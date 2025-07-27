Где остановиться в Париже: 7 районов города с невероятными видами.
Париж — город любви, искусства и культуры, всегда привлекающий туристов со всего мира. Французская столица состоит из многих районов, каждый из которых имеет свои уникальные особенности. В этой статье мы представим 10 кварталов, где лучше остановиться в Париже. Выбирая место для проживания во время вожделенного путешествия, учитывайте свои интересы и приоритеты. Выберите район, который лучше всего подходит вашим предпочтениям и сделает вашу поездку в город любви незабываемой.
Маре (Marais)
Если вы спросите Google о Париже и его красивых местах для отдыха, квартал Маре непременно будет в списке. Третий округ, расположенный на острове Сите, считается одним из самых живописных и лучших районов Парижа для продолжительного пребывания. Его называют центром художников, еврейской общины и ЛГБТ-сообщества. Популярен как среди туристов, так и среди местных, этот район славится самым островом Сите, городской ратушей, знаменитым собором Нотр-Дам и сотнями других мест для еды, напитков или просто прогулок. Квартал Маре начинается с площади Бастилии, являющейся символом печальных событий нескольких французских революций. В центре площади стоит Июльская колонна, установленная в память о событиях Июльской революции 1830 года.
Цены на апартаменты в старом квартале Парижа относительно невысокие. Стандартный номер на двоих обойдется примерно в 100 евро за ночь.
Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Prés)
Сен-Жермен-де-Пре известен своей богемной и интеллектуальной атмосферой и является популярным выбором для туристов в Париже. Здесь сосредоточены большие книжные магазины, кафе, литературные заведения и художественные галереи. Среди известных достопримечательностей Люксембургский сад, дом Д'Артаньяна и церкви Сен-Жермен-де-Пари и Сен-Сюльпис. Сен-Жермен-де-Пре – престижный район в шестом округе Парижа. На улицах этого квартала доступен шопинг, в частности бутики люксовых брендов, что делает его лучшим местом для проживания в Париже.
Стоит ли здесь жить – вопрос, на который нельзя ответить однозначно, ведь это зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Район достаточно дорог, и расходы на проживание могут быть высокими по сравнению с другими районами Парижа. Однако если вы ищете роскошь, элегантность в центре культурных событий, Сен-Жермен-де-Пре вам понравится.
Что касается цен на проживание, они также могут быть выше, поскольку район популярен среди туристов, а гостиницы здесь преимущественно пятизвездочные. Стоимость отелей в Сен-Жермен-де-Пре зависит от различных факторов, таких как расположение, класс и удобства. Однако средняя цена стандартного номера начинается от 170 евро за ночь.
Латинский квартал (Latin Quarter)
Латинский квартал – один из самых оживленных и подходящих районов Парижа для пребывания на выходные. Здесь расположены университеты, книжные магазины, студенческие кафе и уличные рынки. Вы можете посетить Пантеон, Ботанический сад и прогуляться по улицам, которые хранят дух древнего Парижа. Многие считают Латинский квартал отличным местом для проживания. Он почти в центре, удобное транспортное сообщение и оживленную атмосферу. В районе много кафе, ресторанов, магазинов и ночных клубов, предлагающих разнообразные развлечения.
Отели в этом районе можно найти на разные вкусы и бюджеты. Цены на отели начинаются от 80-100 евро за ночь, но стоимость варьируется в зависимости от сезона и спроса. По сравнению с другими районами, Латинский квартал – лучшая часть города для проживания в Париже.
Монмартр (Montmartre)
Район Монмартр известен своим богемным характером и волшебной артистической атмосферой. Поэтому частые гости французской столицы считают его лучшим местом для проведения отпуска в Париже. Здесь расположена базилика Сакре-Кер, а также живописная улица Мулен Руж и знаменитое кабаре Moulin Rouge.
Улицы, заполненные ретро-кафе, дома, покрытые плющом, и блестящие белые купола Сакре-Кер: Монмартр — это то, что многие представляют, мечтая о Париже. Этот северный район сохранил свою подлинность с крутыми холмами, очаровательными разноцветными домами и старыми магазинами. Гуляя по узким улочкам, вы можете узнать места из фильма "Амели", посетить могилы Дега и Золя и насладиться розовыми садами музея Монмартра. Это одно из самых удобных мест для проживания в Париже, поскольку здесь очень хорошее транспортное сообщение. Обычно цены на гостиницы в этом районе начинаются от 80-100 евро за ночь бюджетного варианта. По этой цене можно найти простые отели или гостевые дома с базовыми удобствами.
Шанз-Элизе (Champs-Élysées)
Шанз-Элизе – улица, известная своими роскошными магазинами, ресторанами и гостиницами. Это идеальное место для шопинга и удовольствия французскими деликатесами. Район входит в топовые места для проживания в Париже. Это известная торговая улица Франции, ассоциированная преимущественно с Большим дворцом, Триумфальной аркой и, конечно, шоппингом. Возможно, это не первое место, о котором вы думаете, планируя поездку. Однако центр – лучшая часть Парижа для отдыха. Элегантные Шанз-Элизе является великолепной отправной точкой для исследования города пешком или на велосипеде. Вы можете посетить знаменитую Эйфелеву башню, расположенную неподалеку от Шанз-Элизе. Для любителей искусства есть много интересных мест, таких как музей Галереи, Токийский дворец и Малый дворец, которые расположены поблизости. Рынок Президента Вильсона – место, которое стоит посетить, ведь здесь можно найти свежие цветы и органические продукты. Севернее 8-го округа расположен парк Монсо, наполненный статуями и неоклассическими фольксвагенами. Цены на отели в Шанз-Элизе колеблются от примерно 150–200 евро за ночь за бюджетные варианты или менее престижные отели.
Оберкампф (Oberkampf)
Оберкампф отвечает за ночную жизнь Парижа. Для любителей ночной жизни это самый лучший район для проживания в Париже. Десятки баров выстроились вдоль улицы Оберкампф, где можно найти все от элегантных коктейльных лаунджей до подпольных баров и стильных винных ресторанов. Район отлично подходит как для отдыха в Париже, так и для прогулок в любое время дня. Однако именно после заката Оберкампф оживает. Посетите бары, такие как оживленный Ave Maria или отреставрированный Café Charbon. После этого можно отправиться в музыкальную точку Le Bataclan, где выступают известные местные и международные артисты.
Обычно цены на гостиницы в этом районе колеблются от 100–150 евро за ночь бюджетных или средних вариантов. Однако цены могут варьироваться в зависимости от сезона, спроса и спецпредложений.
Монпарнасс (Montparnasse)
Монпарнас – одно из самых крутых мест в Париже для проживания, известное своими артистическими кафе, театрами и кинотеатрами. Здесь можно насладиться атмосферой искусства и развлечений, посетить концерты и прогулки по этому культурному центру.
Башня Монпарнаса высотой 210 метров является символом района. Верхние этажи предлагают невероятные виды на французскую столицу. Расположенный в здании бывшего железнодорожного вокзала, музей Орсе славится своей обширной коллекцией работ известных художников, таких как Моне, Ренуар, Ван Гог и других.
Монпарнас имеет большой выбор кафе, ресторанов и баров. Вы можете отведать традиционную французскую кухню, экзотические блюда со всего мира и насладиться атмосферой оживленного района, который является лучшим местом проживания в Париже. Цены на отели в Монпарнасе могут начинаться от примерно 100 евро за ночь за бюджетные хостелы до значительно выше сумм люксовых гостиниц.