Грузинская нота в переговорах США с РФ об Украине

Среди абхазов после начала протестов грузин из-за закона об иноагентах зазвучали голоса – Москва планирует отказаться от Абхазии и вернуть её Грузии. Неожиданно, так как официальных заявлений Москвы такого плана нет. Но очень не лишено смысла.

Текущая ситуация в Грузии выглядит так – президент Зурабишвили наложила 18 мая вето на этот закон. У иванишвиливских "мечтателей" 84 депутатских места в парламенте, а для преодоления вето президента достаточно 72 голоса. Спикер-"мечтатель" Шалва Папуашвили сказал 20 мая журналистам, что уже отправил вето в парламентский комитет по юридическим вопросам, а через неделю на сессии парламент преодолеет вето и введёт закон в действие. "Мечтатели" могли отменить президентское вето 20 мая, но сбросили темп.

Одна из основных причин – им надо официально объясниться с ЕС по этому закону. Для объяснений в Грузию 14 мая приезжали главы МИД Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии, но правительство "мечтателей" отказалось с ними встретиться и поговорить. Встречи с премьером Ираклием Кобахидзе тогда был удостоен только представитель правительства США Джим О’Браен, поскольку прилетел, чтобы рассказать о санкциях, если закон будет принят. Иванишвили с ним встретиться отказался.

"Мечтатели" не хотят не только говорить, но и слышать ЕС, и при этом утверждают, что ведут Грузию в ЕС, а закон об иноагентах или о "прозрачности иностранного влияния", как они называют его, мешать этому не будет. Типичная операция под чужим флагом. Но формат её проведения и грандиозные протесты, вызванные ею, обязуют "Мечту" передать их закон в Венецианскую комиссию ЕС и получить её заключение.

Они это сделали и 21 мая получили отрицательный отзыв. "Мечтателей" особенно в нём обидело то, что Венецианская комиссия констатировал – такие законы принято только в РФ, Венгрии и Кыргызстане. В "Мечте" правильно восприняли это как определение их партии в качестве авторитарной и агента РФ.

"Мечтатели" попали в яму, которую сами и рыли. Основной смысл затеи с этим законом – объявить всех, кто в Грузии выступает за демократию и вхождение страны в Евросоюз, агентами ЕС и США, и "националпредателями", как выражаются в Москве. Это основа их нарративов перед выборами в октябре, которые "Мечта" проигрывает, если они пройдут минимально честно и без фальсификации результата голосования. В честность выборов, организованных "Мечтой" как правящей партией, не верит и она сама, поэтому загодя готовится к протестам и революции. Номинальный глава партии Каха Каладзе прямо обвинил 21 мая ЕС и США в подготовке в Грузии революции, когда комментировал отзыв Венецианской комиссии. Подлинный глава партии Бидзина Иванишвили говорил это ещё на митинге 29 апреля, но совсем в московской тональности.

Этот нарратив – Запад опять готовит революцию в Грузии регулярно звучал во время протестов и от других деятелей из "Мечты". В наиболее крайнем виде, приедет Виктория Нуланд и будет раздавать печенье грузинам как украинцам, его озвучивает партия "Сила народа", отколовшаяся для удобства от "Мечты". "Сила народа" в политикуме Грузии – это коллективная украинская Безуглая, которая произносит то, что не может позволить себе сказать публично президент. "Сила народа" озвучивает то, что хочет, но не может сказать Иванишвили, фактический правитель Грузии.

Причина – не более 11% грузин поддерживают союз с Москвой в той или иной форме. Этой "совковой" партии, аналогичной украинской ОПЗЖ, недостаточно для получения "Мечтой" большинства на выборах в четвёртый раз. Поэтому "Мечта" говорила 12 лет, что она за вступление в ЕС и за "Геть от Москвы!" и гипертрофировала негатив президентства Саакашвили. Но возможность эксплуатации "эффекта Саакашвили" исчерпана, а "Мечта" за 12 лет не продвинула Грузию в ЕС ни на шаг. Наоборот, отодвинула.

Поэтому сейчас она стремится сплотить вокруг себя все консервативные электоральные группы, включая ультрарелигиозных и бытовых консерваторов. Поэтому "Мечта" твердит постоянно о неких гонениях на православную церковь Грузии со стороны ЕС и заявляет, что хочет в ЕС, но со своими традиционными ценностями в рюкзаке. С рюкзаком она копирует предвыборные нарративы партии Орбана. Это те "традиционные ценности", из-за которых Саакашвили просил украинцев не называть его Михо, поскольку Михо – это персонаж многочисленных скабрёзных советских анекдотов о грузинах.

Эпопея с законом – это старт предвыборной кампании "Мечты" ещё до официального её начала. Но у авторитаристов из "Мечты" нет аргументов, позволяющих убедительно назвать демократов и либералов среди госслужащих агентами румынской и японской разведки. Обвинения их в работе на украинскую разведку за два года не произвели на грузин должного впечатления. Закон о регистрации как иностранных агентов партий и общественных организаций, в бюджетах которых свыше 20% составляют пожертвования из-за границы, должен дать "Мечте" аргументы. Пока у "Мечты" таких цифр нет, она будет впустую вопить о сотнях миллионов долларов, евро, гривен и злотых на счетах у революционеров, подло раскалывающих единство грузинского народа на пути движения в ЕС под чутким руководством "Мечты".

Помнится, Максим Горький регулярно ездил с лекциями в Европу и США, чтобы собрать денег на российскую революцию и отдать их Ленину или меньшевикам, а то и эсерам. Анархисты практиковали такие сборы денег ещё до создания Международного товарищества рабочих (Интернационала), позже приватизированного и распущенного Марксом.

Так как Горький был советским культовым писателем, а большевики считали себя интернационалистами и выдавали всем интернациональную помощь, то в их мозгу не возникала идея о регистрации агентов иностранного влияния в СССР. Все иностранцы в CCCР были по определению или иностранными агентами, или жертвами капитализма и его потенциальными агентами и предателями. Настолько, что Сталин после войны даже запретил браки с иностранцами, но и после его смерти это не поощрялось. Регистрацией их в СССР занималось НКВД-КГБ и делало это непублично, без требования справок о доходах и обязательной строки в газетах и в Ютубе – "Я шпион и иностранный агент".

Современные сталинисты в РФ и их младшие братья в Грузии решили, что их учитель был не прав, и в условиях обострения глобальной борьбы авторитаризма с демократией врага надо не уничтожать, а держать рядом и показывать на крутых поворотах идейной борьбы. Все и так знают, что за океаном и в Европе живут "заморские черти", но совсем другое дело, когда черти, ведьмы и враги народа живут среди нас.

"Мечтатели" сейчас как раз на таком крутом повороте, поэтому иностранные черти среди нас нужны им позарез. В этом есть и такой мелочный расчёт как не пустить Саломе Зурабишвили на саммит мира в Швейцарию. Москве будет очень приятно, если делегацию Грузии возглавит не она, а кто-то из "Мечты" и будет гнуть там кремлёвскую линию. Если "мечтатели" устроят ещё и потасовку с Зурабишвили, пытаясь не пустить её в самолёт, то это станет темой для разговоров не меньшей, чем сгоревший при аварии президент Ирана.

Серил Рамафоса заявил, что на саммит не прилетит, так как 29 мая в ЮАР всеобщие выборы, и есть подозрение, что правящая 30 лет партия АНК их проиграет. Если выиграет, то тоже не факт, что парламент переизберёт Рамафосу на второй срок. Поэтому Рамафоса сам сошёл с дистанции по техническим причинам, а не пустить Зурабишвили на саммит – теперь дело чести для Москвы и её агентов в Грузии.

Но в этой эпопее "мечтателей" есть момент беспокоящий проницательных абхазов. Иванишвили на митинге говорил, сейчас примем закон "О прозрачности", а осенью по нему сажать будем. Если Москва и он планируют на осень крутой разворот к Грузинской ССР, то Абхазия и так называемая "южная Осетия" должны вернуться в подчинение к Тбилиси. Некоторые абхазы уже не первый год задаются вопросом, зачем мы воевали два года с грузинами и изгнали больше миллиона их? Только для того, чтобы вместо них заселились армяне и всё, как и раньше, решали русские? Разворот к Грузинской ССР совсем всё обесценивает для абхазов.

Подозрения абхазов не беспочвенны. Эпопея "мечтателей" с "иноагентами" не даст им желаемых электоральных бонусов в октябре. Даже если они смогут не допустить часть "иноагентов" к участию в выборах, провести их по венесуэльскому сценарию и в итоге создать нечто типа Единой социалистической партии Венесуэлы или Восточной Германии. "Мечте" надо предъявить избирателю что-то более весомое и материальное, чем нытьё о поруганных традиционных ценностях.

У "Мечты" есть два варианта – Грузинская ССР в подчинении РФ по образцу колхоза лукашенки или опять заняться переименованием страны, на этот раз в штат Джорджия. В работе оба варианта и оба в целом устраивают Москву.

Обсуждение переименования Сакартвело в Джорджию ведётся с США публично. Всё тот же Каха Каладзе озвучил 21 мая не только ультиматумы к ЕС, но и к США. Сказал, что такой актуальный и полезный для Грузии закон "О прозрачности" его партия может легко отменить, если хотя бы США выполнят ряд условий. Как будут жить грузины без такого важного закона он не объяснил. Цена его отмены – инвестиции США на уровне 4-5 млрд. долларов, отмена для грузин въездных виз в США, полная свобода торговли, и открытие прямого авиарейса в США из Тбилиси. Де-факто – это второй штат Джорджия, но без права выбирать президента США и с авторитарным уклоном. Непубличное условие – вернуть Иванишвили 2 млрд. долларов, "замёрзших" в США.

"Мечта" скромно, но не настойчиво, требует немедленно принять в ЕС. Ненастойчиво, так как ЕС твёрд в своей позиции – пока не отмените закон об иноагентах, говорить не о чем. ЕС назначил на 25 июня встречу Молдове и Украине для переговоров об оформлении вступления в союз, а Грузию не пригласил. Вдобавок, у ЕС есть ещё 101 пункт, которые надо выполнить, демократия и честные выборы в их числе.

Поэтому "Мечта" настроена больше на беседу с Вашингтоном о штате "Восточная Джорджия", чем с Брюсселем. Есть ещё две причины – Конгресс США сам начал этот диалог через газету "Политико" и открыл проект "Друг" для Грузии, что гораздо больше, чем просто визит О’Браен в Тбилиси для беседы за закрытыми дверями. Публичные шаги – это то, чего Москва ждала от США на этом треке, почему и запретила "Мечте" вести с О’Браеном официальные переговоры. Теперь она диктует "Мечте" свои условия, чтобы та пересказала их США. Для "чекистов" очень заманчиво выторговать для Грузии статус второй Джорджии и использовать это для ввоза подсанкционных товаров и вывоза своей агентуры в США, так как мексиканцы пачками отправляют расеянцев из аэропортов в Москву обратно. Республиканцы и Трамп, настаивая на укреплении границы с Мексикой, по сути, отражают тихое вторжение рашистов в США.

Отмена лишь одного закона об иноагентах и честные выборы в Грузии взамен статуса Восточной Джорджии для неё – это явно неэквивалентный обмен. Логично, что США и нелюбимый на Банковой Уильям Бёрнс как директор ЦРУ ставку для Москвы поднимут. Таким повышением могут стать какие-то условия по Украине. Похоже, что поднятие "Нью-Йорк таймс" темы "двух Корей" для Украины и её обсуждение – это предложение Москве публично назвать какую часть территории она готова вернуть Украине.

Сложно сказать, что получится из этих манёвров. Возможно, правы проницательные абхазы и строящаяся военно-морская база в Очамчире станет грузинским Севастополем, за аренду которой Москва будет платить Грузии газом и другой натурой. Для "Мечты" арендная плата за Очамчиру и возврат оккупированных территорий – это то материальное, что она может обещать перед выборами, чтобы выиграть их. Если не заиграется с законом об иноагентах.