Schisma Eloundas 720 53, Греция Вебсайт : https://www.eloundabay.gr/

: https://www.eloundabay.gr/ Рейтинг : 4.6 ⭐

Elounda Bay Palace – эксклюзивный курорт в Греции, расположенный среди тенистых садов на живописном побережье Средиземного моря.

Курорт предлагает различные категории номеров, люксов и вилл. Вне зависимости от ваших потребностей, вы найдете идеальное размещение для комфортного отпуска.

Elounda Bay Palace гордится уникальным гостеприимством и шармом Крита. Вас ждет первоклассный персонализированный сервис, чтобы вы могли в полной мере насладиться отдыхом в Греции.

Курорт рекомендует посетить оздоровительный центр Chenot Spa. Здесь вам помогут полностью расслабиться и восстановиться. Это место, где заботятся о вашем здоровье и красоте.

Elounda Bay Palace – шикарный греческий курорт, где можно наслаждаться отдыхом в окружении природы и внимания к деталям.

12. Elounda Beach Hotel and Villas

Лучшие спа в курортах Греции. Источник: Image by omameIS from the Pixabay website Лучшие спа в курортах Греции. Источник: Image by omameIS from the Pixabay website

Местонахождение : Элунда, Крит, Греция.

: Элунда, Крит, Греция. Адрес : Lassithi, Elounda Crete 720 53, Греция

: Lassithi, Elounda Crete 720 53, Греция Вебсайт : https://www.eloundabeach.gr/

: https://www.eloundabeach.gr/ Рейтинг : 4.8 ⭐

Elounda Beach – роскошный курорт на острове Крит с невероятными видами на море. Отель расположен на первой линии пляжа, что создает ощущение рая на земле.

Курорт предлагает разные варианты размещения. Вы можете выбрать один из пяти клубов в соответствии с вашими предпочтениями. От роскошных номеров до вилл здесь есть место для каждого.

Elounda Beach придерживается целостного подхода к здоровью и душе. Спа поможет вам расслабиться и восстановиться.

На курорте есть 7 ресторанов с уникальными кухнями, от средиземноморской до азиатской. Вы можете наслаждаться изысканными блюдами и идеальным сервисом. А также лаундж-бар, где можно потягивать коктейль и расслабляться в любое время дня.

Elounda Beach предлагает просторные помещения для мероприятий. Здесь можно праздновать важные события в невероятно красивом окружении.

Elounda Beach Hotel & Villas – один из лучших курортов Греции, где вас ждет невероятный опыт в комфортных условиях.

13. Porto Elounda Golf & Spa Resort

Местонахождение : Элунда, Крит, Греция.

: Элунда, Крит, Греция. Адрес : Schisma Eloundas 720 53, Греция

: Schisma Eloundas 720 53, Греция Вебсайт : https://portoelounda.com/en/

: https://portoelounda.com/en/ Рейтинг : 4.5 ⭐

Porto Elounda Golf & Spa Resort – роскошное место на острове Крит. Отель расположен на первой линии у моря, предоставляя гостям великолепные виды на залив Мирабелло. Частный пляж – идеальное место для отдыха под солнцем.

Курорт предлагает уютные номера с деревянным полом и верандами с видом на море. Мебель из тикового дерева и цветущие растения создают атмосферу уюта и комфорта.

Six Senses Spa – это гольф и спа курорта. Здесь можно наслаждаться процедурами, расслабляться в закрытом бассейне с пресной водой, чувствовать гармонию или играть в любимую игру.

Рестораны Porto Elounda предлагают разные кулинарные варианты. Наслаждайтесь изысканными блюдами с видом на море.

Porto Elounda Golf & Spa Resort – уютный курорт в Греции со всем необходимым для лучшего отпуска.

14. Elounda Mare Hotel

Местонахождение : Элунда, Крит, Греция.

: Элунда, Крит, Греция. Адрес : Schisma Eloundas 720 53, Греция

: Schisma Eloundas 720 53, Греция Вебсайт : https://eloundamare.com/en/

: https://eloundamare.com/en/ Рейтинг : 4.7 ⭐

Elounda Mare – современный курорт в Греции, расположенный на побережье залива Мирабелло в северной части Крита. Отель расположен в зоне потрясающей природы и с 1988 года является членом международной сети гостиниц Relais & Châteaux.

Курорт предлагает просторные номера, люксы и виллы. Они вдохновлены богатым культурным наследием Крита и оформлены в мягких цветах, создавая спокойную атмосферу. Бунгало окружены дворами и имеют частные бассейны.

Гости имеют доступ к спа-центру Six Senses Spa в партнерском отеле Porto Elounda Golf and Spa Hotel, расположенном в 500 метрах. Он предлагает широкий спектр восстановительных процедур, включая массаж и ароматерапию.

Elounda Mare располагает большим открытым бассейном и частным песчаным пляжем с бесплатными шезлонгами и зонтиками.

Рестораны отеля славятся своей изысканной кухней. Завтраки включают в себя местные травы, сыры, масло и различные международные продукты.

Elounda Mare Hotel – незабываемый опыт в одном из лучших курортов Греции.

15. Elounda Peninsula All Suite Hotel

Комфортное проживание в лучших курортах Греции. Источник: Image by burakyamanlica from Pixabay website Комфортное проживание в лучших курортах Греции. Источник: Image by burakyamanlica from Pixabay website

Местонахождение : Элунда, Крит, Греция.

: Элунда, Крит, Греция. Адрес : Pigadakia, Schisma Elountas 720 53, Греция

: Pigadakia, Schisma Elountas 720 53, Греция Вебсайт : https://eloundapeninsula.com/en/

: https://eloundapeninsula.com/en/ Рейтинг : 4.8 ⭐

Elounda Peninsula All Suite Hotel – самый эксклюзивный отель в Греции. Расположен на полуострове, выступающем в море. Здесь можно наслаждаться прекрасным видом на залив Элунда, Мирабелло и бесконечность Эгейского моря.

Курорт предлагает элегантно оформленные люксы и виллы с балконами или террасами с видом на море. Большинство из них имеют частные бассейны с подогревом, а некоторые даже роскошные ванные комнаты с паровыми банями.

Elounda Peninsula расположен на первой линии у моря, и гости могут наслаждаться частным песчаным пляжем с кристально чистыми водами.

Курорт располагает современным спа-центром, где гости будут избалованы спа-процедурами, а профессиональные массажисты создадут идеальную атмосферу для релакса.

В Elounda Peninsula есть изысканный ресторан и винный погреб с широким выбором греческих и импортных вин.

Elounda Peninsula All Suite Hotel предлагает исключительный сервис, роскошь и потрясающие виды на море в шикарном греческом курорте.