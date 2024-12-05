Хочет ли Украина мира и реально ли это?
Каждый день за окном – погребальный кортеж. Везут прощаться с новым Героем. "Пливе кача"…
Спросите этих людей, которые везут в последний путь своего собратья, хотят ли они мира.
Спросите у семьи погибшего. У тех, кто видел войну. У тех, кто ранен.
Спросите у детей, которые уехали за границу и почти три года не видят отца.
У тех, кто в оккупации спросите. У тех, кто остался без дома.
В разбитых деревнях, городах. Можно спросить всюду.
И ответ будет один.
Конечно, конечно, мы хотим мира. Мы хотим спокойно жить, развиваться, рожать, любить, путешествовать и работать.
Но. Но не от жертвы агрессии зависит, насильник перестанет ее мучить.
И сколько бы Украина ни хотела жить в мире, столько Россия хотела бы, чтобы Украина умерла, подчинилась, упала.
И потому желания Украины мало. Необходимо, чтобы Россия отступила. Отказалась от заготовленного нам ига, отказалась от навязчивых идей палача. Отказалась от самой сути Империи, текущей в жилах Москвы.
Реально ли?
Будет ли это?