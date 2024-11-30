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Политика

Хотите ли Вы что бы Вас вспоминали как Чемберлена или как Черчилля?

Андрей Пионтковский

Хотите ли Вы что бы Вас вспоминали как Чемберлена или как Черчилля?
Хотите ли Вы что бы Вас вспоминали как Чемберлена или как Черчилля?

Моя предыдущая, довольно мрачная колонка, тем не менее, завершалась на оптимистичной ноте:

Трамп не пустил в правительство Хейли и Помпео, но он не может убрать из только что избранного Конгресса республиканцев, которые там в большинстве в обеих палатах, и которые в большинстве своем разделяют проукраинские взгляды Хейли и Помпео, а не пропутинские Вэнса и Трампа. И это большинство имеет своих ярких лидеров – Майкл Маккол, Майк Роджерс, Майк Тернер – авторов замечательного доклада "AProposalforVictoryinUkraine".

Сегодня вся Украина очень хотела бы заслушать мнение трех наших уважаемых друзей по поводу плана мира вице-президента Джея Вэнса. И я надеюсь, мы его в самое ближайшее время услышим.

Мы услышали их вдохновляющее послание 9 дней спустя. 21 ноября в Atlantic Council Майкл Маккол выступил с докладом "Россия и авторитарные вызовы". Он представил слушателям реальную картину фактически уже идущей мировой войны:

"Россия долгие годы была нашим врагом, противником. Она и сегодня таковой остается. Вы называете это осью. Я называю это нечестивым союзом, который председатель Си и Путин заключили на Олимпийских играх в Пекине, за две недели до вторжения в Украину. Вы не можете отделить Си от Путина и аятолл. Путин пригласил Хамас в Кремль сразу после 7 октября. Северная Корея сейчас направила десять тысяч солдат в Украину.

Мы не выбирали своих врагов. Все эти четыре диктатора выбрали нас."

Маккол резко оценил реакцию администрации Байдена на вызов Путина как запоздалую, недостаточную и нерешительную в течение всех уже почти трех лет полномасштабного военного конфликта:

"Мы проецируем слабость, а не силу, что провоцирует дальнейшую агрессию со стороны Путина. Это также влияет на председателя Си и его расчеты относительно Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона в целом. Молдова наверняка падет за день, как и Грузия. А затем вся Восточная Европа окажется под угрозой черной тучи российского доминирования. Мы не можем позволить себе проиграть эту битву. Украинцы сражаются за наши национальные интересы, а мы предаем их.

Мы не можем позволить себе проиграть эту битву. Украинцы борются за наши национальные интересы, а мы их предаем.."

Маккол не ограничился критикой администрации Байдена. Не называя Трампа по имени, он беспощаден и к ультратрампистскому крылу своей собственной партии:

"Я нахожу это очень странным. Я не могу этого объяснить. Я вижу, что в моей партии есть изоляционистское крыло, как в 1930-х годах. Откуда эта неожиданная синергия между очевидной слабостью в администрации Байдена и людьми, которые хотят сделать Америку снова великой. Я не понимаю и я задаю вопрос моим коллегам-республиканцам: что бы сегодня сделал Рональд Рейган, который сокрушил Советский Союз?"

Маккол в этом программном выступлении предельно четко позиционирует себя как лидера двухпартийного проукраинского большинства в Конгрессе.

"У вас есть в Конгрессе крайние элементы слева и справа, которые никогда не будут голосовать за Украину, но именно мы – здравомыслящий двухпартийный центр- объединяем эту коалицию".

Эта выработанная им позиция делает его важнейшей политической фигурой в Вашингтоне в переживаемый нами ключевой момент мировой истории.

Осознавая ответственность и возможности своего уникального положения, Маккол обратился из Atlantic Council – идеологического бастиона глубинного государства и Свободного мира – ко всем нам, но прежде всего к одному конкретному человеку – Дональду Дж. Трампу – с контрольным вопросом:

Do you want to be remembered as Chamberlain or Churchill?

Источник:kasparov.ru

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