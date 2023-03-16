FAVBET – самый лучший букмекер Украины? Узнали мнение опытных игроков

Спросите тысячу украинских фанатов, где они сделали свою первую ставку, и большинство из них ответят - "На Фавбет".

Основанный в 1999 году, FAVBET без преувеличения стоял у истоков азартных развлечений в Украине и сделал многое для того, чтобы они получили в нашей стране легальный статус.

И даже в условиях безумной конкуренции, "Фавбет" остается лидером букмекерского рынка и одним из самых популярных лицензионных БК. В чем секрет? Расспросили об этом опытных игроков платформы и объединили их в этот краткий обзор.

Сбалансированное предложение

По мнению многих игроков, FAVBET не может похвастаться сверхвысоким коэффициентом или мощной росписью на менее популярные виды спорта, однако удачно держится золотой середины, предлагая достаточно интересных и выгодных вариантов, опирающихся на качественную аналитику.

То же касается и линии букмекера – она не перенасыщена событиями по принципу "чтобы было", но при этом имеет большинство видов спорта и соревнований, которые пользователи могут ожидать от ведущего букмекера. Сейчас FAVBET предлагает паре более чем на 30 видов спорта, в том числе и на киберспортивные дисциплины, а также довольно нишевые соревнования вроде дартса или регби.

Функциональный минимализм

Дизайн – не самая главная вещь в букмекерской конторе, однако именно его очень часто вспоминают, когда речь заходит о FAVBET. Несколько лет назад в компании переосмыслили оформление и интерфейс своей платформы, сделав ставку на минимализм и сдержанность, чем заработали многие одобрительные отзывы от регулярных пользователей. Навигация на сайте и в приложениях стала гораздо легче, а процесс ставок гораздо проще и интуитивнее. При этом функционал букмекера от этого не пострадал и даже увеличился.

В целом FAVBET внимательно относится к пользовательскому опыту и быстро реагирует на запросы игроков. Так, например, на платформах БК появилась темная тема, а недавно в компании разработали облегченный режим для приложений, позволяющий им работать даже в условиях плохого соединения из-за отключения света.

Надежность и безопасность

"Какие бы вопросы у меня ни были к FAVBET, я точно знаю, что они работали вчера и будут работать завтра, послезавтра и через год", пишет один из давних пользователей компании. И в этом, пожалуй, одно из главных преимуществ этого БК.

"Фавбет" работает уже 23 года, а потому даже самые сильные критики компании соглашаются, что это одно из самых безопасных мест для укладки спортивных пари. Уверенности и добавляет наличие действующей лицензии на букмекерскую деятельность, а значит, все хорошо и по обязательству относительно честной игры не только перед игроками, но и перед регуляторами.

Впрочем, мы не можем обойти негативные стороны, о которых упоминают регулярные пользователи. В частности, это касается сбоев при авторизации и задержке выплат. В компании увязывают эти проблемы с регулярными блекаутами и сопутствующими технологическими вызовами и обещают выровнять ситуацию в ближайшее время. К счастью, букмекер обладает качественной службой поддержки и помогает решать как технические, так и финансовые вопросы. Связаться с ней можно как через онлайн-чат на сайте, так и по телефону горячей линии.

В целом можно заключить, что FAVBET до сих пор остается в топе среди украинских пользователей и активно работает над тем, чтобы удерживать репутацию лидера – среди первых получил государственную лицензию, регулярно обновляет платформы, привлекает игроков многими выгодными бонусами и акциями. Конечно, существуют и некоторые проблемы, но компания открыто о них говорит и оперативно устраняет, что служит дополнительным источником доверия среди игроков.