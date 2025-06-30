Главная ошибка Трампа

После триумфального возвращения Дональда Трампа в Белый дом я говорил о том, что меня не так смущает появление на американской политической сцене президента и команды с ярко выраженными ультраправыми взглядами, как возможность того, что после их успеха маятник начнет колебаться резко влево — и скоро мы получим какую популистом.

В этих предположениях, по-моему, не было ничего нелогичного. Ультраправый и ультралевый популизм обычно появляются рядом – на определенных отрезках истории или даже в соседстве. Адольф Гитлер и Эрнст Тельман. Бенито Муссолини и Антонио Грамши. Все они были современниками. И все исторический выбор, которого лучше не делать.

Над моими выводами привычно насмехались. Но считать, что Демократическая партия США после реванша Трампа останется партией Билла Клинтона или Барака Обамы, мог только тот, кто до сих пор надеялся, что Республиканская партия останется партией Джорджа Буша или Джона Маккейна.

Этой старой Республиканской партии больше не существует. Более того, она была обречена на политические поражения. Именно Дональд Трамп с его безудержным желанием обещать и придумывать создал для республиканцев возможность побеждать. И чтобы одолеть республиканцев, демократы тоже вынуждены превратиться в партию популистов. Что и происходит именно сейчас.

Когда я замечал, что следующим президентом США может стать Александрия Окасио-Кортес, это могло показаться экстравагантным прогнозом, далёким от реальности. Но теперь, когда на праймериз мэра Нью-Йорка у демократов победил левый социалист Зохран Мамдани, этот сценарий выглядит гораздо реалистичнее.

Особенность американской политической системы состоит в том, что создать третью партию в США практически невозможно. Избиратели крепко закреплены за двумя ведущими партиями и никто не рискует строить новую политическую машину. Именно поэтому консерваторы в рядах республиканцев вынуждены были подчиниться ультраправым популистам. И именно поэтому либералы среди демократов ради возвращения к власти вынуждены будут подчиниться ультралевым популистам.

И еще одна немаловажная деталь: изменение политического курса США влияет на весь мир. Поэтому не только Америка может превратиться в ультралевое государство, поэтому его союзники могут сместиться налево и оставить ультраправым политикам все меньше места в собственных странах.

Почему же ультраправые кажутся мне менее опасными, чем ультралевые? В первую очередь потому, что они уважают частную собственность. А значит, оставляют возможность возвращения в либеральную повестку дня, как только их обещания будут скомпрометированы. Ультравые не уважают ни одной собственности. Они национализируют все, что видят, выступают от имени "простого народа" с куда большим отчаянием, чем сто Трампов. И приходят на почву, уже обработанную обещаниями их конкурентов.

Да, "простой народ", разочарованный в том, что ультраправые не создали ему счастливого будущего — потому что те заиграют с миллиардерами и другими "буржуями" — легко склоняется к ультралющим популистам, четко объясняющим: если отобрать чужую собственность, наступит настоящее счастье. В США до сих пор такого опыта не было. Но кто сказал, что он не явится? Когда-то и Трампа в Америке не было.

Ультраправые, конечно, могут остановить ультралевых, но не демократическим путем. Чтобы не допустить левого реванша, они должны ввести настоящую диктатуру: разгромить судебную систему, уничтожить местное самоуправление, отменить выборность губернаторов — а еще лучше запретить Демократическую партию и объединить ее с Республиканской в "единую платформу поддержки президента Трампа". То есть сделать то, что сделали в России.

Напомню: там настоящие сторонники ультраправой шовинистической идеологии в конце 1990-х тоже начали борьбу против "левого реванша". И победили. Превратили коммунистов в часть диктатуры. А Гитлер бывших коммунистов либо уничтожил, либо заставил поверить в собственное величие.

Это способ. Но вряд ли им воспользуется Дональд Трамп. Более того, Трамп искренне радуется успеху Мамдани, которого называет коммунистом — и в этом определении даже не так уж много от трамповской гиперболы. Он уверен: такие лидеры демократов не представляют угрозы ни для него, ни для его представлений о мире.

Но это – главная ошибка Трампа. Ибо он переоценивает своего избирателя. Многие голосовавшие за Трампа завтра могут проголосовать за такого кандидата, как Мамдани — по тем же причинам, по которым когда-то голосовали за Трампа.

Трамп или его наследник, уверенные в своей легкой победе над ультралевым кандидатом по демократическому пути, могут болезненно ошибиться.

И тогда мы с вами после последующих выборов президента США будем вспоминать Америку Дональда Трампа как страну нашей мечты.