Дюжина книг дня детей, которые поразят каждого

Книги для детей на украинском языке интересны и увлекательны, красивы и сказочны. В нашей подборке мы расскажем о книгах для детей для всех возрастов и вкусов. Эти издания будут интересны также для взрослых, ведь это хорошая возможность хоть на время погрузиться в детские воспоминания и перечитать литературу, которая нравилась в детстве.

Купить детские книги для самых маленьких – это хорошая идея для родителей, которые хотят развивать навыки чтения у своих детей. Все наверняка знают, что читать маленьким деткам лучше с самого раннего возраста. Так у малышей быстрее развивается речь и память. Рекомендуем замечательную книгу Галины Вдовиченко и Наталки Гайды "36 и 6 кошек-спасателей" — это история о неугомонных хвостатых героях, создавших кошачью спасательную службу. Книга очень интересна и динамична и имеет отличные иллюстрации. Для тех, кто хочет сделать хороший подарок малышу, мы рекомендуем издание "101 сказка для принцесс (Окунись в волшебный мир)". Это яркая книга, на страницах которой вы найдете сто одну сказку по мотивам любимых мультфильмов о принцессе Дисней. Также любителям прочесть малышам хорошую сказку на ночь рекомендуем присмотреться к изданию "Большая книга волшебных историй на ночь". В книге вы найдете восемь замечательных сказочек, которые идеально подойдут для чтения малышам спокойной ночи. А еще советуем обратить внимание на крупное издание Ганса Христиана Андерсена "Волшебные сказки Андерсена". Этими сказками уже двести лет зачитываются в каждом доме, где живут дети. Удивительные иллюстрации известной украинской художницы Яны Фефеловой завораживают читателей и позволяют погружаться в волшебный мир сказок.

Купить детские познавательные книги советуем из этой подборки, мы подобрали лучшие и интересные издания, которые обязательно понравятся малышам и подойдут для совместного чтения. Учтите книгу "Планета Земля". Это познавательное издание о нашей прекрасной планете. А для родителей, ищущих литературу для подростков, где говорится, что и как происходит с ними в подростковый период их жизни, мы советуем издание "Как я взрослею. Пособие для девочек" Аниты Найк и "Как я взрослею. Пособие для ребят Фила Уилкинсона. Эти энциклопедии – прекрасные проводники в процессе взросления. У них есть множество полезных советов, помогающих подростку справиться с изменениями, происходящими во время взросления.

Ассортимент книг для малышей очень разнообразен. Это могут быть как руководства и энциклопедии, так и сборники сказок. Обратите внимание на издание Николая Носова "Большая книга приключений. Незнайка и его друзья. Книга 1 и 2". В книге рассказываются забавные истории приключений озорника Незнайки и его друзей. Также она содержит множество интересных научных фактов, представленных в легкой и интересной форме. Такая удивительная книга еще и щедро иллюстрирована. Также советуем обратить внимание на любимую несколькими поколениями читателей книгу Джанни Родари "Приключения Чиполлино (с рисунками Леонида Владимирского)". Это сказка о мятежном мальчике лучке, который больше всего стремится к справедливости. Издание создано к 100-летию автора - знаменитого сказочника Джанни Родари - и проиллюстрировано рисунками Леонида Владимирского, выдающегося графика и художника детских книг. Для маленьких любителей фэнтези рекомендуем культовое произведение Клайва Стейплза Льюиса "Хроники Нарнии". Это история о четырех детях, попадающих в волшебный мир. Оригинальные иллюстрации погружают маленького читателя в подлинную атмосферу книги. Безусловная классика - книга Всеволода Нестайко "Тореадоры из Васюковки". Она понравится всем любителям приключений. Как и роман Жюля Верна "Пятнадцатилетний капитан", адресованный среднему и старшему школьному поколению.

Современная детская литература обязательно обязательно найдет место в сердечках маленьких читателей и их родителей.