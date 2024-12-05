Хочет ли Украина мира и реально ли это?

Каждый день за окном – погребальный кортеж. Везут прощаться с новым Героем. "Пливе кача"…

Спросите этих людей, которые везут в последний путь своего собратья, хотят ли они мира.

Спросите у семьи погибшего. У тех, кто видел войну. У тех, кто ранен.

Спросите у детей, которые уехали за границу и почти три года не видят отца.

У тех, кто в оккупации спросите. У тех, кто остался без дома.

В разбитых деревнях, городах. Можно спросить всюду.

И ответ будет один.

Конечно, конечно, мы хотим мира. Мы хотим спокойно жить, развиваться, рожать, любить, путешествовать и работать.

Но. Но не от жертвы агрессии зависит, насильник перестанет ее мучить.

И сколько бы Украина ни хотела жить в мире, столько Россия хотела бы, чтобы Украина умерла, подчинилась, упала.

И потому желания Украины мало. Необходимо, чтобы Россия отступила. Отказалась от заготовленного нам ига, отказалась от навязчивых идей палача. Отказалась от самой сути Империи, текущей в жилах Москвы.

Реально ли?

Будет ли это?