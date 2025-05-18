Холод позади: где в Украине ожидается существенное потепление

Все! Холода – позади.

Еще, конечно, свежий воздух, однако наглых недавних +6+9 градусов не будет.

В понедельник-вторник температура воздуха в Украине ожидается сдержанной +12+18 градусов.

В среду, 21-22 мая, наконец градусы пойдут вверх, лишь 23-24 мая на западе и севере выскочит, как Филипп из конопли, кратковременное похолодание.

Однако атмосфера даст ему, похолоданию, звонкую щелку в нос и снова с 25-26 мая тепло разольется синоптическим удовольствием всей Украиной.

А со следующего понедельника, с 26-го мая, можно наконец начинать ворчать, что уже жарко и нечем дышать))

Дожди, в отличие от температуры воздуха, удержат стабильную позицию - пока будет преобладать влажная погода.

Завтра, 19 мая, в Украине пройдут дожди разной интенсивности. Кое-где гремят грозы!

В восточных областях и на юге ожидается сильный юго-западный ветер со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха самой высокой предполагается в понедельник на востоке и юге, +15+22 градуса.

Самой низкой – в западных областях, +9+14 градусов.

В большинстве областей Украины в течение дня 14+18 градусов.

В Киеве 19 мая ночью и утром без осадков, днем в понедельник ожидается дождливая погода. Зонты, "каптопрессы"!

В течение дня температура воздуха в столице составит +14+16 градусов.

В дальнейшем в Киеве тепло-теплее, только 24 мая, в следующую субботу, кратковременное - кратковременное! - похолодание, дальше снова будет уже теплая погода.

У нас в Голосеевском парке еще цветут прекрасные магнолии.