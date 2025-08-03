Где ожидаются дожди с грозами: прогноз погоды в Украине

В понедельник в Украине лето продлится.

Температура воздуха будет составлять +25+29 градусов, в южной части +30+34 градуса, по крайней мере будет свежее, +20+25 градусов.

Дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Большинство областей Украины будут принадлежать сухой воздушной массе.

В Киеве 4 августа ожидается малооблачная солнечная погода с температурой воздуха до +28 градусов.

Ближайший дождь в Киеве предполагается 6 августа.

Напоминаю, что осталось летних уик-эндов всего четыре, поэтому стоит присоседиться выходными поближе к природе, водички и божьи коровки)

Потому что - новый осенний синоптический и театральный сезоны, школы, вузы, училища и мастер-классы, учения гражданские и военные, реки будут цвести и холодать, хронические болезни начнут просыпаться в предвкушении хоть и дальнего ноября, бретельки и голые колени, как улитки, будут прятаться, будут прятаться, укрываться.

А сейчас летом еще много.