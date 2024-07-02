Финансирование культуры: почему уже утвержденные бюджеты трудно получить

К сожалению, сейчас выглядит так, что финансирование культуры в последующие годы будет сокращено и нам нужно искать альтернативные пути. Это могут быть международные доноры, партнеры и т.д. Но здесь я хочу отдельно остановиться на сложностях получения даже того государственного финансирования, которое якобы уже утверждено.

На текущий год УКФ имеет бюджет в 215,7 млн. грн. Заявители представили проекты, прошли переговорные процедуры, проекты утверждены к выполнению. В настоящее время в государственном казначействе лежат пакеты документов от заявителей на 39 млн грн. Проекты должны финансироваться с 1 июня. Однако пока этого не происходит.

Кого в такой ситуации ненавидит заявитель? Правильно он звонит в Украинский культурный фонд и спрашивает, где его деньги? И никого не интересует, что УКФ никак не может повлиять на казначейство. Такое положение дел оказывает большое влияние на уровень доверия заявителей к фонду.

Следовательно, мы рискуем доверием не только к УКФ, но и к государственной машине в целом. К сожалению, сейчас судьбу сферы культуры решает не условный министр культуры. В кулуарах культурного сообщества давно ходят легенды о некоем влиятельном "Гудвине", "волшебнике Изумрудного города", который своим решением может влиять на огромное количество стратегических решений. Не знаю, кто этот влиятельный человек и не хочу никого ни в чем винить. Однако такие слухи есть.