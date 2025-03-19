Европа тоже находится в состоянии войны

По итогам переговоров в Джидде Соединенные Штаты возобновили помощь Украине и обмен разведданными. Американская и украинская делегации прибыли в Саудовскую Аравию с планом прекращения огня, который они должны представить русским. Появился проблеск надежды на то, что мы движемся к миру. Но я не буду слишком оптимистичным: хоть подписание этого документа и может привести к тактической победе, оно не меняет стратегических основ ситуации. Внешняя политика Трампа остается изоляционистской и откровенно воинственной по отношению к союзникам США.

Америка отказывается от своей роли в поддержке демократии, положив конец либеральному миропорядку, считавшемуся незыблемым. Такая политика уходит корнями в политику предыдущих администраций — как демократических, так и республиканских, — которые годами отказывались от обязательств США по всему миру. На заре перемен Европа должна взять на себя обязательства и продемонстрировать большую силу — независимо от того, будет или нет подписано соглашение о прекращении огня. После неудачной встречи Зеленского с Трампом в Овальном кабинете мы увидели, что Макрон, Стармер, Урсула фон дер Ляйен и их коллеги начали демонстрировать осторожную европейскую решимость. Я призываю продолжать эти усилия — и даже больше.

Кризис выходит за рамки Украины, он касается не только тактических решений о количестве денег и вооружений, которые необходимо туда отправить. Речь идет об инфраструктуре безопасности, которую необходимо создать для всего континента и, по сути, для всего мира. Несмотря на похвальный эксперимент в области коллективного управления, Европейский союз не может выполнять функцию форпоста в своем нынешнем виде: европейские лидеры должны выйти за рамки своих ограничений и объединить все страны Европы, которые хотят участвовать в защите свободы и демократии. И хотя вопрос о коллективной обороне может оказаться более целенаправленной задачей, широкая коалиция демократических стран, которую создала Европа, должна выйти за пределы континента. Европе необходимо наладить сотрудничество с Японией, Австралией и Канадой; Европа должна стать опорой демократии во всем мире.

Критика и отказ

Нынешний кризис зависит не только от Трампа как личности и его администрации, находящейся у власти. Он является следствием давнего сдвига в американской политике, который начался во время президентства Барака Обамы. При его правлении Америка начала отказываться от своих обязанностей на международной арене, не полностью, но так, чтобы создать прецедент в глазах его преемников. При Байдене этот сдвиг стал более заметным: мы видели, например, попустительство режиму Путина — и масштабное вторжение в Украину. Трамп просто доводит этот внешнеполитический подход, заключающийся в критике партнеров и отказе от обязательств Америки за рубежом, до крайности. И делает он это со свойственной ему бесстыдной жестокостью. У Европы было время принять к сведению эти события и отреагировать соответствующим образом, но, к сожалению, она до сих пор не выработала адекватного ответа.

Предполагаю, что этот момент истины можно только приветствовать, даже если он вызван ужасающей войной в Украине и временным отказом Трампа от американских обязательств. Мы должны понять: Европа тоже находится в состоянии войны. И действовать нужно соответственно. Война не выигрывается консенсусом или дипломатией, врага можно победить, только направив против него все имеющиеся ресурсы, причем в срочном порядке. Тот факт, что Европа до сих пор не решила проблему внутреннего саботажа со стороны Венгрии, члена ЕС и НАТО, показывает, что она не настроена воевать. В то же время Путин понимает экзистенциальный характер конфликта и пользуется стратегической слепотой своих противников. Он начал войну еще до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году: он вел гибридную войну на всех фронтах — с помощью пропаганды, кибератак и операций под прикрытием — еще задолго до того, как Запад начал просыпаться.

Уникальная роль

Шестьдесят лет назад генерал де Голль говорил о том, как опасно для Европы полностью зависеть от Соединенных Штатов. В те времена активное американское присутствие на континенте, разумеется, было необходимо для поддержания мира. Но предупреждение де Голля оказалось пророческим. Наступил день, когда Америка больше не хочет нести ответственность за обеспечение свободы в Европе — и европейские правительства поняли, что они больше не могут быть заложниками взлетов и падений американской политики.

Благодаря де Голлю Франция играет уникальную роль в любом проекте европейской безопасности из-за своего ядерного арсенала. Теперь она должна продемонстрировать политическую волю, чтобы создать ядерный зонтик для всех европейских союзников, которые желают участвовать в этом новом движении безопасности. Защита европейской свободы во многом будет движением Сопротивления — против роста авторитаризма, будь он в путинской России или MAGA-Америке Трампа. Геополитические последствия создания такого движения или, наоборот, неспособности его создать выйдут далеко за рамки войны в Украине и отразятся на защите свободы и демократии во всем мире.

Независимый противовес

Европа больше не может позволить себе эту роскошь — ждать, пока новый американский президент придет к власти, восстановит отношения и вернет ей безопасность. Она должна стать независимым противовесом новым и опасным политическим силам, угрожающим глобальному демократическому порядку. Мягкой силы недостаточно — политика и ценности континента должны быть защищены военной и промышленной мощью.

Возможно, нынешнее поколение глав европейских государств не ожидало, что на его плечи ляжет столь тяжелая ноша исторической ответственности, но не всегда мы выбираем битвы — порой они выбирают нас. Я надеюсь, что европейские лидеры справятся. Суммы, обещанные Украине, — лишь капля в море необходимой помощи. Я сохраняю оптимизм по поводу решимости нового правительства Германии противостоять российской агрессии, ведь будущий канцлер Мерц дал понять: он осознаёт, что Украине нужны миллиарды для защиты, а не миллионы, которые она получает сейчас. А Макрон в Брюсселе признал, что Европа не может остановиться на уже принятых мерах — ей необходимо создать надежную и независимую инфраструктуру безопасности.

Осознание серьезности ситуации важно, но одного его недостаточно. Я буду ждать, когда Макрон и его европейские союзники выполнят свои обещания. Не только из-за угрозы украинскому народу, но и ради будущего европейского проекта и сохранения глобальной свободы и демократии для последующих поколений.

Слава Украине!