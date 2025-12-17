Українська
Хроника коллапса российской экономики расширяется

Виталий Шапран

На прошлой неделе вышли данные Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяной выручке РФ за ноябрь 2025 года. МЭА констатировала снижение доходов России от экспорта нефти с России на 1,92 млрд долларов США в ноябре по сравнению с октябрем, и на 3,6 млрд долларов - по сравнению с ноябрем 2024 года.

Сопоставление данных МЭА с рыночными оценками указывают, что в декабре темпы понижения выручки от экспорта русской нефти возрастут. В начале декабря произошел рост дисконта по российской нефти даже по сравнению с несчастливым ноябрем на 5 долларов. Вслед за МЭА негативную статистику по России подтвердили данные ОПЕК.

Порадовал украинцев и торговый баланс России, профицит которого за январь-октябрь упал почти на 8%, при чем в сентябре и октябре темы снижения профицита ускорились. Так, в октябре этого года профицит (по сравнению с сентябрем) снизился на 19%. Если учитывать, что часть валютной выручки российских экспортеров мирно лежит на счетах в индийских, иранских и других иностранных банках из-за отсутствия возможности вывезти выручку, то существенное снижение профицита выглядит достаточно тревожным.

В какое-то время Х падение профицита отразится на валютном рынке России и разрушит модель "временной стабильности", которую сейчас поддерживает ЦБР, который все еще надеется на низкую инфляцию в России.

А вот в конце недели Росстат радовал украинцев и ЕС как из пулемета:

• перевозки в российских портах за 11 месяцев упали на 0,9%. А учитывая падение перевозок по железной дороге и автотранспорту, можно вообще подвергнуть сомнению адекватность попыток российского недостатка убедить свое население и мир, что ВВП России все еще растет;

• за 10 месяцев РФ снизила экспорт продукции АПК на 10,3% и увеличила импорт на 14,2%;

• "АвтоВАЗ" сообщил о падении продаж Lada в России за 11 месяцев на 27%;

• российские металлурги в ноябре сократили выпуск готового проката на 4,7%;

• чистая прибыль Роснефти по российским стандартам учета упала за 9 месяцев почти втрое;

• дефицит бюджета РФ в январе-ноябре подрос до 4,276 трлн рублей, но основной пик роста дефицита произойдет в декабре. Прогнозируемый уровень дефицита 6-8 трлн рублей.

Перебирая весь этот букет плохих для России экономических новостей так и хочется призвать банду путина все же выходить из ситуации в экономике России, которая уже входит в фазу полураспада. В ноябре посыпался последний бастион, на котором держалась Россия – доходы от экспорта нефти.

Санкции ЕС и США, удары Украины по нефтегазовой инфраструктуре России, торговые танцы Трампа с Индией – учитывая все это банде путина следует обсуждать не Донбасс с Крымом, а подумать, что делать с Дальневосточным федеральным округом и Забайкальем. Ресурсные регионы России будущий бюджетный бардак долго терпеть не будут.

Источник:facebook.com

