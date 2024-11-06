Это победа не только Дональда Трампа на выборах президента: интересно все впереди

Взглянем на более широкую картину. Это победа не только Дональда Трампа на выборах президента.

Республиканцы вернули себе большинство в Сенате и, вероятно, удержат контроль над Палатой представителей. В Верховном суде также консервативное большинство, три из девяти судей назначены Трампом.

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Крім цього, Трамп сформує міністерство юстиції й призначить нового генпрокурора, що найбільш імовірно означатиме закриття принаймні частини судових справ проти колишнього президента.

Все це вкупі суттєво спростить втілення тих рішень для Трампа і його адміністрації, про які він говорив у своїй передвиборчій кампанії.

На додачу, якщо глянути на динаміку голосування і порівняти її з 2020 роком, бачимо, що в дуже багатьох округах практично по всій країні зросла підтримка Трампа. Навіть у таких демократичних штатах, як Нью-Йорк чи Вірджинія.

За чим варто стежити - хто буде в команді Трампа, що відповідатиме за безпекову та зовнішню політику. Рада з нацбезпеки, Державний департамент, Пентагон, розвідувальні служби.

Інше - кроки адміністрації Байдена і Гарріс у наступні два місяці, поки вони залишаються при владі. Чи буде їхня політика щодо України рішучішою, а чи залишиться на такому ж рівні - дізнаємось вже скоро.

Так чи інак, попереду дуже насичений на новини період. Хороші чи погані, не знаю. Що точно - все тільки починається.