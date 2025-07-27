Гданьск открывает новый прямой маршрут в Агадир, упрощая путешествия к побережью Марокко

Начиная с 25 июля 2025 года, из аэропорта Гданьска в Агадир, Марокко, начал работу еженедельный рейс. Каждую пятницу прямой рейс продолжительностью около пяти часов доставляет пассажиров к побережью Атлантического океана, известному своим приятным климатом и широкими пляжами. Этот маршрут предназначен для путешественников, которые ищут более легкий доступ к менее посещаемым направлениям.

Запуск этого рейса отвечает плану аэропорта Гданьска расширить свои чартерные и туристические маршруты из-за роста числа пассажиров и более широкого выбора направлений. Путешественники получают доступ к следующим аспектам маршрута:

Прямое сообщение с Агадиром, что улучшает доступность Марокко;

Упрощенные планы путешествий благодаря отсутствию пересадок;

Сокращенное время в пути и удобство для пассажиров.

"Мы рады, что вместе с Rainbow можем предложить жителям Померании и всей северной Польши еще одно исключительное направление. Прямое сообщение с Агадиром — это не только ответ на растущий интерес к экзотическим локациям, но и доказательство того, что Гданьск становится одним из важнейших центров на карте туристических вылетов Польши". – Томаш Клосковский, президент аэропорта имени Леха Валенсы в Гданьске

Благодаря прямым рейсам путешественники могут добраться до нескольких ключевых достопримечательностей вблизи Агадира. Среди них – марина Агадира, оживленный прибрежный район с многочисленными возможностями для питания и шопинга. Национальный парк Сус-Масса известен своими уникальными популяциями птиц и прибрежными экосистемами. Эти места предлагают широкий спектр активностей, выходящих за рамки традиционного пляжного отдыха.

Путешественники также могут исследовать достопримечательности, такие как Долина Парадайз с живописными бассейнами и водопадами, идеальными для активного отдыха. Отличные красные скальные арки украшают береговую линию пляжа Легзира, привлекая постоянный поток посетителей. Парк Птичья долина предлагает обширную территорию, где обитают разнообразные виды птиц, что делает его идеальным для семейных визитов и наблюдения за природой.

Прямые рейсы открывают доступ к скрытым жемчужинам. Источник: unsplash Прямые рейсы открывают доступ к скрытым жемчужинам. Источник: unsplash

Этот новый маршрут улучшает доступность путешествий для жителей северной Польши, обеспечивая более легкий и быстрый доступ к атлантическому региону Марокко. Это демонстрирует растущие усилия по диверсификации вариантов рейсов из региональных аэропортов и упрощению международных путешествий. Эта услуга расширяет возможности для тех, кто хочет изучить различные локации в пределах разумного расстояния.