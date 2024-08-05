Электроплита - функциональность и удобство на вашей кухне
Неотъемлемой частью современных кухонь стала электроплита, она позволяет быстро и с комфортом приготовить разнообразные блюда. помимо этого она обеспечивает контроль температуры и равномерный нагрев.
Виды электроплит и их преимущества
Есть четыре основных вида электроплит и у каждой из них свои преимущества
- Классические(традиционные) электроплиты. У них металлические конфорки которые нагреваются за счет электрического тока. К их преимуществам можно отнести: безопасность, удобная духовка с расширенным функционалом, нет копоти во время приготовления
- Стеклянная(стеклокерамическая) электроплита. У них гладкая стеклокерамическая поверхность под которой находятся нагревательные элементы. Их преимущества: горелки не изнашиваются, исключены ожоги рук, быстрый нагрев, современный дизайн
- Галогеновые электроплиты также имеют свои преимущества: экономят электроэнергию, сокращается время при приготовлении блюд, легкий уход,простота в управлении
- Индукционные электроплиты. Самый современный тип плит с индукционным нагревом. К их преимуществам можно отнести следующее: по нагреву их можно сравнить с газовой плитой, нагревается только посуда а не варочная поверхность, точность установленной температуры, большой функционал, современный дизайн
Советы по выбору электроплиты для дома
Электроплита главная бытовая техника на кухне и от правильного выбора зависит комфорт приготовления и вкус приготовленных блюд. Давайте рассмотрим критерии выбора электроплиты для дома:
- Учитывайте размер плиты.Стандартная высота плиты 850мм, глубина 500-600мм, а ширина от 500 до 900мм
- Варочная поверхность. На рынке можно встретить плиты с панелью из стеклокерамики, эмали, но самыми популярными считаются стеклокерамические, так как они устойчивы к высокой температуре и просты в уходе и управлении
- Конфорки, их на варочной поверхности может быть 6. а различаются они диаметром, формой, типу нагрева ТЭНа, мощности
- Духовка. Она может быть многофункциональная или статическая, у последней небольшой функционал
- Не забывайте и про доп функции: отвод пара, таймер, память, дисплей с информацией, индикатор тепла, режим Fact Cooking и др.
- Уход за духовкой и варочной поверхностью
- Обращайте внимание на класс энергоэффективности, самый экономичный класс А и выше
Уход за электроплитой
Чтоб электроплита радовала вас безупречной работой и прослужила долго, за ней нужно правильно ухаживать
- Своевременно очищайте от загрязнений. Если загрязнения незначительные, будет достаточно протереть влажной тряпкой, а для сильных загрязнений используйте специальный скребок из силикона
- При удалении загрязнений используйте специальные чистящие средства
- Своевременно проверяйте состояние варочной поверхности (вилку, шнур), при необходимости замените их на новые
- Чтоб варочная поверхность имела ухоженный вид, после удаления загрязнений натрите ее сухой салфеткой и тогда на поверхности не останутся разводы
Из выше написанного можно сделать вывод, электроплита не хуже газовой, а если учесть большой функционал, даже лучше. Правильный выбор и уход за ней помогут вам приготовить различные блюда и наслаждаться процессом приготовления.