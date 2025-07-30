Украинские мужчины призывного возраста (от 18 до 63 лет) в Германии больше не получали дохода граждан?

Bild: ХСС занимает жесткую позицию по вопросу доходов граждан – и теперь нацелился на украинцев! Эксперт по иностранным делам Штефан Майер требует, чтобы украинские мужчины призывного возраста (от 18 до 63 лет) в Германии больше не получали дохода граждан.

Майер заявил BILD: "Выплата доходов граждан для украинских мужчин призывного возраста должна быть наконец-то прекращена. Если почти 151 000 украинцев от 18 до 63 лет получают от нас социальные выплаты, то что-то не так. Эта группа людей не имеет права на социальную помощь и должна либо работать здесь, в Германии, либо проходить военную службу в Украине".

Известно, что с начала войны в Германию из Украины прибыло ровно 304 144 украинца призывного возраста (по состоянию на 14 июня 2025). Почти половина (49,54%) из них получает гражданскую помощь. Заметная их часть, по информации польских и немецких соответствующих органов, въехала бесплатно и в обход законов как водители фур.

По данным Федерального агентства занятости, выплата в среднем 882 евро на мужчину приводит к "общей сумме выплат" в размере 1,328 миллиарда евро в год. Выплаты включают все пассивные выплаты: стандартные выплаты + расходы на жилье + дополнительные потребности + единовременные выплаты.

Посольство Украины не видит никакой проблемы, когда с ним связался BILD. Они письменно заявили: "Было бы неправильно винить всех украинских мужчин за границей в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Проживание украинских мужчин за границей не запрещено. ...Значительная часть мужчин в Германии легально проживает там и зарегистрирована в системе военного учета".

Очевидно, если вопрос уже затронул Германию и Польшу (через которую украинские мужчины и доставляются в ФРГ), то в дальнейшем тенденция распространится на весь ЕС, и достаточно быстро.

С одной стороны, это побуждает украинских беженцев с детьми к возвращению: потому что в Европе очень жесткое законодательство по уходу за детьми. И если отец больше не сможет быть с ребенком в те часы, пока мать работает, то должен освободиться и иметь, потому что несовершеннолетних запрещено оставлять самих.

С другой стороны, "закрутить гайки" могут отважиться не все. И тогда страны с более мягким статусом в отношении украинских беженцев получат дополнительные рабочие руки и доход. И демографическую выгоду. Потому что экономическая статистика однозначно утверждает: у каждой страны от украинских беженцев в разы больше дохода, чем дополнительных социальных расходов. То есть украинцы не будут возвращаться в воюющую Украину, а будут менять страну эмиграции.

Позиция посольства подтверждает: статус уклоняющегося устанавливается в суде. А так украинцы имеют законное право передвигаться по миру, если не совершают нарушений.

С другой стороны, публикация о "300 000 потенциальных украинских солдатах" в Bild удивительно совпала с публикацией CNN о "пустых шансах и полном отсутствии солдат ВСУ на целых участках фронта из-за провала мобилизации". Может ли это быть составной частью одной кампании Кремля? Полностью.