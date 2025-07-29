Гид по 7 природным чудесам мира

Природа – лучший архитектор, создающий шедевры во веки. Ни один человек не может осмотреть все природные достопримечательности своими глазами, ведь жизнь для этого просто маловато. Но посетить уникальные и удивительные из них вполне возможно. Путешественник, который поставит себе такую цель, может приступить к изучению рейтинга природных чудес света.

К ним относятся только те объекты, к созданию которых не приложил руку человек. Эти места, несомненно, произведут неизгладимое впечатление и останутся в памяти на всю жизнь, даже если вы сможете посетить не все, а только одно или несколько из них. И они вдохновят вас на дальнейшее исследование красоты природы.

С помощью всемирного голосования был составлен список из 7 природных чудес света, отобранных из огромного перечня величайших творений природного совершенства. Среди победителей опроса – как хорошо известные туристические места, так и объекты, знакомые далеко не каждому опытному путешественнику. Окончательный список включает в себя Большой Каньон, Северное сияние, Парикутин, Большой Барьерный риф, гавань Рио-де-Жанейро, гору Эверест и водопад Виктория. Именно их туристы советуют добавить в ваш список природных чудес света.

1. Северное сияние (Aurora Borealis)

Северное сияние лучше наблюдать зимой. Источник: Pexels Северное сияние лучше наблюдать зимой. Источник: Pexels

Чтобы увидеть северное сияние, нужно не только отправиться в северную часть полушария, но и иметь немного удачи, ведь за короткое время пребывания его можно не застать. Северное сияние – это оптическое явление, возникающее из-за свечения верхних слоев атмосферы. Это природное чудо способно очаровать наблюдателей спектром цветов: сначала оно появляется в виде фосфорных пятен, а затем небо превращается в череду изумрудных, красных, фиолетовых и синих огней или подвижных полос света. Сияние напоминает танец цветов в небе, и не зря традиции северных народов объясняли это явление танцем мертвых в небе или играми духов.

Интенсивность северного сияния растет, когда вы двигаетесь на север к магнитному полюсу в Арктике. Его можно наблюдать в далеком севере Канады, Аляски, Норвегии, Исландии, Финляндии и Швеции. Но чтобы избежать разочарования после долгого путешествия, стоит выделить несколько дней для этого пункта в вашей поездке, ведь сияние непредсказуемо. В этом и состоит часть обаяния этого природного чуда: чтобы его увидеть, должно сойтись несколько факторов, которые человек не может контролировать, что делает встречу с ним иногда судьбоносным. Лучше выбирать зимние месяцы: вероятность увидеть сияние растет, а темное зимнее небо делает его более видимым.

Рекомендуемые места для наблюдения : Тромсе, Норвегия; Рейкьявик, Исландия; Лапландия, Финляндия; Фербенкс, Аляска, США.

Вебсайт с прогнозом северного сияния : http://www.aurora-service.eu

2. Большой Каньон

Ущелье демонстрирует разрушительную силу природы. Источник: Рixabay Ущелье демонстрирует разрушительную силу природы. Источник: Рixabay

Достаточно одной точки зрения, стоя на краю Большого Каньона, чтобы понять, почему он входит в список must-visit для миллионов туристов. Гигантское каменное ущелье демонстрирует разрушительную силу природы, соединенную с ее талантом создавать шедевры даже из разрушений. Скопления скал и обрывов, напоминающих стены, башни и пагоды, пещеры и трещины, создают невероятный ландшафт.

Для поездки в каньон большинство посетителей выбирают его южную часть. Здесь есть смотровые площадки и другая туристическая инфраструктура. Отсюда начинаются многочисленные пешеходные маршруты, включая самые простые короткие походы с минимальным набором высоты. Еще одна особенность южного края Большого Каньона – сохраненные индейские резервации. Большой Каньон – рай для поклонников экстремального туризма и сложных пешеходных маршрутов. Походы вниз каньоном одним из многих маршрутов превратятся в увлекательное приключение с незабываемыми впечатлениями на всю жизнь.

Северный край каньона подходит только для опытных и выносливых туристов, ведь многие участки закрыты из-за опасности и сложности маршрутов. Если вас интересует процесс создания Большого Каньона и его геология, посетите местный геологический музей. Ближайшие крупные города, где можно остановиться для посещения каньона, – Лас-Вегас и Финикс, Аризона, США.

Вебсайт : http://www.nps.gov/grca

3. Парикутин

Парикутин – молодой вулкан в Мексике. Источник: https://geologyscience.com/ Парикутин – молодой вулкан в Мексике. Источник: https://geologyscience.com/

Это название может быть вам совершенно неизвестно. Но посетить это природное чудо света однозначно стоит.

Парикутин – молодой вулкан в Мексике. Можно было бы подумать, что в список природных чудес света вошли бы более известные "братья", такие как Килиманджаро, Фудзияма или Йеллоустоун. Но уникальность Парикутина в том, что человечество стало свидетелем его рождения и феноменально быстрого развития. От нескольких сантиметровой ямы с дымом, замеченной местным фермером в своем поле, он за несколько дней превратился в огненную гору, извергавшую смертельную магму в течение девяти лет. Через несколько месяцев вулкан достиг высоты более 300 метров и сжег все вокруг.

Последнее извержение вулкана произошло в 1952 году, создав вокруг него обожженную лавовую долину. Он успокоился, но не полностью охладел: после дождя над его жерлом дымит серный пар. Посетить вулкан можно, совершив 12-мильный поход пешком или на лошадях в любое время года. Остановитесь в городке Уруапан у подножия вулкана или приезжайте из столицы; дорога из Мехико занимает около 7 часов.

Вебсайт : http://www.visitmichoacan.com

4. Водопад Виктория

Получите удивительные впечатления у водопада. Источник: Рixabay Получите удивительные впечатления у водопада. Источник: Рixabay

Это природное чудо света на реке Замбези разделяет два африканских государства — Зимбабве и Замбию. Для полного впечатления лучше увидеть водопад с обеих сторон. В Зимбабве виды водопада и окружающего ландшафта поражают. Но после пересечения границы в Замбии вы можете получить более близкий опыт, например, проверить свою смелость, искупавшись в Бассейне Дьявола, расположенном почти на краю водопада. Если этого мало, забронируйте тур на вертолете и помилуйтесь водопадом с высоты.

Во время посещения учитывайте сезон дождей, который обычно длится с конца ноября по начало апреля. Лучше приезжать сюда сразу после его окончания, когда объем воды еще высок, но погода приятная. Добраться сюда легко из Зимбабве или Замбии, но международный аэропорт Гарри Мванга Нкумбула в Замбии ближе к водопаду. Также многие туристы прибывают сюда авиарейсами из Йоханнесбурга. В этом случае внимательно рассчитайте вес багажа – местные малые самолеты имеют более строгие ограничения.

Вебсайт : http://www.zambiatourism.com

5. Гора Эверест

Восхождение на Эверест очень опасно. Источник: Pexels Восхождение на Эверест очень опасно. Источник: Pexels

Эта гора возвышается на 8800 метров над уровнем моря, привлекая альпинистов и любителей экстремального туризма со всего мира. Эверест расположен на границе Непала и Тибета и является частью Гималайской горной цепи. Она считается самой высокой точкой на Земле, превосходящей лишь вулкан Мауна-Кеа на Гавайях, но только если учитывать его высоту от морского дна.

Покорение самой высокой вершины Земли – мечта многих альпинистов, искателей приключений и фанатов экстремального туризма. Ни высокая вероятность лавин, ни остро ощущаемая на высоте более 7925 метров недостаток кислорода, ни сильные морозы на вершине, ни даже несколько смертей не останавливают смельчаков на пути к мечте. Ежегодно совершаются тысячи восхождений, и для достигающих вершины это приключение становится одним из главных достижений в жизни.

Даже если восхождение на гору вас не привлекает, это место стоит посетить. Совершите обзорный полет вокруг горы для поразительного пейзажа. Окунитесь в атмосферу и насладитесь красотой ландшафта, посетив один из двух базовых лагерей Эвереста — опорные пункты для альпинистов, направляющихся на вершину. Или сделайте незабываемые фото потрясающих пейзажей Эвереста из лоджи на горной станции в Непале.

Вебсайт : http://www.nepal-tourism.com

6. Большой Барьерный риф

Удивительная красота природы. Источник: https://greatbarrierreef.org/ Удивительная красота природы. Источник: https://greatbarrierreef.org/

Крупнейший коралловый риф в мире – это многогранная экосистема из более 900 островов, около 3000 отдельных рифов и зарослей водорослей. Он простирается более чем на 2300 километров вдоль северо-восточного побережья Австралии. Это единственная живая структура, видимая из космоса.

Большой Барьерный риф напоминает причудливый экзотический сад, где рыбы самых причудливых форм и цветов носятся вокруг пестрых коралловых рифов, как тропические бабочки вокруг редких цветов. Здесь легко увидеть акул, привлекаемых рифами из-за большого количества рыбы и планктона, а летом — черепах, которые приплывают откладывать яйца.

По большей части самая большая в мире колония коралловых полипов расположена далеко от берега, но вы можете посетить этот удивительный сад и увидеть его многочисленных жителей своими глазами во время однодневных или многодневных погружений, снорклингов, туров и экскурсий по рифам. Это природное чудо света можно посетить из нескольких популярных отправных пунктов – туристического города Кернс, живописного Порт-Дугласа и островов Витсандей.

Вебсайт : http://www.greatbarrierreef.org

7. Гавань Рио-де-Жанейро

Залив Гуанабара в Бразилии. Источник: Рixabay Залив Гуанабара в Бразилии. Источник: Рixabay

Эта природная достопримечательность расположена в одном из самых больших заливов мира — заливе Гуанабара в Бразилии. Вход в залив охраняют несколько высоких гор, таких как пик Сахарная Голова, имеющая форму куска рафинада, или гора Корковада, с вершины которой статуя Христа Спасителя благословляет путешественников. Над поверхностью моря высятся разбросанные острова с привлекательными пляжами и гранитными пиками, покрытыми зеленью. Гавань окружена живописными холмами, скалами и величественным лесом Национального парка Тижука.

Традиционная поездка для осмотра памятников гавани Рио-де-Жанейро включает поездку по зубчатой железной дороге в парк Тижука, простирающийся на 3,5 километра до статуи Христа. Наслаждайтесь увлекательными видами воды, прекрасными пляжами и горами вдали. Ранним утром здесь больше шансов увидеть статую и окружающую территорию без толпы. Но самый непревзойденный опыт туристы могут получить от полета на вертолете вокруг статуи над гаванью. Этот увлекательный пейзаж точно станет одним из самых памятных впечатлений.

Вебсайт : http://www.visitbrasil.com