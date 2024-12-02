Грузинская мечта

Как и следовало ожидать, наиболее жесткие столкновения перед зданием грузинского парламента начались после того, как премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении отложить европейскую интеграцию Грузии до 2028 года. Потому что в каждой такой стране как Грузия есть немало людей, для которых интеграция в Европу – мечта жить достойной жизнью в собственном доме. И когда у них забирают эту мечту, они реагируют гораздо более эмоционально, чем когда речь идет о репрессиях против политических лидеров или даже фальсификации результатов выборов. Потому что мечта – не политика, а нечто гораздо большее. Какая же ирония в том, что партия, отобравшая эту мечту у грузин, так и называется – "Грузинской мечтой".

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Якщо замислитися, вся ця ситуація в Грузії неймовірно нагадує 2013 рік в Україні. Тоді багато хто взагалі не вірив у можливість масштабного національного протесту. Вважали, що після 2004 року й реваншу "регіоналів" розчарування відібʼє у людей бажання виходити на Майдан. І дійсно – ані увʼязнення Юлії Тимошенко, ані ухвалення парламентом угод з Росією, які й створили згодом платформу для окупації Криму, – все це до масштабних протестів не призвело. А відмова від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом передбачувано сколихнула суспільство, бо Янукович тоді відібрав в українців мрію – ту ж саму "грузинську" мрію, можливість гідно жити у власному домі.

При цьому що цікаво: від ідеї європейської інтеграції відмовлялися політики, які перед тим переконували суспільство, що європейський вибір – це і їхня мета, тільки вони є значно професійнішими і компетентнішими, ніж попередники. Янукович говорив про важливість європейського вибору під час своєї другої президентської кампанії і заперечував звинувачення в орієнтації на Москву. Я не забув, як після полумʼяного виступу про важливість "жити як у Європі" на черговому телевізійному шоу він сказав мені у перерві "ну ты ж разумный человек, понимать должен, что нам нужно быть с Россией". "Мрійники" в Грузії також завжди переконували співвітчизників, що йдуть до Європи – просто тому, що не розраховували до неї колись наблизитись, і рішення Єврокомісії про кандидатський статус Грузії стало для них справжньою політичною катастрофою. Наслідки ми бачимо – на Майдані, на проспекті Руставелі…

Але якщо піти ще далі, нам доведеться згадати, що і "революція троянд" у Грузії, і Помаранчева революція в Україні відбувалися під гаслами змін і повернення до європейської цивілізації – а згодом лідери цих процесів поступалися владою реваншистам чи імітаторам. І виходить, що в нашому бажанні побудувати цивілізовану європейську державу ми ходимо по колу із перервами на війну – адже зараз вже очевидно, що напад на Грузію у 2008 році був своєрідною репетицією невдалого українського "бліцкригу".

І найважливіше для нас – це саме вибратися з цього кола будь-якою ціною. Переважно коли я кажу, що урок грузинської поразки для нас є значно важливішим, ніж призабуті вже грузинські реформи, люди намагаються затуляти вуха. Але перенесіться з проспекту Руставелі 2024 року на Банкову 2029 чи 2032 років і уявіть собі українського президента, який пояснює співвітчизникам, що Україна не поспішає до Євросоюзу просто тому, бо нам ставлять образливі й невигідні умови, не поважають нашого способу життя і навʼязують сусідське розуміння історії. А ми – гордий народ! Звісно, про відновлення дипломатичних взаємин з Росією і мови не буде – влада шануватиме памʼять загиблих і називатиме Путіна воєнним злочинцем, де б цей Путін у цей момент не знаходився. Але кожен з тих, хто прийде на Банкову цього трагічного вечора відмови від Європи, буде відчувати за спиною смердюче дихання Москви…

Що ми маємо зробити, щоб запобігти цьому сценарію, щоб не опинятися кожні 10 років на проспекті чи Майдані розлюченими й ошуканими? Щоб не зрадити тих, хто віддає своє життя за те, щоб Україна існувала – але яка Україна?

Передусім зрозуміти, що мова йде не тільки і не стільки про добробут, скільки про цінності. Про європейські цінності поваги до людини. Про розуміння того, що це держава для громадянина, а не громадянин для держави. Але і розуміння того, що таку державу громадянин цінує, розбудовує й захищає – а не обкрадає при першому ж "вдалому" випадку. Про усвідомлення того, що нам потрібно не "приєднатися" до Європи, а побудувати Європу тут, у власній домівці – щоб бути не в приймах, а на господарстві.

Якщо ми не усвідомимо всього цього, наступні генерації українців (і грузинів) будуть так само, як і ми з вами, ходити по зачарованому колу від Майдану до Майдану, від проспекту до проспекту, від очікувань до розчарувань і назад. І від перерви на війну в такому разі ми також не застраховані.