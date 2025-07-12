EDITION выходит за пределы отелей с серией пляжных событий на Ибице

С 15 по 31 августа 2025 г. на пляжной площадке El Silencio, расположенной на западном побережье Ибицы в районе Кала Моли, состоится двухнедельная программа публичных мероприятий. Проект, разработанный в партнерстве с международной группой гостиничного бизнеса EDITION, включает мероприятия на открытом воздухе, посвященные оздоровлению, музыке и сезонной еде. Событие, известное как The Summer EDITION, является частью более широкой серии активностей бренда, проводимых вне гостиничных локаций во время пиковых туристических месяцев.

По словам организаторов, временный формат будет состоять из нерезидентских активностей, доступных в дневное время. Программа включает следующие элементы:

Сессии йоги на открытом воздухе;

Классы управляемой дыхательной практики;

Подобранные саундтреки по всей площадке;

Живые музыкальные выступления;

Неформальное обслуживание еды и напитков.

Для участия не требуется бронирование или предварительная регистрация. Событие описывается как краткосрочный тестовый проект, направленный на предоставление дневных активностей, к которым легко присоединиться как для местных жителей, так и для иностранных посетителей.

За короткую прогулку от площадки расположена пляжная зона Кала Моли, где полоса мелких камней простирается между крутыми скалистыми стенами вдоль побережья. Пляж располагает спокойной, прозрачной водой и обычно остается тихим даже в летние месяцы. Рядом, Mirador de Cala Molí предлагает поднятую точку зрения, откуда посетители могут беспрепятственно видеть побережье и открытое море. Оба места доступны пешком, что позволяет проводить время на природе без необходимости в транспорте, бронировании или фиксированных расписаниях.

Чуть дальше вдоль берега Кала Кодолар имеет широкие плоские скалы и мелкую воду, обычно используемую для вечерних купаний или тихого загара. Эс Пужолетс, расположенный на севере, является малопосещаемым участком с неровными скалистыми тропинками и открытыми видами на море, часто выбираемыми для тихих пеших маршрутов вдоль побережья. Эти места расположены в той же зоне, что и площадка, и не нуждаются в оборудовании или гидах для исследования.

Резиденция в Кала Моли знаменует первый этап того, что, как ожидается, станет регулярной серией сезонных активностей, проводимых EDITION в разных направлениях. В рамках напряженного летнего расписания Ибицы эта инициатива добавляет еще один дневной вариант в периоды высокого количества посетителей. Формат может подойти самостоятельным путешественникам, которые останавливаются в частных арендованных помещениях или небольших гостиницах и предпочитают гибкие культурные активности без необходимости предварительного бронирования.