Господин Президент, материальная помощь не может быть эквивалентом крови, пролитой во имя независимости и свободы Украины

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Шановний пане президенте,

Ми з жахом і огидою дивилися репортаж вашої розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Ми вважаємо, що ви сподіваєтесь висловити повагу та вдячність за матеріальну допомогу, надану Сполученими Штатами Україні в боротьбі з наступом Росії. Вдячність героїчним українським воїнам, які пролили свою кров на захист цінностей вільного світу. Саме вони понад 11 років гинуть на передовій в ім’я цих цінностей та незалежності своєї батьківщини, на яку напала путінська Росія.

Ми не розуміємо, як лідер країни, яка є символом вільного світу, може цього не бачити.

Нас також жахнуло те, що атмосфера в Овальному кабінеті під час цієї розмови нагадувала ту, яку ми добре пам’ятаємо з допитів СБУ та із залів комуністичних судів. Прокурори та судді, яких доручила всемогутня комуністична політична поліція, також пояснювали нам, що вони мають усі картки, а ми жодної. Вони вимагали від нас припинити діяльність, мотивуючи це тим, що через нас страждають тисячі невинних людей. Вони позбавили нас волі і громадянських прав за те, що ми не погоджувалися на співпрацю з владою і не дякували їй. Ми шоковані тим, що ви подібним чином поставилися до президента Володимира Зеленського.

Історія 20-го століття показує, що щоразу, коли Сполучені Штати намагалися зберегти дистанцію від демократичних цінностей та своїх європейських союзників, вони закінчувалися тим, що погрожували самі собі. Президент Вудро Вільсон це розумів і вирішив у 1917 році ввести Сполучені Штати в Першу світову війну. Президент Франклін Делано Рузвельт це розумів, коли після нападу на Перл-Харбор у грудні 1941 року вирішив, що війна на захист Америки буде вестися не лише на Тихому океані, а й у Європі, в союзі з країнами, на які напав Третій Рейх.

Ми пам’ятаємо, що без президента Рональда Рейгана та американської фінансової участі розпад імперії Радянського Союзу був би неможливим. Президент Рейган усвідомлював, що в радянській Росії та підкорених нею країнах страждають мільйони поневолених людей, у тому числі тисячі політичних в’язнів, які поплатилися свободою за свою жертву на захист демократичних цінностей. Його велич полягала, серед іншого, в: що він без вагань назвав СРСР "Імперією зла" і оголосив їй рішучу боротьбу. Ми перемогли, і статуя президента Рональда Рейгана стоїть сьогодні у Варшаві навпроти посольства США.

Пане Президенте, матеріальна допомога – військова і фінансова – не може бути еквівалентом крові, пролитої в ім’я незалежності та свободи України, Європи та всього вільного світу. Людське життя безцінне, його вартість не виміряти грошима. Вдячність заслуговує тим, хто жертвує своєю кров’ю і свободою. Для нас, "Солідарників", колишніх політв’язнів комуністичного режиму, які служать радянській Росії, це очевидно.

Ми закликаємо Сполучені Штати дотримуватись гарантій, наданих ними та Великою Британією в Будапештському меморандумі 1994 року, який прямо передбачає зобов’язання захищати недоторканість кордонів України в обмін на відмову України від своїх ядерних ресурсів. Ці гарантії є безумовними: про те, щоб таку допомогу розглядати як економічний обмін, немає жодного слова.

Лех Валенса, колишній політичний в’язень, лідер "Солідарності", президент ІІІ Республіки Польська

Марек Бейлін, колишній політв'язень, редактор незалежних видавництв

Северин Блумштайн, колишній політв'язень, член Комітету захисту робітників

Тереза ​​Богуцька, колишня політв'язня, активістка демократичної опозиції та "Солідарності"

Гжегож Богута, колишній політв'язень, активіст демократичної опозиції, незалежний видавець

Марек Боровик, колишній політв'язень, незалежний видавець

Богдан Борусевич, колишній політв’язень, лідер підпільного руху "Солідарність" у Гданську

Збігнєв Буяк, колишній політв’язень, лідер підпільного руху "Солідарність" у Варшаві

Владислав Фрасинюк, колишній політв’язень, лідер підпільного руху "Солідарність" у Вроцлаві.

Анджей Гінцбург, колишній політв’язень, підпільник "Солідарності".

Ришард Грабарчик, колишній політв’язень, активіст "Солідарності".

Олександр Янішевський, колишній політв'язень, активіст "Солідарності".

Пьотр Капчинський, колишній політв'язень, активіст демократичної опозиції

Марек Коссаковський, колишній політв'язень, незалежний публіцист

Кшиштоф Кроль, колишній політв'язень, борець за незалежність

Ярослав Курський, колишній політв'язень, активіст демократичної опозиції

Варвара Лабуда, колишній політв’язень, підпільниця "Солідарності".

Богдан Ліс, колишній політв’язень, лідер підпільного руху "Солідарність" у Гданську

Генрик Маєвський, колишній політв’язень, активіст "Солідарності".

Адам Міхнік, колишній політв'язень, активіст демократичної опозиції, редактор незалежних видавництв

Славомир Найнігер, б. політв'язень, активіст підпільної Солідарності

Петро Німець, б. політв'язень, журналіст та друкар підпільних видавництв,

Стефан Костянтин Несіоловський, р. політв'язень, активіст за незалежність

Едвард Новак, б. політв'язень, активіст підпільної Солідарності

Войцех Онишкевич, б. політв'язень, член Комітету оборони працівників, активіст солідарності

Ентоні Паулак, б. політв'язень, активіст демократичної опозиції та підпільної солідар

Сильвія Полесська-Перрит, б. політв'язень, активіст демократичної опозиції

Крістофер Пуш, Б. політв'язень, активіст підпільної Солідарності

Річард Пуш, Б. політв'язень, активіст підпільної Солідарності,

Яцек Раковецький, б. політв'язень, активіст підпільної Солідарності

Андрій Северн, б. політв'язень, актор, режисер польського театру у Варшаві

Вітольд Сілевич, б. політв'язень, друкарник незалежних видавництв

Генрик Сікора, б. політв'язень, активіст Солідарності

Крістофер Сімен бскі, б. політв'язень, журналіст та друкар підпільних видавництв

Гращина Станішевська, б. політв'язень, лідери Солідарності Бескидщини

Джордж Дегріс, б. політв'язень, активіст демократичної опозиції

Джоанна Хеппі, б. політв'язень, редактор підпільної преси Солідар

Людвік Турко, б. політв'язень, активіст підпільної Солідарності

Маттью Вежбіцький, б. політв'язень, друкар і публіцист незалежних видавництв